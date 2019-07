Norge vinner skjebnekampen mot Tsjekkia

Torsdagsprogrammet har flere kamper av interesse for oss nordmenn. Europa League-kvalifiseringen for Brann, Molde og Haugesund er naturligvis det som stjeler mest oppmerksomhet. Norges G19 spiller også en skjebnekamp i EM G19. Videre er det duket for Tour de France' 12. etappe, hvilket også er et interessant spillobjekt.

NB! På fredag er det 259 millioner kroner i Eurojackpot-potten!

Tsjekkia - Norge B 2,15 (spillestopp kl 16.40)

Norge kvalifiserte seg til EM G19 gjennom to gruppespill. Gunnar Halles lag havnet først på en andreplass bak Ukraina i den første kvalifiseringsrundens Gruppe 8. I det andre kvalifiseringsgruppespillet ble Norge trukket i en tøff gruppe med Tyskland, Kroatia og Ungarn. Kun førsteplass ga plass i EM-sluttspillet. Tross uavgjort i første kamp mot sistnevnte, sikret Norge seg sterke seire mot både Tyskland og Kroatia. Det var nok til å plassere nordmennene på toppen av sin gruppe og sikre avansement til EM på bekostning av den tyske stornasjonen.

Det er to grupper i EM G19, og de to beste lagene fra hver gruppe går videre til en semifinale. Norge er i Gruppe B sammen med Frankrike, Irland og Tsjekkia. Frankrike er gruppefavoritt, mens det er relativt åpent om andreplassen. I gruppens første kamper spilte Norge uavgjort mot Irland, mens Frankrike befestet sin posisjon som gruppefavoritt ved å vinne 3-0 mot Tsjekkia. Uavgjortresultatet var nok det norske laget, bestående av blant annet Markus Solbakken (Ham-Kam) og Erik Botheim (Rosenborg), mest skuffet over, da de tok ledet fra det 8. minutt og helt frem til irenes utligning i det 81. minutt. Det grønnkledde laget hadde knapt skapt en sjanse før utligningen.

Tsjekkia fikk det, som ventet, tøft mot Frankrike. 15-5 i skudd favør franskmennene vitner om «Les Bleus'» overlegenhet. Tsjekkerne gjorde det imidlertid godt i kvalifiseringen til mesterskapet. I det siste gruppespillet endte de på førsteplass foran Hellas, England og Danmark. Engelskmennene slo riktignok Tsjekkia hele 4-1, men rotete det til for seg selv mot Hellas og Danmark.

Norge er nødt til å slå Tsjekkia om de skal nå en semifinale, ettersom det blir svært vanskelig å overvinne de franske storfavorittene i den siste gruppespillskampen. Tsjekkia ga Frankrike liten motstand i den første kampen, mens Norge var det spillemessig beste laget mot Irland. Det er vanskelig å vite hvordan lag står i forhold til hverandre i gruppespill i mesterskapssammenheng. Med et snev av nasjonalisme i bakhodet setter vi uansett pengene på at Norge revansjerer den bitre poengdelingen mot Irland.