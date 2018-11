Norling og AIK med stø kurs mot seriegull

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Torsdagens langoddsprogram byr blant annet på semifinalen i cupen mellom Rosenborg og Start, i tillegg skal Manchester City møte Fulham i ligacupen i England. Det er også to interessante kamper i Allsvenskan, hvor AIK og tidligere Brann-trener Rikard Norling er på gulljakt. I Spania spilles det seks kamper i Copa del Rey og det spilles cupfotball i Danmark. På hockeyfronten er det full runde i SHL og det spilles tre kamper i den norske Eliteserien. Hele 13 kamper skal spilles i NHL.

Östersund – AIK B 1,75 spillestopp kl 18.55)

Knalltøft kampprogram for Østersund. De tapte søndagens bortekamp mot serietoer Norrköping 2-4, og torsdag venter serieleder AIK på hjemmebane.

Østersund har klart å holde seg på øvre halvdel av Allsvenskan-tabellen, til tross for alt bråket i klubben.

Nøkkelspillere som Saman Ghoddos, Ken Sema, Brwa Nouri og Sotiris Papagiannopoulos har forlatt skibyen, samtidig har Graham Potter dratt til Championship-klubben Swansea. Den tidligere Viking-treneren Ian Burchnall har kommet inn på trenerbenken.

Hosam Aiesh er kvitte skadeproblemene og han har utviklet seg til å bli en stjernespiller i Allsvenskan, hvor han har flest målgivende pasninger. Simon Kroon, Dennis Widgren og Jamie Hopcutt var ute mot Norrköping, og det gjenstår å se om noen av dem rekker kampen mot AIK. Noah Sonko Sundberg og Patrick Kpozo er sannsynligvis tilbake iallfall.

Det ble en dramatisk toppkamp for AIK mot Malmö FF på mandag, hvor Sebastian Larsson utlignet for Stockholm-klubben fem minutter på overtid. Rabalderet oppsto under feiringen av utligningsmålet. Larsson provoserte med å juble foran Malmö FF-banken. Det førte til at han ble utvist og at Malmö FF-trener Uwe Rösler måtte gå i garderoben noen sekunder tidligere enn resten av laget.

Nå tre dager etter dramaet på Friends Arena venter et nytt hinder i jakten på SM-gullet for Rikard Norling og AIK. Den tidligere Brann-treneren har nå sett laget sitt spille uavgjort i de tre siste seriekampene, og dermed har forspranget skrumpet inn. AIK er kun ett poeng foran Norrköping før torsdagens match, men de har én kamp mindre spilt. Med seier i Østersund vil de øke avstanden til fire poeng med bare to serierunder igjen.

AIK mangler viktige Daniel Sundgren og Sebastian Larsson som er suspendert. Enock Kofi Adu og Tarik Elyounoussi var suspendert mot Malmö FF, men de er begge tilbake i torsdagens kamp. Denni Avdic måtte se kampen mot Malmö fra sidelinjen mandag, men også han kan bli spilleklar til matchen torsdag.

Motivasjonen til de to lagene er vidt forskjellig før denne kampen. Østersund har ingenting å spille for. De er for langt bak til å kunne blande seg inn i kampen om en plass i Europa, og de er i trygg avstand til nedrykksstreken. AIK kjemper om seriegull. De har ikke råd til å tape flere poeng nå hvis de skal gå til topps, tror jeg. 1,75 i odds på borteseier er ikke spesielt fristende, men det funker i en dobbel.

Rögle – Växjö Lakers B 2,00 (spillestopp kl 18.55)

Svensk SHL i ishockey. Rögle har vunnet de to siste kampene. Lørdag slo de daværende serieleder Linköping 3–2 på hjemmebane og tirsdag fulgte de opp med å vinne 3–1 mot Mora på bortebane.

Rögle har vist gode takter på egen is. De står med tre strake seire hjemme i Skåne. Tar de sin fjerde hjemmeseier i dag? Neppe!

Växjö slo Färjestad 3–2 i tirsdagens kamp. Växjö, som av mange eksperter er tippet som favoritt til å vinne SM-gullet igjen denne sesongen, har skuffet i sesongstarten. Nå har de imidlertid begynt å vinne. De står med tre seire på de fire siste kampene. Dersom fjorårets seriemester i SHL skal kjempe i toppen også denne sesongen, så må de vinne kamper som denne. Rögle ligger helt på buunn i SHL før torsdagens kamper. De har bare attt 14 poeng på de 13 første kampene sine.

Nykommeren Roman Horák kan fort bli mannen som avgjør denne kampen for smålendingene. 27-åringen fra Tsjekkia har fire sesonger bak seg i KHL, den russiske toppligaen, og han er toppscorer for gjestene så langt med sine syv poeng. Rögle svekkes av at de må klare seg uten forwarden Olle Liss. Han er sutestengt i tre kamper på grunn av en stygg takling av Mora-backen Viktor Amnér.

Växjö har vunnet fire av de fem siste kampene mot Rögle, og jeg tror de tar en ny seier torsdag kveld. 2,00 i borteodds er som forventet og spilles i en dobbel med AIK-seier. Denne kombinasjonen gir småpene 3,50 i odds.



