Norsk fotball i fokus på søndagskupongen

Vi har kommet frem til en ny søndagskupong i den evige tolverjakten. Utfordringen denne søndagen består av hele sju kamper fra OBOS-ligaen her hjemme. I tillegg skal vi bryne oss på to oppgjør fra nivå tre i Post Nord-ligaen, nye to oppgjør fra Norsk Tipping-liga, før kupongen avsluttes med en vennskapskamp hvor vårt eget kvinnelandslag er involvert. En del tunge favoritter har vi, men som vi alle vet skal det lite til før en favorittpreget kupong gir store utbetalinger. Innleveringsfristen denne søndagen er 17:55. Bonuspotten er på en million kroner!

1. Sandefjord – Sogndal

Kupongens åpningskamp spilles på Komplett Arena i Sandefjord. Sogndal tar turen til hvalfangerbyen. Hjemmelaget på direkte opprykksplass etter ni spilte. Gjestene helt nede på 13. plass.

Sandefjord rykket ned fra Eliteserien sist sesong. Målsetningen er helt klart å gjøre oppholdet i OBOS-ligaen til bare en sesong. Så langt har laget innfridd. Ligger på andre plass, bare to poeng etter Aalesund på toppen. Sandefjord er så bra at vi ser laget som klare favoritter, sammen med nevnte Aalesund, til å bekle de to plassene som gir direkte opprykk, når fasiten skrives om noen måneder. Hjemme på Komplett Arena har laget prestert bra, dog med lite mål. Statistikken sier 3-1-0, men målforskjellen er på bare 5-2 på eget gress. Sandefjord har ikke tapt på de første ni. Siste kamp ga seier 3-2 borte mot svake Strømmen, mens det nest sist ble 1-0 hjemme over Skeid. I NM er laget klart for tredje runde, og en fin kamp venter, når Eliteseriens Odd ankommer Komplett Arena.

Sogndal må kunne sies å være den største skuffelsen så langt i årets OBOS-liga. Bare åtte poeng står på konto, av de første 24 mulige. Svakt, og langt etter det ambisjonsnivået Sogndal har. I øyeblikket er bare tre lag bak Sogndal på tabellen. Ute på tur har det vært nitrist. 0-1-3, og bare et enslig mål scoret er nedrykkstall alle dager i uken. Sogndal må opp i ringene for ikke å få problemer. Siste kamp ble tapt med 0-1 borte mot Nest-Sotra, mens det var bra nest sist, da gode KFUM ble sendt hjem med 2-4 tap fra Fosshaugane i Sogndal. I NM er Sogndal i likhet med Sandefjord klare for runde tre. Det blir storkamp når Brann ankommer Fosshaugane.

Sandefjord ganske klare favoritter. Vi henger på en gardering for uavgjort. Vi venter litt på Sogndal, som har underprestert kraftig. HU

2. Ham Kam – Jerv

Jerv tar turen fra Grimstad til Hamar og Briskeby i kamp to. Et møte med HamKam står for døren. Begge lag i midtsjiktet, med en viss kontakt opp til kvalikplassene (3-6) på tabellen.

HamKam startet sesongen meget svakt. Etter et tap i Oslo mot Skeid i serieåpningen, spilte Hamar laget bare inn fem poeng på de første seks kampene. Etter det har ting snudd til det mer positive. De siste tre har gitt sju poeng på konto, og en plass i midtsjiktet på tabellen. Der er i øyeblikket bare tre poeng opp til siste kvalikplass som gir spill om opprykk til høsten, og ting begynner å bli litt mer i takt med ambisjonene på Hamar. Hjemme på Briskeby har det blitt 2-1-1 på de første fire. HamKam slo Kongsvinger hjemme på Hamar med 2-0 nest sist, og spilte 0-0 borte mot Ullensaker/Kisa i siste kamp.

Jerv ankommer Hamar med to poeng mindre enn hjemmelaget. Har dog en kamp mindre spilt enn vertskapet. Lager er vesentlig bedre hjemme i Grimstad enn ute på tur. Laget er ubeseiret på eget gress, men har ikke vunnet på bortebane. Borte er tallene 0-2-2 så langt. Bare tre mål scoret på disse fire. Trolig blir det en plass i midtsjiktet for Djerv denne sesongen, selv om det er veldig lenge igjen før fasiten skrives. Siste kamp ga sterke 0-0 hjemme mot serieleder Aalesund, mens det nest sist ble tap 2-3 mot Start i Kristiansand.

To greie OBOS-liga lag møtes. Vi heller mot HamKam. Jerv har ikke vunnet borte på fire forsøk. HU

3. KFUM – Notodden

Den store positive overraskelsen i årets OBOS-liga KFUM ønsker nest siste lag på tabellen Notodden velkommen til Oslo og KFUM Arena. Hjemmelaget inne på pallen i øyeblikket med sin tredje plass.

KFUM har startet strålende denne sesongen. Med sine 16 poeng er laget inne på tredje plass så langt. Selv om det er fem og sju poeng opp til Sandefjord og Aalesund på de to direkte opprykksplassene, er vi mektig imponert av KFUM etter ni spilte. Med små midler spiser laget kirsebær med lag som har vesentlig større resurser. Hjemme på Ekeberg i Oslo har laget notert 3-0-1 med storfine 9-3 i målforskjell. Tidligere Skeid og Vålerenga spiller Daniel Fredheim Holm er inne som spiller og i trenerapparatet, og bidrar nok med sitt i den fine starten. Siste kamp ga 3-2 seier borte mot bunnplasserte Tromsdalen, mens det nest sist ble 1-0 over Strømmen på hjemmebane. I NM venter divisjonskollega Nest-Sotra på bortebane i tredje runde.

Notodden har skuffet stort i innledningen av sesongen. Ankommer hovedstaden med bare fire poeng innspilt av de første 27 mulige. Laget må opp i ringene, om det ikke skal bli spill på nivå tre i sesongen 2020. På bortebane har de første fem gitt 1-0-4. Sammen med bare et poeng hjemme, blir det samlet meget tynt. Siste kamp ga et 0-1 tap hjemme mot Raufoss. Tap også nest sist, da med 1-3 borte mot Ullensaker/Kisa på Jessheim.

KFUM bør ta dette. Det er 12 poeng mellom lagene etter ni spilte. H

4. Nest-Sotra – Strømmen

Et Strømmen tredje sist på tabellen, legger ut på langtur i kamp nummer fire på kupongen. Et møte med Nest-Sotra venter. Et Nest-Sotra som har startet på det jevne, med en plass i midtsjiktet så langt.

Nest-Sotra har startet omtrent som forventet i sesonginnledningen. Ligger med sine 10 poeng på plass 10 av de 16 lagene. Det er på utebane ting har sviktet. Bare et av de 10 poengene er hentet hjem ute på tur. Hjemme er det en helt annen historie. 3-0-2 etter fem spilte er greie tall. Skal laget avansere, er borteformen nøkkelordet i så måte. Siste kamp for Nest-Sotra ble tapt 0-1 for Kongsvinger på Gjemselund, mens det nest sist ble seier hjemme mot Sogndal med samme sifre. I NM er neste stopp for Nest-Sotra en hjemmekamp mot KFUM i runde tre.

Strømmen har hatt en svak og skuffende sesongstart. Slet lenge i fjor, men avslutningen var fin og vi trodde litt på laget før denne sesongen. Ankommer til denne kampen med bare fire poeng på de første ni spilte. Det er nedrykkstall, og laget må virkelig ta tak om nedrykk skal unngås. De siste kampene har dog gitt noe håp om fremgang. Laget avanserte til tredje runde av NM ved å slå Eliteseriens Bodø/Glimt hjemme på Strømmen, og var nære ved å ta poeng fra Sandefjord i siste kamp i OBOS-ligaen. Ledet lenge 2-1 der, men tapte til slutt 2-3. Nest sist også et ettmålstap, mot gode KFUM i Oslo med 0-1. Når det gjelder NM, tipper vi Strømmen Stadion blir fylt til randen, når nabo Lillestrøm ankommer til kamp i runde tre.

Dette blir fort hjemmeseier på form og tabellposisjon. Vi venter dog litt på Strømmen, som vi mener har underprestert. Vi spiller HU

5. Raufoss – Tromsdalen

OBOS-ligaens bunnlag Tromsdalen tar den lange turen til Raufoss i kamp fem. Et hjemmelag som har startet fint etter opprykket sist sesong, og ligger på kvalikplass for spill om den siste plassen i neste års Eliteserie så langt.

Raufoss har imponert etter sitt opprykk sist sesong. Ligger inne på en fin femte plass så langt. Bare en svak form på eget gress, gjør at laget ikke har klart å følge Aalesund og Sandefjord på tabelltoppen. Raufoss har tatt 12 av 16 poeng på bortebane, og hjemmeformen er helt klart nøkkelordet når det gjelder å henge med i tabellens øvre sjikt. Det har blitt svake 1-1-2 så langt, og trener Christian Johnsen må virkelig vekke sine gutter på eget gress. Om så skjer kan dette bli veldig bra for de gulsorte. Siste kamp endte med seier borte mot Notodden med 1-0. Nest sist et meget stygt hjemmetap med 2-5 for Sandnes Ulf.

Tromsdalen har sviktet denne sesongen. Laget har et enslig poeng etter åtte spilte, med en målforskjell på 8-29. Så langt tyder ingen ting på fortsatt spill i OBOS-ligaen i sesongen 2020. Laget endte på sjuendeplass sist sesong, og var bare målforskjell fra kvalikspill om opprykk. Å si at laget har fulgt opp den innsatsen, vil nok være å overdrive. I NM har det dog gått bra, og en tredjerunde kamp venter hjemme mot Sarpsborg 08. Siste i OBOS-ligaen endte med tap 2-3 hjemme mot gode KFUM. Nest sist var laget totalt uten muligheter borte mot serieleder Aalesund, og tapte hele 0-5.

Tromsdalen har vært meget svake så langt. Vi tror Raufoss tar dette. H

6. Start – Skeid

Nyopprykkede Skeid tar turen fra Oslo til Kristiansand og Sparebanken Sør Arena til møtet med Start. Skeid som etter en fin start, har falt ned til plass 12 på tabellen. Hjemmelaget Start inne på en grei fjerdeplass så langt, dog muligens noe svakere enn klubben håpet på.

Start rykket ned fra Eliteserien sist sesong. Målsetningen om direkte opprykk, har bare delvis blitt innfridd. Det er fem og sju poeng opp til de to topplagene på tabellen, og i øyeblikket virker det som en kvalikplass er mer realistisk for Kristiansand klubben. Toget med direkte opprykk har dog på ingen måte forlatt Kristiansand. Rotet og bråket rundt Kjetil Rekdal sin avgang som trener, kan nok også ha spilt inn negativt. Hjemme har Start prestert middels, og bokført 3-1-1 så langt. Laget står nå med tre serie seire på rad, og har muligens ristet av seg støyet etter trenerbråket. Strømmen, Nest-Sotra og Jerv er alle blitt beseiret.

Skeid ankommer Sørlandet med meget svak form. Etter en fin start på sesongen, hvor det bare ble et tap på de første fem spilte, har laget nå bare kapret et lite poeng på de siste fire kampene. Det er bare fire lag bak på tabellen, og to av disse har i tillegg en hengekamp. Hjemme i Oslo har Skeid vært greie, men ute på tur har det sviktet mye. Et poeng av 12 mulige på fremmed gress, må gi grunn til bekymring for den gamle storklubben. Siste i OBOS endte med 0-0 hjemme mot Sandnes Ulf, mens det nest sist ble tap 0-1 i Sandefjord. I NM er Skeid som har åtte norgesmesterskap å vise til, klare for runde tre. Her venter et meget interessant oppgjør mot Eliteseriens Ranheim i Oslo. Skeid har et meget ungt og lovende mannskap. Om trener Tom Nordlie klarer å få litt stabilitet inn i laget, tror vi laget sikrer ny kontrakt når fasiten skrives. Det er mye talent i Osloklubben.

PÅ form og tabell vinner Start. Skeid har dog potensiale, og kan nok i enkelte kamper med litt flyt, være riktig gode. Vi spiller med to tegn på det store spillet.

H (HU på 432 rekker spillet)

7. Aalesund – Ullensaker/ Kisa

Serieleder Aalesund ønsker Ullensaker/Kisa velkommen til byen og Color Line Stadion i kamp sju. Gjestene fra utkanten av Oslo med en grei start, på sjuende plass så langt.

Aalesund så lenge ut til å rykke opp sist sesong, men sprakk litt og tapte i kvalikspillet mot Stabæk. I år har igjen starten vært meget god, og vi tror ikke på noen ny sprekk. Det er så mye kvalitet, og virker så solid at vi blir meget overrasket om ikke Lars Bohinen tar sitt Aalesund tilbake til Eliteserien 2020. Laget har ennå ikke tapt, og hjemme på Color Line har ingen motstandere fått med seg poeng. Siste kamp endte med poengdeling borte mot Jerv, mens det nest sist ble en meget enkel 5-0 seier mot divisjonens bunnlag Tromsdalen på hjemmebane. Hvor langt dette Aalesund laget har kommet vil nok vises i neste kamp i NM. Serieleder Molde fra Eliteserien kommer til byen for å spille om en billett til runde fire.

Ullensaker/Kisa var i kvalikspill om opprykk sist sesong, og kan utmerket godt klare det igjen. Ligger i øyeblikket på plass sju, et poeng etter Kongsvinger på siste kvalikplass. Laget virker litt begrenset på fremmed gress, og har 1-1-2 så langt. Eneste borteseier var mot bunnlaget Tromsdalen. Borteformen er nok nøkkelen til å avansere på tabellen. Siste kamp endte 0-0 hjemme mot Ham Kam, mens det nest sist ble seier 3-1 mot svake Notodden, også det hjemme på Ullensaker. Cupeventyret lever fortsatt for Kisa. Drømmen om Ullevaal krever at Rosenborg slås ut i en meget interessant kamp i tredje runde. Stadion på Ullensaker bør fylles ved den anledningen.

Ullensaker er bra. Vi tror dog at poengene i denne kampen blir igjen hos serielederen.

H

8. Levanger – Byåsen

Kamp åtte bringer oss over i Post Nord-ligaen på nivå tre. Byåsen tar turen til Levanger i denne kampen. Begge lag under nedrykksstreken, og således er dette en meget viktig kamp.

Levanger har startet sesongen rimelig svakt. Ligger tredje sist, og dermed under streken for nedrykk. Hjemme har det vært greit, med 2-0-1, men med bare et bortepoeng, blir det samlet tynt. Levanger vant sin siste kamp 3-1 hjemme mot Sola, mens det nest sist ble 1-1 borte mot Nardo. I NM henger Levanger med til tredje runde hvor laget får Kristiansund fra Eliteserien på besøk. En fin avlastning fra hverdagen, hvor laget nok må kjempe hardt for å overleve i Post Nord-ligaen.

Byåsen ankommer dette nedrykksoppgjøret to poeng etter Levanger på tabellen. Bare bunnlaget Sola er bak Byåsen. Fem poeng innspilt av de første 21 mulige er tynn suppe. De to siste i serien har begge endt i poengdeling. Først greie 2-2 borte mot Bryne, mens det sist ble 1-1 hjemme mot Nardo.

Meget viktig kamp i bunnen av avdelingen. Vi dekker fult ut. HUB

9. Grorud – Kjelsås

Kamp ni gir oss et toppoppgjør i Oslo, når serieleder Kjelsås tar den meget korte turen til Grorud. Hjemmelaget nærmest Kjelsås på toppen av tabellen.

Grorud har imponert stort i innledningen av sesongen. Etter sju kamper er laget på andre plass, tre poeng etter dagens motstander. Grorud er godt organisert, og ingen lag i denne avdelingen har sluppet inn mindre mål. Fremover er det også litt gjerrig. Innenfor topp sju på tabellen, har alle de seks andre scoret mer enn Grorud. Laget er meget bra ute på tur, har ennå ikke tapt og står med 2-2-0. Bare Alta har slått Grorud så langt i sesongen. Siste kamp endte med seier 3-2 borte mot Åsane, mens det nest sist også ble seier, da med solide 3-0 i byderbyet mot Oppsal hjemme på Grorud. Drømmen om cupfinale lever videre. Eliteseriens Mjøndalen blir neste hinder i runde tre i den turneringen.

Kjelsås har i likhet med hjemmelaget virkelig imponert denne sesongen. Etter sju kamper ankommer laget Grorud som serieledere. Det er tre poeng ned til dagens motstander på andre plass. Kjelsås har ennå ikke tapt. Laget har samlet 5-2-0, mens det på utebane så langt har blitt 2-1-0. Bare tre baklengs på disse tre på fremmed gress. Kjelsås vant siste kamp 3-1 hjemme mot Florø. Seier også nest sist med de samme sifrene borte mot Mjølner i Narvik.

Meget viktig kamp på tabelltoppen. Vi heller ørlite mot Grorud, men dekker fult på det store spillet HU (HUB på 432 rekker spillet)

10. Lokomotiv Oslo – Frigg

Et nytt derby i Oslo i kamp 10, hvor vi tar steget over på nivå fire i Norsk Tipping-liga. Kampen spilles på Marienlyst, utenfor NRK bygget, hvor også Frigg spiller sine hjemmekamper. Lagene henholdsvis et (Frigg) og fire over nedrykksstreken.

Lokomotiv Oslo har startet greit, og omtrent som ventet. Etter sju kamper ligger laget i midtsjiktet på tabellen. Det er dog bare fire poeng ned til streken for nedrykk. Denne avdelingen er usedvanlig jevn. Bare fem poeng skiller de 10 nederste lagene. Hjemme har Lokomotiv spilt tre kamper, alle med uavgjort som resultat. Siste kamp var meget bra, og ga seier hele 5-0 borte mot Drøbak-Frogn. Nest sist 2-2 hjemme mot Ready.

Frigg hadde ambisjoner om spill høyt oppe på tabellen, men har ikke innfridd. Kommer til dette oppgjøret tre poeng bak Lokomotiv, og med bare et lite poeng ned til nedrykk. Sesongen er i ferd med å bli noe helt annet enn det som tilsvarer Frigg sine ambisjoner. Borte har laget tapt begge de to spilte. Spesielt 2-6 mot moderate Norild var ille. Siste kamp var ikke bra, med tap1-2 mot avdelingens bunnlag Grei. Nest sist seier 2-0 hjemme mot Halsen

Vi heller mot Lokomotiv, men venter dog på at ting skal snu for Frigg, som har underprestert kraftig. HU (HUB på 432 rekker spillet)

11. Ullern – Drøbak-Frogn

Ullern ønsker Drøbak-Frogn velkommen til Oslo vest i kamp 11. Dette er den samme rekordjevne avdelingen som i kamp 10. Ullern tre poeng over nedrykk, mens Drøbak er under den lite hyggelige streken.

Ullern har startet greit, men ikke mer i denne avdelingen. Ni poeng er spilt inn på de første sju kampene, og det er tre poeng ned til nedrykk. Det er mange kamper rundt streken i en foreløpig så jevn avdeling. Hjemme har Ullern notert 1-2-0, og altså ikke tapt så langt. Reservene til Vålerenga og Tønsberg har stukket av i denne avdelingen, og Ullern og de andre må konsentrere seg om å berge plassen i divisjonen. Siste kamp ga et 1-4 tap mot serieleder Vålerengas reserver. Nest sist 1-1 hjemme mot reservene til Mjøndalen.

Drøbak-Frogn sliter i sesonginnledningen. Ankommer til denne kampen på nedrykksplass. Det er kort vei til trygg plass, men det krever at poengsankingen starter. Drøbak-Frogn har en seier og to tap på tre spilte borte så langt. Siste kamp ga stygge 0-5 hjemme mot Lokomotiv Oslo, mens det ble et klart tap også nest sist med 1-3 borte mot Follo på Ski Stadion. Ingen i avdelingen har sluppet inn flere mål enn Drøbak laget.

Vi tror et tegn holder, og spiller H.

12. Sør Afrika – Norge

Kupongens avsluttende kamp er en privatlandskamp for kvinner. Vårt eget landslag skal ut i siste test før VM. Det samme er tilfelle med motstander Sør Afrika.

Sør Afrika har ikke vunnet på de ni siste spilte. Skal ut i VM i gruppe med Spania, Kina og Tyskland. Definitivt ikke en stormakt i kvinnefotballen.

Vårt eget landslag skal ut i en VM gruppe som inneholder Nigeria, Sør-Korea og Frankrike.

Norge går til mesterskapet med helt andre ambisjoner og forutsetninger enn sin motstander i denne privat/ oppvarmingskampen.

Vi avslutter kupongen med noe som bør være en meget klar borteseier. B

