Norsk og engelsk kombineres i en motivert dobbel

Som vi har ventet på slike lørdager som denne! To herlige oppgjør spilles i Eliteserien. På den engelske balløya går det virkelig hett for seg denne lørdagen. Det spilles nemlig hele ti kamper i Championship. Det er en kamp i Obos-ligaen mellom Skeid og Ålesund. Milan og Manchester United skal spille mot hverandre i Cardiff. Bare å sette seg til i godstolen nå folkens!

Stoke - QPR H - 1,67 (Spillestopp 15:55)

To tidligere storheter med mange sesonger på øverste hylle i det engelske seriesystemet møtes i kamp fem. Queens Park Rangers tar turen fra hovedstaden, opp til The Midlands, og møtet med Stoke City.



Etter sitt nedrykk for to sesonger siden, skuffet Stoke stort i sin første opptreden i Championship sist sesong. Laget var aldri i nærheten av opprykk, og endte sesongen som nummer 16 av de 24 lagene. Laget har forsterket litt i sommer, og fra Stoke sies det at målsetningen er spill om opprykk denne gangen. Det normalt sterke hjemmelaget, vant bare åtte av 23 på eget gress sist sesong, og dette må forbedres mye om en av topplassene skal kunne bli en realitet. Begge kampene mellom disse to endte i poengdeling i sesongen 1918/19. Stoke har prestert bra i sommerens treningskamper. Bare et tap på fem spilte, da Leicester fra Premier League vant 2-1.

Nick Powell og Tommy Smith er to spennende singeringer som kan være med å bidra godt.



Queens Park Rangers skuffet i likhet med hjemmelaget stort sist sesong. Endte sesongen fire poeng bak Stoke, og med bare fem lag bak på tabellen. Laget presterte greit hjemme på Lofthus Road, men vant bare fem av 23 på fremmed gress. Fremgang ute på tur må til om QPR skal hevde seg denne gangen. Londonklubben har tapt tre av fire spilte kamper i oppkjøringen, men var positiv i generalprøven mot Watford. Treningskamper er vanskelig å regne på.

Laget har brukt veldig lite penger i sommer.

Begrunnelse H: Det er nærmest en utakknemlig oppgave å finne gode objekter i starten av en sesong, men det er ingen tvil om at Stoke har en god vinnersjanse her. QPR var elendig borte i fjor, mens Stoke er godtgående. Det virker som de skal kaste bedre fra seg i år enn i fjor. Noen forsterkninger er gjort, og vi tror de vinner. Bortelaget har endret lite på troppen fra i fjor.



Odd - Lillestrøm H - 1,60 (Spillestopp 17:55)



Odd har hatt en meget fin første halvdel av sesongen 2019. Ligger fire poeng etter Molde på toppen, men med en kamp mindre spilt. Odd kan faktisk vinne årets Eliteserie, så bra er mannskapet. Muligens ikke trolig, men som sagt fult mulig. Trener Dag Eilev Fagermo har virkelig fått en vinnermentalitet inn i sitt mannskap, som presterer uke etter uke. Hjemme i Skien er laget enormt godt, med 7-1-0 etter åtte spilte. En noe svak statistikk borte (tap i fire av sju) skiller Odd fra topplasseringen på tabellen. Odd skuffet stort i siste kamp før sommeroppholdet med å tape 0-2 borte mot Mjøndalen. I motsatt kamp, to dager etter nasjonaldagen i mai vant Odd motsatt oppgjør hele 3-0 på Åråsen. I NM er Odd klare for en kvartfinale mot KFUM, i nest siste hinder før en cupfinale på Ullevaal.

Moussa Njie er hentet inn og ble klar nylig. Han var strålende for Stabæk og kan bli en viktig spiller for Fagermo. Det er usikkerhet rundt Oldrup Jensen rundt dette oppgjøret. Det er litt både og om han spiller eller ikke.



Lillestrøm slet sist sesong, og sliter i feil ende av tabellen igjen. I øyeblikket er det tre små poeng ned til plassen som gir kvalikspill om å unngå nedrykk. Trøsten får være at det er meget jevnt i tabellens nedre del. Helt opp til Kristiansund på plass sju, er lagene mer eller mindre innblandet i kampen om ny kontrakt. På fremmed gress er LSK svake, og står med 1-2-4. Noe bedre kreves i andre del av sesongen, for å styre Romerikes stolthet inn til spill i Eliteserien, også i sesongen 2020. LSK avsluttet vårsesongen, med en 2-1 seier hjemme mot Strømsgodset, men tapte hele 2-5 borte mot Kristiansund i kampen før.

Begrunnelse H: Odd har vært strålende i år, og er som vanlig gode hjemme. I tillegg er det spennende at Njie har kommet inn. LSK er vriene å regne på, men på bortebane er laget elendig. Vi tror på hjemmeseier.

Totaloddsen på denne hjemmedobbelen gir oss fine 2,67!