Norsk og engelsk på søndagskupongen

En ny utfordring i form av en ny søndagskupong står for tur. Vi skal innom en del forskjellige serier. Vi starter med et storoppgjør i engelsk Premier League på Old Trafford i Manchester. Deretter har vi fire kamper fra Eliteserien her hjemme, fem oppgjør fra OBOS ligaen på nivå to, en kamp fra Post Nord ligaen på nivå tre, før kupongen avsluttes med en kamp fra den danske toppdivisjonen. Noen favoritter, men en vanskelig utfordring, som fort gir fine premier. Innleveringsfristen er satt til 17:25 denne søndagen.

1. Manchester United – Chelsea

Vi starter kupongen med en storkamp fra premieren i Premier League. Chelsea tar turen opp fra London, til et møte med Manchester United på Old Trafford.

Det blir spennende å følge United og Ole Gunnar Solskjær denne sesongen. Sist sesong var meget svak, og laget klarte ikke å kvalifisere seg for Champions League gjennom sin sjetteplass ved sesongslutt. Det var utrolige 32 poeng opp til byrival og seriemester Manchester City. United har forsterket vesentlig i de bakre rekker i sommer. Inn er kommet Aaron Wan-Bissaka fra Crystal Palace og Harry Maguire fra Leicester. I tillegg har United hentet kantspilleren og hurtigtoget Daniel James fra Swansea i Championship. Vi tror faktisk det er store muligheter for at alle disse tre starter dagens kamp. Det er mulig Solskjær foretrekker å sette inn James den siste halvtimen.

Det er nok et mer homogent og bedre trent United vi får se enn i sluttfasen av sist sesong, men hvor mye man har nærmet seg Manchester City og Liverpool (om man har det) gjenstår å se. Hjemme på Old Trafford hadde laget uvanlig svake 10-6-3 sist sesong, og denne statistikken må forbedres, om Champions League skal spilles på Old Trafford igjen i sesongen 2020/21.

Chelsea endte sist sesong på en tredje plass, seks poeng foran dagens motstander. En tredje plass man trolig var greit fornøyd med på Stamford Bridge. Slik ertoppfotballen blitt i sin pengesyke verden, at å kvalifisere seg for den pengestinne Champions League eller ikke er forskjellen på om man kaller sesongen bra eller mislykket. Chelsea spilte seg også helt frem til finalen i Europa League, og kunne løfte trofeet etter finaleseier mot Premier League rival Arsenal.

Sommeren har også sett et managerskifte på Stamford Bridge. Etter å ha ledet Derby frem til en playoff-finale på Wembley i Championship, har den gamle Chelsea-helten Frank Lampard kommet hjem. Christian Pulisic har kommet inn etter sin overgang fra Dortmund. Ellers sliter Chelsea med en overgangsnekt. Klubben har brutt UEFA sine regler for fair play og kan ikke kjøpe spillere i sommer. Den nevnte overgangen for Pulisic ble gjennomført for et år siden, men spilleren ble lånt tilbake til Dortmund for en sesong som en del av avtalen. Ut har gått kanskje den beste spilleren i hele ligaen i form av Eden Hazard, som skal spille for Real Madrid. På siste dag av overgangsvinduet forsvant også gode David Luiz til Londonrival Arsenal. Chelsea hadde 9-3-7 på bortebane sist sesong.

Storkamp i ligapremieren. Vi tror ikke United taper, og spiller HU.



2. Strømsgodset – Vålerenga

Kamp to bringer oss over til vår egen toppdivisjon. Vålerenga tar den korte turen til Drammen og kamp mot Strømsgodset på Marienlyst. Enga på en fin femteplass, mens Godset ligger helt i bunnen av tabellen.



Strømsgodset har sammen med Sarpsborg 08 vært sesongens store negative overraskelse. Laget ligger helt på bunnen, og det er stygge fire poeng opp til kvalikplass tredje sist. Hjemme i Drammen har det vanligvis sterke hjemmelaget svake 2-1-5 å vise til. Siste kamp endte med hjemmetap 1-3 mot Bodø Glimt. Nest sist, også da tap med 1-2 mot Lillestrøm på Åråsen. Godset har hentet noen nye spillere i sommer, men om det er nok til å sikre ny kontrakt gjenstår å se. Laget må opp i ringene, for kampantallet stiger fort, og tiden renner fort ut.



Vålerenga sliter med stabiliteten, men har vært gode på sitt beste denne sesongen. Ligger på en grei femte plass, og fortsatt med en form for kontakt opp til medalje. Det er spilt litt forskjellige antall kamper i øyeblikket, og tabellen er derfor litt vanskelig å lese. Enga har vært klart bedre hjemme på Intility enn ute på tur. På fremmed gress lyder tallene på moderate 2-2-3. Sist kamp litt skuffende med 1-1 hjemme mot Kristiansund. Nest sist årsbeste med tennissifrene 6-0 hjemme mot sterke Bodø Glimt. Vålerenga vant motsatt oppgjør 2-0 tidligere i sesongen.



Omslaget må komme for Godset om ny kontrakt skal sikres. Vi synes dette er helt åpent, og bruker alle tre tegnene. HUB



3. Bodø Glimt – Viking

Viking reiser opp fra oljebyen til Bodø, og kamp mot Glimt på Aspmyra. Glimt med i gullkampen, mens gjestene er et av mange lag i nedrykksstriden.



Bodø Glimt har prestert bedre enn noen kunne ane denne sesongen. Med kamper til gode kan faktisk Glimt lede Eliteserien med 13 kamper igjen å spille. Laget var meget solid i vinterens treningskamper, og har fulgt opp på en flott måte når alvoret begynte. Hjemme på Aspmyra har laget solide 6-1-1 å vise til. Bare Brann har vunnet i Bodø. Siste kamp ga overbevisende seier 3-1 borte i Drammen mot Strømsgodset. Nest sist, også da seier, med hele 5-1 hjemme mot Ranheim. Vi ser Glimt som den største utfordreren til vår favoritt Molde, når det gjelder gullet denne sesongen.

Viking startet meget bra denne sesongen. Vant alle sine tre første kamper i seriestarten.



Etter hvert har dog livet i toppdivisjonen, begynt å merkes etter opprykket sist sesong. I øyeblikket ligger Viking på plass ni av de 16 lagene. Plasseringen er grei, men det er bare fire små poeng ned til Ranheim på kvalikplass tredje sist. Eliteserien er jevn, og man kan vel si at i alt 10 lag fra Kristiansund på sjuende lever noe farlig. Siste kamp for Viking endte med tap 0-2 hjemme i Stavanger mot Molde. Nest sist Stygge 1-5 på Lerkendal mot Rosenborg. Viking har ikke vunnet på de fem siste i seriesammenheng. Tilbake i juni vant Glimt motsatt oppgjør 4-3 i en thriller på Stavanger Stadion.



Vi tror Glimt fortsetter fremgangen. Laget er meget bra, spesielt på Aspmyra. H



4. Haugesund – Ranheim

Viktig kamp i nedrykksstriden, når Ranheim reiser fra Trøndelag til Haugesund i kamp fire på kupongen. Gjestene tredje sist, Haugesund seks poeng foran, men ennå ikke trygge.



Haugesund kapret en meget solid fjerde plass sist sesong. Grunnet den plasseringen har laget spilt kvalik for inntreden i Europa League denne sommeren. Mye tyder nok på at drømmen stopper i runde tre av denne kvaliken. Haugesund tapte første del mot PSV fra Nederland 0-1 hjemme sist torsdag, og det skal bli tungt å snu i Eindhoven i returen. I serien her hjemme er Haugesund på plass åtte i øyeblikket. Det er meget jevnt og bare litt småskumle seks poeng ned til nedrykk. Ingen ting tyder dog på at det skal skje. Dette laget er rett og slett for bra til det. Siste i seriesammenheng ga 1-1 borte mot Stabæk på Nadderud.



Ranheim kom som et friskt pust inn i toppdivisjonen sist sesong. Gjorde alle tips til skamme, og kapret en oppsiktsvekkende sjuende plass. Denne sesongen har det buttet mye mer, og laget ligger i øyeblikket tredje sist på kvalikplass for nedrykk. Hjemme i Trondheim har det sviktet mye, og 2-1-5 må forbedres om plassen skal reddes. Siste kamp ga stygge 0-3 hjemme mot Brann. Nest sist også da ille med et 1-5 tap på Aspmyra mot Bodø Glimt. Ranheim har bare spilt inn to poeng av de siste 18 mulige, og må virkelig opp i ringene.



Vi tror Haugesund, til tross for Europa League kvalik torsdag tar dette. H



5. Kristiansund – Odd

Dag-Eilev Fagermo tar med seg sitt Odd vestover til kamp mot Haugesund i kamp fem. Odd for fult med i medaljekampen, mens hjemmelaget ligger i midtsjiktet, dog bare sju poeng fra kvalikplassen tredje sist.



Kristiansund endte på en imponerende femte plass sist sesong. I øyeblikket er laget nummer sju på tabellen. Det er meget jevnt i årets Eliteserie, og Kristiansund har bare sju poeng ned til nedrykk. Ingen ting tyder på at laget skal bli innblandet i den striden, men veldig mange lag trenger poeng for å styre inn til ny kontrakt. Hjemme er Kristiansund gode, og har 4-1-1 så langt. Fire av seks seire er tatt på eget gress. Siste kamp ga fine 1-1 mot Vålerenga på Intility i Oslo, mens det nest sist ble like fine 5-2 hjemme over LSK. Kristiansund tapte motsatt oppgjør 0-2 tilbake i april. Odd slo også ut Kristiansund i årets NM i runde fire.



Odd har imponert denne sesongen. Laget sprudler av spilleglede, og ligger som nummer tre på tabellen. Det er fire poeng opp til Molde på toppen, men Odd har en kamp til gode på moldenserne, og kan med litt flyt utover høsten faktisk vinne Eliteserien. Laget er dog vesentlig bedre hjemme på Skagerak Arena, enn ute på tur. Åtte av 10 seire er tatt hjemme. Med en noe bedre borteform, vill Skiensklubben faktisk ledet årets Eliteserie klart. Tallene på fremmed gress er 2-1-4. Siste kamp ga seier 2-1 hjemme mot LSK. Nest sist et stygt 0-2 tap borte mot Mjøndalen. I NM er Odd klare for kvartfinalen. En kamp mot KFUM i Oslo er nest siste hinder på veien mot en finale på Ullevaal.



Odd er gode, men noe begrenset borte. Vi bruker alle tegnene på det store spillet.

HU (HUB på 432 rekker spillet)



6. Aalesund – Strømmen

Kamp seks bringer oss over på nivå to i OBOS ligaen her hjemme. Serieleder Aalesund tar i mot Strømmen på Color Line Stadion. Gjestene dypt forankret i nedrykksstriden.

Aalesund tapte kvaliken om den siste plassen i Eliteserien sist sesong. Startet bra, men sprakk litt på slutten. En gjentagelse har vi ingen tro på denne sesongen.



Aalesund virker meget solide, og skuta styrer nok i havn til opprykk, og spill i toppdivisjonen i 2020. Laget topper tabellen, fem poeng foran Sandefjord. Hjemme har sju spilte, gitt like mange seire. Laget har bare tapt en gang på de første 16 kampene. Bare Raufoss har beseiret Aalesund. Siste kamp ga 1-0-seier borte mot Skeid, mens det nest sist ble 2-0 hjemme over Nest-Sotra.



Tilbake i mai vant Aalesund motsatt kamp 2-1 på Strømmen Stadion. I NM er Aalesund klare for kvartfinalen. Viking hjemme på Color Line gir laget en fin mulighet til å avansere til siste hinder mot en cupfinale på Ullevaal. På veien til kvartfinalen, er blant annet RBK slått ut på Lerkendal, så Aalesund er meget solide.

Strømmen skuffet stort sist sesong, og sliter tungt igjen. Etter 16 av de 30 serierundene ligger laget på kvalikplassen tredje sist. Bare akterutseilte Tromsdalen, samt Notodden er bak.

Strømmen må virkelig opp i ringene, om spill på nivå tre skal unngås i sesongen 2020. Hjemme på Strømmen stadion har det gått rimelig greit, men borteformen er katastrofal. 1-2-5 er nedrykk alle dager i uken, og må forbedres. Ingen lag i OBOS ligaen, har scoret mindre enn Strømmen. Siste kamp ga dog en opptur. Jerv ble sendt hjem til Grimstad med et 1-3 tap. Nest sist også da seier med 2-0 borte mot tabelljumbo Tromsdalen. Strømmen har nå tre på rad uten tap, og kanskje kan man ane en tendens til den påkrevede fremgangen som må til.



Strømmen litt i fremgang. Aalesund leder og har ikke avgitt poeng hjemme på sju spilte. Vi bruker bare et tegn her. H



7. Jerv – HamKam

HamKam reiser ned til Grimstad, til et meget viktig oppgjør i nedrykksstriden mot Jerv i kamp sju på kupongen.



Jerv er i svak form. De siste seks kampene har bare gitt to poeng av 18 mulige. Laget må finne tilbake til taktene fra tidlig i sesongen, om det ikke skal gå riktig galt. Det er nemlig bare to små poeng ned til kvalik, og tre poeng ned til direkte nedrykk. Poeng kreves i de 14 kampene som gjenstår. Hjemme på Levermyr har det gått bra til tross for litt mange uavgjorte. Tallene sier 2-4-1. En seier på åtte ute på tur gjør det dog tynt samlet sett. Siste kamp ga tap 1-3 borte mot Strømmen. Nest sist 1-1 hjemme mot Sogndal. Tilbake i juni spilte lagene 2-2 på Briskeby på Hamar.



HamKam har ikke innfridd denne sesongen. Hadde ambisjoner om spill høyt oppe på tabellen. I øyeblikket ligger laget på plass 11. Det er fem poeng ned til nedrykk, og vi tror HamKam styrer greit klar av de problemene. Det har gått tungt på bortebane, noe en statistikk på 2-2-4 viser tydelig. Bare fem mål er scoret på åtte kamper på fremmed gress. Laget har scoret like mange mål som Strømmen, og ingen i OBOS ligaen har funnet nettmaskene sjeldnere enn disse to. Siste kamp var solid fra Hamarlaget. Sandnes Ulf ble beseiret 2-0 på bortebane. Nest sist også meget solid, med en flott 1-0 seier over opprykksplasserte Sandefjord.

Viktig kamp. Jerv har bare et tap hjemme. Vi prøver to tegn i mangel på flere garderinger, og spiller HU.



8. Notodden – Sogndal

Sogndal tar den lange veien fra Sogn ned til Notodden i kamp åtte på kupongen. Laget er inne på den siste kvalikplassen (plassene 3-6) Hjemmelaget nest sist på tabellen, og dermed i nedrykksposisjon.



Notodden har slitt hele denne sesongen. Ligger nest sist med bare Tromsdalen bak på tabellen. Det er dog bare et lite poeng opp til trygg plass, og laget kan fort styre klar av nedrykk. Om nivået fra siste kamp, der Notodden vant med uvirkelige 4-1 borte mot Raufoss, opprettholdes kan skuta absolutt styre inn til ny kontrakt. Det blir spennende uker fremover for de med hjerte i Notodden. Nest sist ble det tap med 1-4 hjemme mot Sandnes Ulf. Ikke akkurat stabilt i prestasjonsnivået til Notodden i de to siste. Hjemme har Notodden stygge 1-1-5, og har tatt ni av 13 poeng på fremmed gress. Tidlig i sesongen vant Sogndal hele 4-1 i motsatt oppgjør på Fosshaugane.



Sogndal har slitt med stabiliteten denne sesongen. Laget har vært bra på sitt beste, men også meget svakt når ting har buttet imot. Laget ligger inne på kvalikplass, men sliter stort på utebane. Seks av lagets sju gevinster er kommet på eget gress. Borte er statistikken på magre 1-2-4. Bare fem mål scoret på disse sju spilte. Ingen har scoret mindre enn Sogndal ute på tur. Siste kamp var dog solid. Ullensaker Kisa ble sendt hjem fra Fosshaugane med et 0-3 tap. Nest sist 1-1 borte mot Jerv i Grimstad. Det blir hard kamp helt inn om de fire kvalikplassene i årets OBOS liga, og alle helt ned til HamKam på plass 11 må i øyeblikket ses med en sjanse i så måte.



Sogndal er nok det laget med best kapasitet av disse. Er dog svake borte. Vi spiller to tegn på det store spillet, men heller mot gjestene. B (UB på 432 rekker spillet)



9 Tromsdalen – Skeid

Skeid seler på fra hovedstaden til Nord Norge hvor Tromsdalen venter på motsatt banehalvdel. En uhyre viktig kamp, spesielt for gjestene, som ligger fjerde sist. Hjemmelaget akterutseilt i bunnen av tabellen.



Tromsdalen har hatt en fryktelig sesong. Etter 16 spilte venter laget fortsatt på sin første trepoenger. To poeng er spilt inn av 48 mulige. Tromsdalen holder ikke mål på dette nivået, og vil definitivt spille på nivå tre i sesongen2020. Det scores dog en del mål. Hele seks lag har scoret mindre i årets OBOS liga. Det blir imidlertid vanskelig når det lekker som et hav bakover. Et snitt på 3.4 baklengs gir ikke mange poeng. Siste kamp ga et respektabelt 0-1 tap borte mot opprykksplasserte Sandefjord. Nest sist et hjemmetap med 0-2 mot svake Strømmen.



Skeid rykket opp i fjor. Har ikke tatt OBOS med storm. Vanskelig økonomi gjorde dog at trener Tom Nordli ikke fikk forsterket mye etter opprykket. En slik situasjon er alt annet enn lett. Skeid har dog hengt fint med i mange kamper, og hatt litt stang ut. Laget har dog bare vunnet tre av 16 spilte, og må opp i ringene for å overleve. Borte har det blitt bare fem poeng så langt, og en statistikk som sier 1-2-5 etter åtte spilte.

At lagets hjemmebane er blitt forsinket i prosessen ved bytte av kunstgresset, har vel heller ikke hjulpet. Skeid har lånt Intility av Vålerenga, og lengter nok hjem til Nordre Åsen. Siste kamp ga et marginalt 0-1 tap mot serieleder Aalesund på lånte Intility. Nest sist en flott 2-0 seier på Gjemselunden i Kongsvinger. Det er mye lovende og ungt i dette mannskap, men noen voksne gubber mangler kanskje oppe i det hele. Vi tror dog Skeid skuta styres inn til ny kontrakt med OBOS for sesongen 2020. Skeid vant motsatt oppgjør i våres med greie 3-0.

Viktig kamp for Skeid. Muligens mye nerver involvert. Vi mener dog laget bør returnere til hovedstaden med de tre poengene. B



10. Ullensaker/Kisa – Nest-Sotra

Kamp ti er siste kamp fra OBOS ligaen på denne kupongen. Nest-Sotra tar turen til Ullensaker og et møte med Kisa på Jessheim Stadion.



Ullensaker/Kisa har falt av etter en bra start. Har i øyeblikket tapt fem av de siste sju spilte. Laget innehar en tiende plass på tabellen, og det har blitt fire poeng opp til siste kvalikplass for spill om opprykk. Kisa må finne tilbake til taktene fra første del av sesongen, om ikke alle sjanser til en topp seks plassering skal forsvinne. Hjemme på Jessheim har laget fine 5-1-1, men med bare en seier på åtte spilte på fremmed gress blir det samlet noe tynt. Siste kamp ga et 0-3 tap i Sogndal, mens det nest sist også ble tap, da Start som eneste lag hittil vant på Jessheim med 2-0. Ullensaker/Kisa tapte motsatt kamp 0-2 tidligere i sesongen.



Nest-Sotra ankommer Jessheim til denne bortekampen et poeng foran sin motstander. Det er således en viktig kamp i sjiktet under de fire kvalikplassene. Sotra er vesentlig bedre hjemme, enn på utebane. Ute på tur har laget svake 1-2-4, og bare seks scoringer rett vei. Begge lagene bør nok også skue bakover på tabellen. Det er ikke veldig langt ned til det nederste sjiktet på tabellen, og poeng kreves fremover i så måte. Siste kamp for Nest-Sotra ga greie 2-2 hjemme mot gode KFUM. Nest sist tap 0-2 borte mot serieleder Aalesund.



Kisa er bra hjemme, mens gjestene bare har en borteseier. Vi spiller H.



11 Arendal – Kvik Halden

Kamp 11 er hentet fra nivå tre her hjemme, i Post Nord-ligaen. Kvik tar turen fra Halden, ned til Sørlandet og kamp mot Arendal. Begge inne blant topp fem, og på skuddhold når det gjelder opprykk.



Arendal startet sesongen meget svakt. Spilte bare inn et enslig poeng på de første fire kampene. Sakte men sikkert har dog fremgangen kommet, og poengene likeså. I øyeblikket er Arendal nummer fem, sju poeng etter Fredrikstad som topper denne avdelingen. Siste kamp ga et stygt tap 3-4 borte mot Levanger, men før det hadde Arendal tre strake gevinster. Laget tapte motsatt kamp1-2 i Halden tilbake i juni.



Kvik Halden har prestert flott etter sitt opprykk sist sesong. Ankommer Arendal bare fire poeng etter Fredrikstad på toppen. Laget er meget bra hjemme, men sliter litt på bortebane. Tallene sier 2-2-2, og med en noe bedre statistikk ute på tur ville faktisk Kvik Halden toppet denne avdelingen. Siste kamp var årsbeste med hele 7-1 hjemme over Hødd. Ikke like bra nest sist da det ble tap 1-3 borte mot Stjørdals Blink.

Åpen kamp mellom to bra lag. Vi heller ørlite mot hjemmelaget. HU (HUB på 432 rekker spillet)



12 Hobro IK – Brøndby

Kupongens siste kamp er hentet fra den danske toppdivisjonen. Det er en kamp fra runde fem vi skal bryne oss på.

Hjemmelaget Horsens har startet greit, men dog noe uvanlig. Det har blitt to tap hjemme, samt to seire på utebane. Laget innehar plass sju av de 14 lagene etter fire spilte kamper.



Brøndby ankommer til denne kampen et poeng foran sin motstander etter fire kamper med en statistikk på 2-1-1. Begge disse klubbene må nok opp i ringene for å holde følge med Midtjylland og FC København som begge har fire strake seire å vise til. Brøndby var ute i kvalik for Europa League torsdag denne uken. Det endte med et hjemmetap 2-4 mot Braga

fra Portugal.

Vi tror ikke Brøndby taper og spiller to tegn. UB

