Norsk Tipping trekker 24 millionpremier

Det er snart klart for Supertrekning igjen! Telefonen fra Hamar skal gå varm i sommervarmen når Norsk Tipping ringer 24 nye Lotto-millionærer på en og samme kveld. Om du har levert Lotto siden forrige Supertrekning, kan du bli en av de heldige som vinner 1 million kroner.



Hvordan blir man med i Supertrekningen?

For å sikre deg sjansen for å vinne en millionpremie, må du ha levert Lotto siden forrige Supertrekning, som var den 20. april. Hver eneste Lotto-rekke levert mellom 20. april og 22. juni representerer et lodd i hatten i trekningen.

Om du ikke har spilt Lotto siden 20. april, har du fortsatt muligheten. Det eneste du trenger å gjøre er å levere Lotto innen lørdag 22. juni klokken 18:00.

Spill Lotto her, før 22. juni klokken 18 for å være med i Supertrekningen.

Er du fortsatt usikker på hva Supertrekning er? Vi gir deg 5 kjappe fakta om Supertrekning.

5 kjappe om Supertrekning

1. En ekstra trekning i Lotto hvor vi trekker ut ekstra mange millionærer. Dette gjennomføres i tillegg til ordinær Lotto-trekning.

2. Supertrekning gjennomføres fire ganger i året.

3. Alle som har spilt Lotto siden forrige Supertrekning er med i trekningen.

4. Jo flere Lotto-rekker du har spilt, desto flere deltagelser får du i Supertrekningen. Spiller du for eksempel ti rekker, har du sikret deg ti deltagelser i trekningen.

5. Neste Supertrekning er 22. juni, og da trekker vi ca. 24 tilfeldige spillere som vinner 1 million kroner hver.

Spill Lotto her!.

Disse fem er ferske Lotto-millionærer

Fem heldige spillere fikk sju rette i Lotto lørdag 8. juni. Det betyr at vi nå er oppe i hele 131 Lotto-millionærer – bare så langt i år! Og siden Lottos start i 1986 har nå utrolige 6330 personer fått sju rette.

En av de nybakte Lotto-millionærene er Kai Runar Andersen (66) fra Kongsberg. Han var på hytta på Oksøya i Porsgrunn da han fikk Telefonen fra Hamar med beskjeden om at han er blitt 2.796.510 kroner rikere.

- Håhåhå! utbryter heldige vinneren.

Så snart kjæresten Heidi skjønner hva som skjer, blir det full jubel og stor stemning.

- Det er helt fantastisk å bli Lotto-millionær! Nå får vi rope på naboene og feire litt, sier Kai Runar.

- Hva skal du bruke pengene på?

- Det blir hovedsakelig på «pleasure». Det er mange steder vi drømmer om å dra på ferie. Jeg spiller golf og har noen golfbaner jeg gjerne skulle ha besøkt. I tillegg har jeg lyst til å reise på cruise, fortsetter millionvinneren.

(Vinnersannsynligheten for sju rette i Lotto er 1:5,4 millioner pr. rekke. Sjansen for å blir en av millionærene i Supertrekning er 1:5,5 mill. per rekke.)