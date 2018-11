«Norske» Kosovo jakter opprykk

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Tirsdagens langoddsprogram preges fortsatt av kamper fra Nations League og privatlandskamper. Det er flere interessante kamper i Nations League. Sverige må vinne mot Russland for å vinne gruppen sin, og i Glasgow møtes Skottland og Israel til en avgjørende kamp i sin gruppe. I England er det også en rekke omkamper i FA-cupen. Ellers er det full rulle i Champions League i ishockey. Merk også at det er midtukekupong i dag tirsdag med innl.frist kl 20.40.

Kosovo – Aserbajdsjan H 1,80 (spillestopp kl 20.40)

Nations League, Divisjon D og gruppe 3. Gruppefinale. Matematikken er enkel. Kosovo med «norske» Valon Berisha og Herolind Shala tar steget opp i League C med seier eller uavgjort tirsdag. Vinner Aserbajdsjan i Pristina vil laget de ta gruppeseieren.

Kosovo sin opptur i internasjonal fotball har vært fantastisk. De har gått fra å være et slaktoffer i VM-kvaliken til å bli et lag som jakter opprykk i Nations League. De jakter også sin første deltakelse i et mesterskap. Dersom de tar gruppeseieren vil de få en playoffplass til 2020-EM.

Kosovo er ubeseiret i 2018. De fikk bank i VM-kvaliken, men i Nations League har de møtt nasjoner på deres eget nivå. De har fått muligheten til å bygge opp selvtilliten, i stedet for å stadig gå på stortap. I VM-kvaliken endte de på sisteplass i gruppen sin. På ti kamper i VM-kvaliken tok de kun ett poeng. Målforskjellen var 3-24!

I Nations League har de snudd på rollene. Da har de kjørt over motstanderne. I helgen knuste de Malta hele 5–0 på bortebane.

Den lille nasjonen på Balkan, som er på størrelse med Rogaland, har en rekke talentfulle spillere, blant andre den tidligere Viking-spilleren Valon Berisha (Lazio), Start-spilleren Herolind Shala, Milot Rashica (Werder Bremen), Arber Zeneli (Heerenveen), Zhegrova (Genk). Nylig meldte også Manchester City-keeper Murici til tjeneste for Kosovo. Også den talentfulle Luzern-angriperen Demhasaj er i Kosovo-troppen.

Aserbajdsjan kjemper for å holde EM-drømmen i live, men da må de vinne tirsdagens bortekamp på Balkan. Oljenasjonen har brukt store pengesummer på å heve nivået på landslaget sitt og landslagsarenaen i Baku, men EM-eventyret kan få en brå slutt tirsdag kveld.

Nasjonen fra Kaukasus spilte uavgjort, 0-0, på hjemmebane mot Kosovo, men de har vist i Nations League at de ikke holder samme nivå som laget fra Balkan.

Kosovo er ubeseiret i de ni siste kampene. I forkant av Nations League har de vunnet mot Latvia, Burkina Faso og Albania. De har et ungt og talentfullt lag som også kan komme til å hevde seg også på nivå tre i Nations League. Gjestene har unngå tap i bortekampene mot Malta og Færøyene, men jeg tror de får problemer på Balkan.

Aserbajdsjan har tross alt tapt tre av sine fire VM-kvalikkamper på bortebane.

Nå møter de et Kosovo-lag som ikke har tapt hjemme på over ett år.

Odd-spissen Elba Rashani er ikke med i troppen til gruppefinalen. Gjestene stiller med samme tropp som sist, og de vil antakeligvis stille med samme startellever mot Kosovo som de gjorde i helgen mot Færøyene.

Jeg går for hjemmeseier til Kosovo i denne kampen. De spiller hjemme foran et fantastisk hjemmepublikum, og jeg mener de rett og slett har bedre spillere enn gjestene fra Kaukasus. Oddsen på hjemmeseier er 1,80. Det er litt kjedelig som singeltips, så vi bruker den i en dobbel.

Halifax Town – Morecambe B 2,25 (spillestopp kl 20.40)

FA-cup. Omkamp. Den første kampen endte 0–0. Morecambe kunne klart seg uten denne ekstra kampen i FA-cupen. The Northern League-laget Halifax Town gjorde en god jobb som klarte å holde League Two-laget Morecambe til 0–0 på bortebane for ti dager siden, og de vil forsøke å lage mer problemer for Morecambe på hjemmebane.

Halifax var heldige som unngikk baklengsmål på Globe Arena, men de forsvarte seg godt. Jonathan Edward sin scoring på overtid kunne gitt Halifax seieren, men det ble avblåst for offside. De hadde kun tre skudd i løpet av kampen mot Morecambe sine 17.

Jamie Fullarton sitt lag kan komme til å satse alt på FA-cupen siden de ikke har hatt noen særlig suksess i ligaen denne sesongen. De ligger midt på tabellen i National League, syv poeng foran lagene som ligger under nedrykksstreken og ni poeng bak en playoffplass.

De er brukbare hjemme på Shay Stadium, hvor de kun har tapt to av sine ti ligakamper.

Etter en forferdelig start på sesongen med syv tap på de åtte første seriekampene har Morecambe skjerpet seg nå. De er ubeseiret i de tre siste ligakampene. De tok ett poeng borte mot høytflygende Newport i slutten av oktober, og nå har de vunnet mot Yeovil (2–1) og Forest Green Rovers (1–0) i de to siste kampene.

De har faktisk ikke tapt på bortebane siden september. I denne perioden har de tre seire og to uavgjorte på fremmed gress.

Forsvarsspillet til Morecambe har blitt bedre siden de tapte 3–4 mot Tranmere i starten av oktober. Det er ingen som har scoret mer enn ett mål mot dem i de åtte siste kampene.

Morecambe har røket ut av EFL Trophy, og de har derfor bare ligaen og FA-cupen å tenke på. Det var egentlig ventet at de skulle ta en enkel seier hjemme mot Halifax og Jim Bentley, som ligger en divisjon under dem. Slik gikk det ikke.

Vinneren av denne kampen møter AFC Wimbledon i neste runde. Jeg tror det blir Morecambe. Oddsen på borteseier er 2,25. Denne funker bra i en dobbel med Kosovo.

Tirsdagens andre dobbel er Kosovo + Morecambe. Oddsen er fine 4,05. Spillestopp er klokken 2040.



