Notodden kan senkes av egen toppscorer

Det er en deilig fotballonsdag vi har foran oss. Med norske øyne er det selvfølgelig Rosenborgs bortekamp mot Dinamo Zagreb i Champions League-playoffen som er det klart største. I tillegg er det midtukerunde i OBOS-ligaen med seks kamper i kveld og det er kvartfinaler i NM for kvinner. I engelsk Championship er det midtukerunde og sju kamper spilles i kveld. I tillegg til Dinamo Zagreb - Rosenborg er det også kamper til i playoff til Champions League. Glem heller ikke at det er midtukekupong i kveld.

Notodden - Nest-Sotra B 2,15 (spillestopp kl 17.55)

Erlend Hustad spilte for Notodden så sent som 30. juni. Han har scoret to mål på elleve kamper for telemarkingene denne sesongen, og den siste scoringen kom i 3-0-seieren mot Start 22. juni.

Spissen var Notoddens toppscorer sist sesong i 1. divisjon med sine ni scoringer, men onsdag spiller han i Nest-Sotra-drakt og kan ødelegge for sin tidligere arbeidsgiver.

Hustad, som signerte for Brann i januar, kom til Bergen i sommer etter at kontrakten med Notodden gikk ut. 22-åringen ble umiddelbart lånt ut til Nest-Sotra. Molde-gutten har nå spilt tre kamper for strilene, og i helgens seriekamp mot Kongsvinger scoret han sitt første mål for klubben. Den tidligere Notodden-angriperen kan bli en viktig spiller i onsdagens kamp. Han kjenner motspillerne godt, og de kjenner ham. Spørsmålet er hvem som klarer å dra fordel av det.

En sterk sluttspurt i fjor gjorde at Notodden overlevde i OBOS-ligaen, og det ser ut til at telemarkingene må kjempe for å overleve også denne sesongen. Laget fra bluesbyen ligger under nedrykksstreken før onsdagens serierunde, men de har kun ett poeng opp til Skeid som er på trygg plass.

Notodden har kun én seier på de fem siste kampene. De slo Raufoss borte, men det skal sies at de spilte med en mann mer i store deler av kampen. I de to siste kampene har de tapt 1-3 mot Sogndal hjemme, og i helgen klarte de 1-1 borte mot Strømmen.

Nest-Sotra på sin side er i kjempeform. De har kun tapt én av de siste ni kampene. Før onsdagens kamp har de kun to poeng opp til Sogndal som innehar den siste opprykksplayoff-plassen.

På søndag banket de Kongsvinger 3-0 hjemme på Ågotnes, men Nest har også spilt brukbart på bortebane den siste ukene. På de fire siste bortekampene har de kun ett tap. Det kom mot serieleder Aalesund (0-2). De har solgt Alexander Dang, men Erlend Hustad har kommet inn som erstatter.

Nest har tapt fire av de fem siste bortekampene mot Notodden, men det virker som Nest har funnet flyten nå.

Jeg tror Hustad og Nest går seirende ut av onsdagens kamp i Telemark. Notodden er ikke i form, men det er Nest. 2,15 i odds på strilene fra Sotra er ok.

