Ny Haugesund-seier til 6,50: - Avansement gir PSV i neste runde

Torsdag er det duket for flere titals kamper i Europa League-kvalifiseringen. I tillegg spilles det NM-kamp mellom Sandviken og Grei Elite på kvinnesiden. Tennistalentet Casper Ruud skal i aksjon mot uruguayaneren Pablo Cuevas, som er ranket hele 20. plasser foran nordmannen. Kvartfinalen i Generali Open Kitzbühel begynner 13:00.

Ettersom både Rosenborg og AIK vant sine kamper i går, gikk gårsdagens oddstips inn. I dag prøver vi oss på nytt, men denne gangen med en singel.

Sturm Graz - Haugesund B 6,50 (spillestopp 20:25)

Haugesund imponerte på hjemmebane mot østerrikske Sturm Graz. Jostein Grindhaugs menn var gode i nesten alle spillets faser og vant fortjent 2-0. Rogalendingene har dermed et svært godt utgangspunkt før torsdagens returoppgjør. Sturm Graz kvalifiserte seg direkte til den andre kvalifiseringsrunden gjennom sin tredjeplass i den østerrikske Bundesliga forrige sesong. Graz-klubben falt riktignok til femteplass i det påfølgende gruppespillet for ligaens seks øverste lag. Laget som spiller sine hjemmekamper på UPC-Arena har spilt en seriekamp denne sesongen. Sturm Graz slo forrige sesongs sjetteplass, St. Pölten, 3-0 på hjemmebane søndag. Østerrikerne har spilt Europa League-kvalifisering åtte ganger på elleve år, men bare nådd play off én gang. Det var i 2010/11-sesongen. Forrige sesong tapte Sturm Graz 7-0 sammenlagt mot AEK Larnaca.

Haugesund vant 6-1 sammenlagt mot Cliftonville i den første runden. Grindhaugs lag har opparbeidet seg en viss erfaring i Europa League-kvalifiseringen, da dette er deres tredje forsøk. Aldri har FKH kommet seg forbi andre runde. De hvitkledde slet i Eliteserien på slutten av vårsesongen, men vant 5-1 hjemme mot Tromsø i den siste kampen før sommerferien. Haugesund er ligaens tredje beste bortelag.

Både Rosenborg og Molde vant sine kamper i går. Sistnevnte vant 3-1 borte mot Cukaricki Stankom, selv om det endte uavgjort på Aker Stadion forrige uke. Sturm Graz må klare seg uten supportere over 14 år i torsdagens oppgjør. Østerrikerne ble ilagt en straff fra UEFA som følge av at en gjenstand ble kastet fra tribunen og traff en assistentdommer mot AEK forrige sesong, slik den østerrikske kringkasteren ORF skriver. Det meldes imidlertid på Sturm Graz' hjemmesider at over 2700 barn vil ta turen.

Et svekket Haugesund-lag var klart bedre enn Sturm Graz i den første kampen. På rogalendingenes hjemmesider meldes det at Joakim Våge Nilsen, Fredrik Pallesen Knudsen og Torbjørn Kallevåg er tilbake i kamptroppen. Østerrikerne er favoritter og hjemmeseier ligger på 1,35 i odds. Likevel spilte Sturm Graz kamp i helgen, mens Haugesund har hatt en uke fri siden den første kampen. Sturm Graz kommer fra en bedre liga og har hjemmebanefordel, hvilket er hovedårsaken til at østerrikerne bærer favorittstempelet. Borteseier blir tøft og dessuten klarer Haugesund seg med uavgjort. Vi spiller imidlertid uansett på borteseier fordi oddsen ligger altfor høyt. Det kommer til å være bibliotekstemning på UPC-Arena og underlaget er det samme som på Haugesund Stadion. At borteseier ligger på hele 6,50 er derfor vanskelig å forstå. Vi spiller B.

Vinneren av kampen møter forresten PSV, som kom på andreplass i Eresdivisie forrige sesong, i neste runde. Den nederlandske storklubben ble slått ut av Basel i Champions League-kvalifiseringen.