Ny norsk Vikinglotto-millionær

Denne gangen har også en nordmann klart å kapre til seg noen Vikinglotto-millioner. Den heldige fikk ikke alle rette, men prikket inn seks av tallene alene. Spilleren vant dermed 2.190.390 kroner.

Innbringende onsdagskveld for lattermild vinner

Kveldens vinner var ikke oppmerksom på at et pengelass var sendt i hans retning, før Norsk Tipping fikk tak i han etter trekningen. Da de slapp nyheten for mannen, klarte han ikke slutte å le.

- Denne telefonen har jeg ventet på lenge, sa mannen og brøt ut i latter igjen.

Han var egentlig opptatt med sportsnyhetene på TVen idet det ringte, men disse nyhetene var verdt å få med seg først.

- Dette er sånt man bare drømmer om, sa den ferske millionæren.

Mannen var ikke forberedt på beskjeden, så hva premien skal gå til har han ikke tenkt ut ennå.

Tallene var som følger:

2 - 10 - 20 - 26 - 29 - 34

Vikingtallet: 7

Vinnerkupongen ble kjøpt på Extra på Frostasenteret.



Saken oppdateres med reaksjoner fra vinneren.

Lotto-lørdag og Vikinglotto-pott i vekst

Nye vinnersjanser for oss nordmenn kommer allerede nå til lørdag, da er det Lotto-trekning. Siden ingen fikk full klaff i ukas Vikinglotto, kan man også glede seg til neste ukes pott på hele 42 millioner kroner. Her kan du spille på alle de store kommende trekningene.

