Ny PSV-seier mot Basel gir 2,35 i odds

Hvis du stolte på Nettavisens oddseksperter mandag, vant du gode penger på Örebros 4-1-seier borte mot Helsingborg. Borteseier til 3,85 viste seg å være et godt spill og Henrik Larssons Helsingborg fikk en tøff reise mot tabellnaboen.

Sammenlignet med mandagens sportsmeny, er tirsdag langt mer interessant. Det spilles hele syv kamper i Champions League-kvalifiseringen. Celtic har med seg en 5-0-ledelse til returoppgjøret borte mot estiske Kalju. Senere på kvelden spiller Olympiakos mot Viktoria Plzeň. Grekerne klarte 0-0 mot tsjekkerne i det første oppgjøret og har dermed et godt utgangspunkt før kveldens returoppgjør i Hellas.

Basel - PSV Eiendhoven B 2,35 (spillestopp 19:55)

Basel kvalifiserte seg direkte til Champions League-kvalifiseringens andre runde gjennom sin andreplass i den sveitsiske toppdivisjonen Raiffeisen Super League forrige sesong. Mohammed Elyounoussis tidligere klubb var imidlertid sjanseløs i tittelkampen, ettersom Young Boys vant serien med hele 20 poeng. Basel kvalifiserte seg til gruppespillet i Champions League 2017/18-sesongen. Forrige sesong ble det tap i den andre kvalifiseringsrunden, da PAOK slo sveitserne hele 5-1 sammenlagt. Basel-supporterne som håpet Europa League skulle bli et plaster på såret, ble skuffet. Laget fra nordvest i Sveits tapte på bortemålsregelen mot kypriotiske Apollon. Det hører til historien at kypriotene gjorde det forholdsvis greit i gruppe med Frankfurt, Lazio og Marseille. Sveitserne har spilt to seriekamper denne sesongen. Basel vant den første kampen 4-1, men tapte så 2-1 på hjemmebane mot St. Gallen lørdag.

I likhet med Basel, kvalifiserte også PSV seg direkte til andre runde i kvalifiseringen. Også Marco van Bommels menn endte på andreplass i seriespillet forrige sesong. I motsetning til Basel var imidlertid PSV svært nære å vinne seriegull. «Boeren» hadde like mange poeng som Ajax med bare to serierunder igjen av sesongen. PSV snublet imidlertid mot AZ Alkmaar i nest siste serierunde og måtte ta til takke med en bitter andreplass. Eredivisie har ikke sesongåpning før fredag, og PSV skal først i ilden på lørdag.

PSV vant den første kampen 3-2. Nederlenderne tok ledelsen etter bare fjorten minutter, men Basel snudde til 2-1. Det var også stillingen frem til det 89. minutt, da et godt PSV-innlegg endte på hodet til en umarkert Sam Lammers. 22-åringen styrte ballen i mål fra kloss hold. Få minutter senere ble Philips Stadion snudd på hodet. En kort corner fra hjemmelaget ble etter litt kombinasjonsspill til et innlegg slått langs bakken. Nok en gang slurvet Basel i markeringene. Donyell Malen, som innlegget endte i bena til, sto helt alene og hælflikket ballen på lekkert vis forbi sveitsernes målvakt Jonas Omlin.

Tross at Basel-seier så ut som det mest sannsynlig en god stund, var det fullt fortjent at PSV vant kampen. Nederlenderne skapte de største sjansene, mens Basel hadde maks uttelling på sine to. PSVs var særlig farlige på kontringer, og det var slik den første scoringen kom. Basel må vinne returoppgjøret, men vil antageligvis klare seg med seier. Det er åpenbart noe den taktiske PSV-treneren van Bommel er fullt klar over. Vi ser for oss et kampbilde der PSV, som er et bedre lag enn Basel, ligger seg lavere og venter på overgangsmuligheter. Nederlenderne har et raskt spisspar i Donyell Malen, som scoret to mål i den første kampen, og Steven Bergwijn. Vi ser for at det åpner seg store rom for duoen utover i kampen. Borteseier til et PSV-lag som vant og var det beste laget i første kampen er derfor spillet vårt i denne kampen.