Ny storseier for England

Tirsdag er den siste dagen med EM-kvalifiseringskamper i denne omgang og sju kamper står på menyen i kveld store nasjoner som England, Frankrike og Portugal er alle tunge favoritter i sine respektive kamper. Ellers består tirsdagen av en rekke kvalifiseringskamper til U21-EM, men Norge U21 er i aksjon i en privatlandskamp mot Ungarn. Natt til onsdag spilles det en rekke privatlandskamper i Amerika, der Argentina - Mexico og USA - Uruguay kanskje er de mest interessante. I tillegg spilles det en rekke VM-kvalifiseringskamper i Afrika.

England - Kosovo - omgang med flest mål - 2. omgang 1,95 (spillestopp kl 20.40)

EM-kvalifisering gruppe A. England har innledet denne med tre strake seire og formidable 14-1 i målforskjell. 5-0 mot Tsjekkia og 4-0 mot Bulgaria i de to spilte hjemmekampene og bunnsolide 5-1 mot Montenegro i den ene spilte bortekampen. Harry Kane stod for tre av målene i lørdagens 4-0 seier mot Bulgaria på Wembley, mens Raheem Sterling scoret det siste. Ross Barkley, Declan Rice og Jordan Henderson dannet midtbane der, mens Marcus Rashford, Harry Kane og Raheem Sterling dannet angrepstrio. I følge engelske medier får trolig Jadon Sancho sjansen i kveld på bekostning av Marcus Rashford. I forsvaret får trolig Trent Alexander-Arnold og Ben Chilwell begge sjansen på hver sin back på bekostning av Kieran Trippier og Danny Rose som begge startet mot Bulgari.

Fantastisk fin start for Kosovo som faktisk er ubeseiret på sine første kamper i denne gruppen. Innledet kvaliken med å spille 1-1 både hjemme mot Bulgaria og borte mot Montenegro. Så tok laget en flott 3-2 seier borte mot Bulgaria og lørdag ble det 2-1 seier hjemme mot Tsjekkia. Odd-spiller Elba Rashani scoret seiersmålet borte mot Bulgaria nest sist og ble belønnet med sin første landskamp fra start for Kosovo i lørdagens hjemmekamp. Er faktisk i posisjon til å kvalifisere seg til neste sommers sluttspill. Nøkkelkampen i forhold til det blir bortekampen mot Tsjekkia 14. november.

Oddsmessig er det en krevende øvelse å finne spennende objekter til kveldens landskamp på Wembley. 1,03 er oddsen på England, det forteller litt om hvor store favoritter England er. 1,22 er oddsen på at England vinner med minimum to mål og 1,60 er oddsen på at England vinner med minimum tre mål. Ingen av de oddsene lokker veldig. Vi retter heller blikket på det som heter "omgang med flest mål". England slo altså Tsjekkia 5-0 hjemme, da kom tre av målene i andre omgang. I lørdagens 4-0 seier mot Bulgaria kom også tre av målene i andre omgang.

1,95 er oddsen på det kommer flest mål i andre omgang i kveld og det objektet kan også singelspilles. Det må være grei odds og blir vårt utvalgte spill i kveldens kamp på Wembley.