Odd kan slappe av

Samtlige tolv kamper er andre oppgjør i Europa League-playoffen. Innleveringsfristen er klokken 17.55.

1. HJK Helsinki — GAP Connahs Quay

Hjemmelaget må hente inn et forsprang på 1-0 fra det walisiske bortelaget. De fulgte opp med 1-1 borte mot gode Inter Turku i helgen, trolig med dagens kamp i tankene. Vertene har fått jevnt med Europa League-erfaring de seneste årene, med deltakelse i det fjerde året i strekk.

Den finske serielederen har knallsterke 6-1-0 på hjemmebane i Veikkausliiga og leder den med hele åtte poeng etter bare 16 runder. Faktisk var de vurdert til enorm favoritt også i bortekampen.

Gjestene sjokkerte med seieren sist, men vet at det blir et bikkjeslagsmål her. Dette er kun deres andre sesong i denne turneringen og vi husker hvordan de slo ut Stabæk i fjor. Sesongen har ikke begynt for den svake walisiske serien enda.

H.

2. Seinäjoen JK — KR Reykjavik

Første kamp endte 0-0, så alt ligger til rette for vertene her. Begge lag er i sesong og begge lag tar nok lav risiko i dette returoppgjøret.

Vertene hadde spillefri i helgen og ligger ganske svakt til i hjemlig serie, helt nede på en niendeplass. De har vunnet to av sine siste fire, men leverer unektelig en sesong langt under pari. På hjemmebane plukker de flesteparten av sine poeng, 3-3-3 er tallene. SJK har bare deltatt i denne turneringen ved én tidligere anledning.

KR ble slått ut av cupen i helgen som gikk og heller ikke de har fått en positiv start på sesongen. 2-0-2 er bortetallene i ligaen så langt. Erfaring har de imidlertid fått en del av i denne turneringen, de har vært med stort sett i alle de siste sesongene, med et par unntak.

Stinker en ny målfattig kamp, høy U-fare. HU.

3. AIK — KI Klaksvik

0-0 i første kamp. Hjemmelaget fulgte opp med 2-2 mot Östersund i første kamp etter sommerferien, et helt greit resultat for Rikard Norlings menn. De har falt litt av lasset i hjemlig serie, med hele åtte poeng opp til serielederen.

Vertene har jevnt over vært klart best på bortebane så langt denne sesongen, med 2-3-2 og svake 5-5 i målforskjell på eget gress.

KI fra Færøyene var nok overlykkelige over å reise til Sverige med faktiske sjanser til avansement, AIK-seier stod til bare 1.22 i odds forrige torsdag. Gjestene ligger på en andreplass i en helt utrolig svak Meistaradeildin og skal ikke ha noen sjanser her.

H.

4. Bangor City — Lyngby

Gjestene leder 1-0 fra første kamp. Vertene har deltatt i denne turneringen i halvparten av de siste åtte sesongene, ofte med exit i denne første kvalifiseringsrunden. De spiller til vanlig i den svake walisiske ligaen, der de kom på fjerdeplass forrige sesong. Her var de overlegent best på hjemmebane, som er livlinjen i dagens kamp.

Lyngby-trener David Nielsen er neppe fornøyd med kun å ha ett mål å gå på til denne kampen, dansk seier stod til 1.05 i odds hos Norsk Tipping forrige torsdag. Heller ikke gjestene har påbegynt sesongen enda, og preges nok også av at dette er første gang de noensinne deltar i Europa.

Trøsten får gjestene får være at de var klart best på bortebane forrige sesong, med et defensivt kompakt og kontringssterkt mannskap. Målfattig her også. UB.

5. B36 Torshavn — JK Nomme Kalju

Gjestene leder 2-1 fra den første kampen, som ble spilt i Estland. Hjemmelaget fra Færøyene har marginalt med erfaring fra denne turneringen, men har deltatt en håndfull ganger de siste ti årene - sist i 2014.

Vertene er i sesong i færøysk eliteserie, hvor de innehar en grei fjerdeplass. De to siste seriekampene er begge vunnet og hjemme har de 2-3-1 så langt.

Også estiske Meistriliiga er i sesong, hvor dagens bortelag ligger tredjeplassert. De liker seg overlegent best på eget gress og 4-2-2 er bortetallene i seriespillet.

Vertene er nødt til å vinne, men det er grunn til å spørre om de er gode nok. (H)UB.

6. SC Vasas Budapest — Beitar Jerusalem

Den første kampen endte hele 4-3 til Beitar. Da ledet Vasas hele 3-1, før tre mål på de siste fem minuttene snudde kampen for israelerne. Hjemmelaget kom på tredjeplass i ligaen og tapte den ungarske cupfinalen forrige sesong, forrige torsdags kamp var den første tellende på lang tid. Faktisk var de hakket vassere på reisefot forrige sesong, men forskjellen var liten.

Mye erfaring fra Europa har nok ikke dagens tropp, dette er andre gang totalt og første gang siden 2000 at de deltar i kvalifiseringen.

Forrige torsdag spilte de sin første tellende kamp for sesongen og kampformen er nok ikke all verden. De avsluttet til slutt på en tredjeplass i Ligat Ha'al etter en flott avslutning. I Europa League har de fått en del erfaring etter to kvalifiseringsår på rad, i fjor røk de ut for Saint-Etienne i den aller siste kvalfiseringsrunden.

Hjemmelaget imponerte sist, men mangler rutinen. Denne virker åpen - HUB.

7. Derry City — FC Midtjylland

Midtjylland vant hele 6-1 forrige torsdag og dette oppgjøret er i realiteten over. De nord-irske vertene spiller til vanlig i den langt sterkere irske eliteserien, hvor de ligger midt på tabellen. 5-2-3 er deres godkjente hjemmetall så langt denne sesongen. Vertene har også fordel av å være i sesong, i motsetning til danskene.

Det er ikke utenkelig at vi får se danskene ta foten litt av gassen til denne kampen, for de vet at mirakel må til for å miste dette avansementet. De har fått en viss rutine i denne turneringen, med deltakelse de siste fire sesongene.

Vanskelig å spå utfallet av en kamp som i realiteten er betydningsløs, men hjemmelaget er nok ikke godt nok. B.

8. Ballymena United FC — Odd

Odd leder 3-0 fra første oppgjør og det etter å ha rotert voldsomt i laget. Hjemmelaget kommer fra den svake nord-irske ligaen og dette er den aller første gangen de er med i europeisk sammenheng. De er utenfor ligasesong og har ikke spilt tellende kamp siden mai før de møtte Odd forrige uke.

Gjestene er ventet å rotere også i dagens kamp, som var det som gjorde at de røk ut i fjor. De står uten seier på altfor mange kamper i Eliteserien og fokus ligger der, det eneste de bryr seg om i denne kampen er ikke å ryke ut.

Dagens kamp spilles på naturgress, til forskjell fra hva Odd bruker til vanlig. Og det er grunn til å stille spørsmålstegn ved Fagermos motivasjon til denne kampen. Med rundt 60% av folkerekka på B, prøver vi en frekk H(U)B.



9. Coleraine — Haugesund

Ny nord-irsk mot norsk kamp, Haugesund leder hele 7-0 fra første oppgjør og kveldens oppgjør er i realiteten betydningsløst. Vertene kom på tredjeplass i fjorårets sesong og har ikke deltatt i denne turneringen siden 2003.

Gjestene er i bra form, satser på denne turneringen og viste hvor stor kvalitetsforskjellen var forrige torsdag. B.



10. Cork City FC — FC Levadia Tallinn

Det irske hjemmelaget leder 2-0 fra første kamp og avansement er langt på vei sikret. Cork er suverent best i Irland, ikke en dårlig eliteserie, og skal naturligvis ha full kontroll mot det nest beste laget fra Estland. H.



11. Shamrock Rovers — Stjarnan

Hjemmelaget leder 1-0 fra kampen på Island. De tapte borte mot Sligo Rovers i helgen, men var i bra form før det og ligger på en fjerdeplass i den irske toppdivisjonen. 7-2-2 er solide hjemmetall og de deltar i Europa League for tredje året på rad.

Midtbanespiller Paul Corry er skadet, uten at han blir voldsomt savnet.

Gjestene slo formsvake KR i helgens cupkamp, deres første seier etter fem kamper uten triumf. Stjarnan er hakket under de aller beste lagene på Island og har deltatt i Europa League kun én gang før.

Gjestene har ikke oppgitt sine fravær-

Uansett, H(U).



12. Valur Reykjavik — FK Ventspils

Den første kampen i Latvia endte 0-0. Dermed er det fordel serielederen på Island, som er i bra form og de har 4-1-0 i hjemlig liga, som også er i sesong for tiden.

Dette ér andre gang på rad de deltar i Europa League-kvalifiseringen, men bare tredje gang totalt i sin historie. I fjor røk de 10-1 sammenlagt mot Brøndby. Det har ikke lykkes oss å finne oppdatert skadeinfo på hjemmelaget.

Latvisk Virsliga er også i sesong, men Ventspils har virkelig floppet så langt, med bare elleve poeng fra like mange kamper. Naturligvis en stor nedtur så langt sammenlignet med tredjeplassen de kapret i fjor. På bortebane har de elendige 0-3-3 så langt denne sesongen.

Midtbanespiller Rugins er skadet, Karlsons er tvilsom.

Fordel hjemmelaget her, som har hjemmebanefordelen, form og selvtillit. Men noen målfest blir det neppe. HU.



Det gir oss følgende 96-rekker:

1. HJK Helsinki — GAP Connahs Quay H

2. Seinäjoen JK — KR Reykjavik HU

3. AIK — KI Klaksvik H

4. Bangor City — Lyngby UB

5. B36 Torshavn — JK Nomme Kalju UB

6. SC Vasas Budapest — Beitar Jerusalem HUB

7. Derry City — FC Midtjylland B

8. Ballymena United FC — Odd HB

9. Coleraine — Haugesund B

10. Cork City FC — FC Levadia Tallinn H

11. Shamrock Rovers — Stjarnan H

12. Valur Reykjavik — FK Ventspils HU

Og 432-rekker:

1. HJK Helsinki — GAP Connahs Quay H

2. Seinäjoen JK — KR Reykjavik HU

3. AIK — KI Klaksvik H

4. Bangor City — Lyngby UB

5. B36 Torshavn — JK Nomme Kalju HUB

6. SC Vasas Budapest — Beitar Jerusalem HUB

7. Derry City — FC Midtjylland B

8. Ballymena United FC — Odd HUB

9. Coleraine — Haugesund B

10. Cork City FC — FC Levadia Tallinn H

11. Shamrock Rovers — Stjarnan HU

12. Valur Reykjavik — FK Ventspils HU