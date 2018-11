Odd kan ta poeng på Lerkendal

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Tippetips: Rosenborg er ikke sikre på søndagskupongen

V75 Sverige: Strålende V75-omgang fra Sverige

Oddsdobbel Eliteserien: Molde slår Tromsø på Alfheim

Oddssingel PL: Chelsea kan få problemer med Palace

V4/V5 Jägersro: Stor galoppsøndag på Jägersro

Oddssingel Obos-ligaen: Overraskelseslaget kan sjokkere KIL

Søndagens oddsmeny er strålende. Og vi kan vente oss mange flotte oppgjør. Eliteserien går mot slutten, og det spilles uhyre viktige kamper i både topp og bunn. Til sammen skal det spilles seks Eliteserien-kamper i dag. I Premier League spilles det to kamper og City og Chelsea er involvert i hver sin kamp. En kamp spilles i Championship. Deretter venter åtte spennende matcher fra Obos-ligaen. Ved siden av dette er det full runde i både LaLiga, SerieA, Ligue 1 og Eredevise. En supersøndag venter for vi som elsker fotball!

NB! Husk å spille Vikinglotto. Ca 285 millioner kroner i førstepremiepotten på onsdag. Lever kupongen her!

Rosenborg - Odd (0-1) B - 2,75 (Spillestopp 17:55) UB

Klikk her for å levere dette spillet

Begrunnelse for oddstipset kommer under vurderingene.

Odd tar turen fra Skien til Trøndelag og kamp mot serieleder Rosenborg på Lerkendal. Et Rosenborg som har festet grepet på mesterskapet, mens gjestene bare har æren å spille for tre runder før slutt.

Rosenborg vant den viktige gullkampen mot Brann i Bergen sist helg, og det er vanskelig å se at gullet glipper for trønderne etter det. Fem poeng på de siste tre gjenstående kampene er det som trengs. Torsdag avanserte også RBK til cupfinalen mot Strømsgodset på Ullevaal i desember etter 2-1 mot Start hjemme på Lerkendal. Det kan på ingen måte sies at trønderne spilte festfotball. De har dog en egen evne til å vippe kampene i sitt favør, men nok en gang var det en skrall prestasjon. Den turbulente sesongen, med det meget kontroversielle trenerbytte underveis, kan fort ende i en dobbel triumf (cup og serie) her hjemme.

Vi i Nettavisen har dog sett RBK i mange kamper i år, og det er ikke mange kampene vi har latt oss imponere - særlig ikke på slutten. Det virker som det er slitne ben etter mange spilte kamper. På Lerkendal er Rosenborg som alltid ekstremt vanskelige å slå. Etter 13 spilte lyder statistikken på 8-4-1. Samlet tre runder før slutt har laget sluppet inn bare 22 mål, som er klart minst i Eliteserien. Det meldes om en skadefri tropp fra Lerkendal inn mot de siste viktige ukene av sesongen 2018.



Odd har spilt seg stort opp i høst, etter en noe moderat første halvdel av sesongen. I øyeblikket er Skiensklubben på syvendeplass med sine 40 poeng. Laget vant 1-0 hjemme mot Tromsø sist, men tapte 0-2 i Haugesund nest sist. Tapet i Haugesund var dog det eneste på de siste 12 seriekampene. Dette er utrolig sterkt. En slik form hele sesongen, og medaljer i en eller annen valør hadde tatt veien til Skien. Mot Tromsø nå sist hadde laget en drøss av sjanser, og burde vunnet med mer. Odd er best hjemme på Skagerak, men de har tatt noen imponerende bortepoeng i år også. Bortestatistikken lyder på moderate 3-4-6 med to igjen å spille.

Fredrik Berge og Markus Kaasa er ikke spilleklare, mens Elbasan Rashani kan rekke kampen.

Begrunnelse UB: Vi vet at hjemmelaget har masse å spille for, men det har vært svakt, foruten bortekampen mot Brann, det Rosenborg har prestert den siste tiden. Odd er i stårlende form, og kan fint score det første målet her. UB til 2,75 mot Fagermo sine menn, som er i finfin form, er altfor høyt. Til tross for at hjemmelaget har mye å spille for, mener vi at UB er langt innenfor oddsmessig i kampen på Lerkendal.

Klikk her for å levere dette spillet