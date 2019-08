Odd må slå Bodø/Glimt for å melde seg på i gullkampen

Det er et innholdsrikt oddsprogram denne fredagen. Det spilles interessante kamper i engelsk Championship, i spansk La Liga og i tysk Bundesliga. I tillegg tjuvstarter Eliteserien den 20. serierunden med godbiten Odd-Bodø/Glimt. De norske fotballjentene spiller EM-kvalifisering borte mot Nord-Irland og i Allsvenskan tar kriserammede Helsingborg imot Östersund. Ellers er det fulle serierunder på nest øverste nivå i Østerrike, Frankrike og Nederland.

Fredag er det ca 99 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Odd - Bodø/Glimt H 2,15 (spillestopp kl 18.55)

Råsterk bortekamp for Odd mot Molde sist søndag ga Skienslaget ett poeng etter 2-2 og to ny scoringer av Torgeir Børven. Det var Odds tredje strake poengdeling og avstanden opp til serieleder Bodø/Glimt er på sju poeng, mens det fem poeng opp til Molde. 11 serierunder gjenstår og på papiret har Odd et mer overkommelig program enn både Bodø/Glimt og Molde. Formidable 8-2-0 hjemme i Skien, mens poengfangsten på bortebane ikke er bedre enn 2-3-4 på de ni første seriekampene. Skal Odd ha mulighet på seriegull, må de opprettholde den sterke hjemmestatistikken og forbedre seg radikalt på bortebane.

Fredrik Oldrup Jensen har mistet de siste seriekampene og han rekker heller ikke kveldens toppkamp. Det gjør heller ikke innlånte Moussa Njie som måtte ut med skade i kampen mot Molde. Det betyr at 18-åringen Filip Delaveris får sin startdebut i Eliteserien i kveld. I følge Telemarksavisa stiller Odd med følgende ellever i kveld: Sondre Rossbach – Espen Ruud, Fredrik Semb, Steffen Hagen, Birk Risa – Joshua Kitolano, Vebjørn Hoff, Fredrik Nordkvelle – Elba Rashani, Torgeir Børven, Filip Delaveris.

Bodø/Glimt tok altså tilbake serieledelsen etter mandagens styrkedmonstrasjon hjemme mot Vålerenga. 4-0 ble det til Glimt da, som har to poeng ned til Molde på 2. plass. Har dog meget tøffe bortekamper mot hhv Odd, Brann, Rosenborg og Molde blant de gjenstående kampene, og her må det hentes poeng. I likhet med Odd har Glimt sin klare styrke på hjemmebane, selv om 5-2-2 ikke er svake bortetall. Men de har altså ikke møtt noen av topp fem-lagene på bortebane enda. Trener Kjetil Knutsen kan glede seg over skadefritt mannskap.

Seks strake seire til Odd i de seks siste tilsvarende i Skien og Odd har altså formidable 8-2-0 hjemme i Skien så langt denne sesongen. 2,15 på hjemmeseier er brukbar odds og spilles.