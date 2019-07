Ohi og Molde dundrer videre

Sportsspills øvrige søndagsmeny:

Brann - Stabæk: Hjemmmelaget må slite seg til seier.

Det er mye å glede seg over for fotballinteresserte nordmenn denne søndagen. I tillegg til to kamper i Eliteserien, spiller samtlige lag i OBOS-ligaen og det er fire kamper i 2. divisjon. Norges U19-landslag spiller en skjebnekamp mot Frankrike og bør ta poeng om de skal nå semifinale.

Molde - Sarpsborg 08 Ohi Omoijuanfo scorer (spillestopp 19:55)

Molde leder Eliteserien ett poeng foran Bodø/Glimt på andreplass, men har riktignok spilt en kamp mer enn de gulkledde fra Nord-Norge. Erling Moes lag er ubeseiret på de siste fire Eliteserie-kampene, men to uavgjortkamper på rad har gjort at lagene bak har kneppet innpå romsdalingene. Motstanden i de siste to kampene har imidlertid vært tøff (Brann hjemme og Odd borte), så de blåkledde er nok ikke så skuffet. Torsdag kveld spilte Molde Europa League-kvalifisering borte mot KR Reykjavik i den islandske hovedstaden. Kampen endte 0-0, men med en 7-1-seier fra det første møtet gikk Molde videre til andre kvalifiseringsrunde.

En stor årsak bak Moldes suksess denne sesongen, er nysigneringen Ohi Omoijuanfo. Den tidligere Stabæk-spissen har scoret ti mål på femten kamper i Eliteserien. Kun Odds måltyv Torgeir Børven med elleve mål har scoret flere. Til tross for måltørke i juni, slo spissen tilbake med en scoring og en målgivende borte mot Odd sist. Det er imidlertid to måneder siden sist han scoret på Aker Stadion.

Sarpsborg 08 har vært sesongens store skuffelse i Eliteserien. Østfoldingene ligger nest nederst i norsk fotballs toppdivisjon. Geir Bakkes lag var på vei mot en etterlengtet seier borte mot Stabæk mandag, men til tross for å ha ledet både 2-0 og 3-1, endte kampen 3-3. Det blåkledde laget kan likevel ta et stort steg med seier søndag. En sjokkerende «08»-seier kan nemlig potensielt flytte sarpingene fra 15. til 10. plass. Skal det skje, må Bakkes menn vinne sin første bortekamp denne sesongen. Det er lite sannsynlig sett i lys av hvilken motstand som venter forrige sesongs 8. plass.

Sarpsborg vinner ikke på bortebane, og tar neppe sin første seier borte mot serielederen. Særlig med tanke på at Molde var beste hjemmelag forrige sesong og at romsdalingene har vunnet seks og spilt uavgjort en gang på syv hjemmekamper denne sesongen. Søndagens kamp har med andre ord Molde-seier skrevet over hele seg. Hjemmeseier til 1,45 gir imidlertid ikke store avkastningen. Da frister det heller å spille på at Ohi tangerer Torgeir Børven på toppscorerlisten. Den 25 år gamle Holmia-gutten har ikke scoret på hjemmebane siden slutten av mai. Molde har levert underholdende angrepsfotball denne sesongen. Moes lag har scoret 35 mål på 15 kamper og 19 mål på 7 hjemmekamper. Vi tror ikke søndagens kamp blir noe mindre målrik. Flere Molde-mål bør gi seg utslag i minst en Ohi-scoring.