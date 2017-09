Oppturen fortsetter for Manchester United

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Seks kamper fra Champions League, to kamper fra Championship og fire kamper fra Europa League, er rammen rundt midtukekupongen denne uken. Bonuspotten vokser stadig og er på ca 2,9 millioner kroner nå. Innleveringsfristen er kl 20.40. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper.

1. CSKA Moskva - Manchester United

Strålende start for CSKA som snudde 0-1 til 2-1 seier borte mot Benfica i den første gruppespillkampen. Men har endt sist i sin gruppe i de fire foregående sesongene. 1-5-3 på de ni siste gruppespill-kampene på hjemmebane. Ligger på 4. plass i hjemlig liga, og svensken Pontus Wernbloom er en av de sentrale spillerne på laget.

Manchester United med kanonsterke 16 poeng og 5-1-0 på sine seks første seriekamper i Premier League og a poeng med serieleder Manchester City. Innledet gruppespillet med en komfortabel 3-0 seier hjemme mot Basel.

Lagene møttes også i gruppespillet i 2015/16- sesongen. Da endte tilsvarende kamp 1-1. United må fortsatt unnvære Paul Pogba og ikke helt utenkelig at dette ender med poengdeling på ny. UB.

2. Basel - Benfica

Begge lagene tapte altså sin åpningskamp i Gruppe A. At Basel tapte borte mot Manchester United, var ikke uventet. Men at normalt hjemmesterke Benfica skulle ryke 1-2 mot CSKA Moskva, var meget overraskende.

Basel har innledet med 4-2-3 i den hjemlige serien og ligger faktisk kun på 4. plass der etter ni serierunder. Det er bortebane som har vært problemet hittil (1-1-2). På hjemmebane står laget med 3-1-1. Basel var også med i gruppespillet forrige sesong og hadde da 0-2-4 på sine seks gruppespilllkamper ( i gruppe med Arsenal, PSG og Ludogorets).

Benfica har gått til sluttspillet begge de to foregående sesongene, men er altså presset nå etter sitt overraskende hjemmetap mot CSKA i første kamp. Ligger på 3. plass i den hjemlige seriene. 4-0-0 på hjemmebane og 1-1-1 på bortebane. Det tapet kom Boavista i den siste bortekampen. 1-1-1 på de tre bortekampene i gruppespillet forrige sesong.

Basel har fortsatt sin hjemmestyrke og Benfica er til å komme på talefot med på bortebane. Uavgjort passer egentlig ingen av lagene. HB.

3. Paris Saint-Germain - Bayern München

Meget ambisiøse PSG har ikke kommet lenger enn til kvartfinalen de siste sesongene og sist sesong endte det som kjent med en ulykkelig exit mot Barcelona allerede i åttedelsfinalen. Fikk sitt første poengtap i hjemlig liga i helgen da de ble 0-0 borte mot Montpellier. Neymar var ikke med da, han er tilbake i kveld.

Bayern München med 4-1-1 på de seks første seriekampene i Bundesliga og ligger på 3. plass der. Tapet kom borte mot Hoffenheim i tredje serierunde. Tre ganger semifinale-exit før det ble exit etter ekstraomganger i kvartfinalen mot Real Madrid forrige sesong. Ustabile 5-0-4 på bortebane på de ni siste gruppespillkampene.

PSG skal stå som klare favoritter i kveld og vi blir overrasket om de taper. H.

4. Anderlecht - Celtic

Disse to lagene kjemper om 3.- plassen og kveldens kamp er meget viktig i så måte. Hjemmelaget åpnet gruppespillet med et forventet tap borte mot Bayern München (0-3). Var sist med i gruppespillet i 2014/15-sesongen. Tok da seks poeng og endte på 3. plass. Skuffende start i hjemlig serie med 3-3-2 på de åtte første seriekampene og ligger helt nede på 7. plass.

Celtic fikk juling så det holdt hjemme mot PSG i den første gruppespillkampen og røk hele 0-5. Var med i gruppespillet også forrige sesong og endte med to poeng da i gruppe med Barcelona, Manchester City og Borussia Mönchengladbach (klarte 1-1 borte mot tyskerne da). 6-1-0 i hjemlig serie hittil og alle fire bortekampene er vunnet.

Anderlecht holder neppe gammel standard denne sesongen og Celtic kan ta denne. HUB.

5. Atletico Madrid - Chelsea

Tungvektsmøte i Madrid. Finale 2013/14, kvartfinale 2014/15, finale 2015/16 og semifinale 2016/17 er fasiten for Atletico Madrid de fire siste sesongene i Champions League, men begge finalene ble tapt mot byrival Real Madrid. Solide 4-2-0 på de seks første seriekampene i La Liga. 8-0-1 på de ni siste gruppespillkampene i Madrid.

Chelsea har kommet seg etter sjokktapet hjemme mot Burnley i seriepremieren og har 4-1-0 på de fem påfølgende seriekampene. Solide 6-0 hjemme mot Qarabag i første gruppespillkamp for to uker siden.

Hjemmesterke Atletico taper neppe i kveld, men poengdeling kan ikke utelukkes. HU.

6. Juventus - Olympiakos

Forrige sesongs tapende finalist Juventus innledet med 0-3 tap i Barcelona i sin første gruppespillkamp. I den hjemlige serien har laget tilgode å avgi poeng etter seks serierunder. 5-4-0 på de ni siste gruppespillkampene hjemme i Torino.

Olympiakos med en svak start og hjemmetap 2-3 mot Sporting Lisboa og dermed er mulighetene til både avansement og 3. plass allerede klart svekket. Moderate 2-2-1 på de fem første seriekampene i den hjemlige ligaen.

H.

7. Sporting Lisboa - Barcelona

Sporting dro til med 3-0 ledelse til pause borte mot Olympiakos i sin første gruppespillkamp. Måtte tåle to sene reduseringsmål, men berget en strålende start på gruppespillet. Etter å ha innledet med seks strake seire i den hjemlige serien, kom første poengtapet i helgen borte mot Moreirense (1-1). Fem tap på seks gruppespillkamper forrige sesong.

Barcelona med en kanonstart i La Liga og full pott etter seks seriekamper. Også en strålende start i gruppespillet med en overbevisende 3-0 seier hjemme mot Juventus. 6-3-3 på de tolv siste bortekampene i gruppespillet.

Barcelona er såklart store favoritter i kveld, men som bortestatsen viser i gruppespillsammenheng, så har de avgitt poeng i halvparten av gruppespillkampene de fire foregående sesongene. UB.

8. Birmingham - Sheffield Wednesday

De to neste kampene er begge fra Championship. Ringreven Harry Redknapp fikk sparken forrige uke etter at Birmingham hadde gått på fem strake tap og innledet med 1-1-6 på de åtte første seriekampene. Det ga uttelling direkte da Birmingham tok et sterkt bortepoeng mot Derby (1-1). Ligger nest sist før kveldens kamp og står totalt med 1-1-2 hjemme.

Sheffield Wednesday fikk juling hjemme mot byrival Sheffield United søndag og røk 2-4. 3-4-2 på de ni første seriekampene er nok litt under forventet for Wednesday som ligger på 13. plass. Totalt 1-2-1 på bortebane.

Birmingham vant tilsvarende kamp 2-1 forrige sesong og feelingen er at de har gode sjanser til å vinne igjen. H.

9. Sheffield United - Wolverhampton

Nyopprykkede Sheffield United med en strålende start og seks seire på de ni første seriekampene (6-0-3). Slo umiddelbart tilbake etter hjemmetapet mot Norwich nest sist, med solid 4-2 seier borte over byrival Sheffield Wednesday søndag. 17-3-3 på hjemmebane i league One i opprykkssesongen og 3-0-1 hittil nå i Championship.

Wolverhampton med solide 6-2-1 på sine ni første seriekamper. Tapet kom hjemme mot serieleder Cardiff i fjerde serierunde. 3-1-0 på bortebane.

Sheffield United har levert hittil og er sterke hjemme. Ingen walkover for Wolverhampton dette. HUB.

10. Rosenborg - Vardar Skopje

Rosenborg med 0-2-4 sist laget forsøkte seg i gruppespillet sesongen 2015/16. 0-4 borte mot Real Sociedad i den første gruppespillkampen var vel som forventet. Siden den kampen har RBK fått tilbake Pål Andre Helland i kampform og sammen med formsterke Nicklas Bendtner og Samuel Adegbenro er det en solid offensiv trio.

Makedonske Vardar Skopje innledet gruppespillet med 0-5 tap hjemme mot Zenit St. Petersburg. 1-1-1 på tre bortekampe i den hjemlige serien.

Rosenborg leverte tilnærmet årsbeste borte mot Lillestrøm i Eliteserien søndag og tar normalt tre poeng her. H.

11. Östersund - Hertha Berlin

Eventyret fortsetter for Östersund som slo til med 2-0 seier borte mot Zorya Luhansk i den første gruppespillkampen. Både greske PAOK og Galatasaray ble slått på hjemmebane i kvalifiseringskampene til gruppespillet.

Hertha Berlin måtte nøye seg med 0-0 hjemme mot Athletic Bilbao i den første gruppespillkampen. 5-3-9 og 3-3-11 på bortebane i Bundesliga de to foregående sesongene og har innledet med ett poeng på de tre første bortekampene denne sesongen. Dette er første gang siden 2009/10 sesongen at Hertha er med i gruppespill i Europa.

Östersund har levert fantastisk i Europa League hittil og bortesvake Hertha Berling trenger heller ikke være uoverkommelig. HUB.

12. Bate Borisov - Arsenal

Hviterussiske Bate Borisov har endt sist i sin Champions League-gruppe de to siste gangene de har deltatt i gruppespillet. Innledet dette gruppespillet med 1-1 borte mot Røde Stjerne. De slo faktisk hhv Athletic Bilbao (3-2) sesongen 2014/15 og Roma 3-2 sesongen 2015/16 i den første gruppespillkampen hjemme i Champions League, men spørs om denne utgaven av Bate er på samme nivå.

Arsenal måtte altså etter en hel evighet med deltagelse i gruppespillet i Champions League, ta til takke med gruppespill i Europa League denne sesongen, ettersom laget endte på 5. plass i Premier League forrige sesong. Stilte med en solid ellever i den første gruppespillkampen hjemme mot FC Köln som endte med 3-1 seier.

Bate Borisov kan muligens stelle i stand problemer for Arsenal, men normal fikser Arsenal seier og tre poeng her. B.

