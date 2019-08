Overgangsvinneren slår til fra start

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Nok en herlig fotballdag venter oss. Tre kamper i Premier League. Toppkampen Manchester United – Chelsea er en riktig godbit som avslutter dagen. Vi gleder oss til å se Arsenal i aksjon klokken 15:00. Fire eliteseriekamper står også på menyen, mens i Obos-ligaen spilles det full runde.

Husk at LaLiga og Bundesliga starter neste helg, mens Serie A starter opp helgen etter. Det er masse herlige fotballkamper å se frem imot.

Newcastle United – Arsenal (Pause/fulltid dobbel) U/B – 4,75 i odds (spillestopp kl. 1455)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!

De siste årene har Arsenal i hovedsak fått kritikk for to ting, manglende deltakelse i Champions League og at de ikke har vært aktive i overgangsmarkedet.

Det siste kan de ikke kritiseres for i år. Unai Emery og Arsenal fremstår iallfall for meg som den store vinnerne på overgangsmarkedet.

Klubben fra Nord-London punget ut med 72 millioner pund til Lille for Pepe, hvilket gjør ham til klubbens dyreste spiller gjennom tidene.

Luiz har kommet fra Chelsea og Tierney fra Celtic. De hever kvaliteten på forsvaret, og de har også kjøt stortalentet Saliba fra Saint-Étienne. Sistnevnte er imidlertid leid tilbake til den franske klubben denne sesongen. Ceballos er innlånt fra Real Madrid, og han skal erstatte Ramsey som skal spille for Juventus.

Jeg har forventninger til Arsenal denne sesongen.

Pierre-Emerick Aubameyang starter på topp, trolig sammen med Lacazette. Spørsmålet er hvem den tredje offensive spilleren blir. Mye tyder på at manager Unai Emery vil starte med rekordsigneringen Nicolas Pépé. Alternativet er Henrikh Mkhitaryan.

Det så en stund tynt ut bakover hos Arsenal, men etter signeringene av David Luiz og Kieran Tierney virket forsvaret forsterket. Tierney er imidlertid skadet, og han spiller ikke mot Newcastle.

Real-spilleren Dani Ceballos går antakeligvis rett inn på venstrekanten. Han får sannsynligvis med seg Granit Xhaka og Mattéo Guendouzi. Det er usikkert om Lucas Torreira kommer til å spille denne kampen etter at han kom sent tilbake fra deltakelse i Copa America.

Arsenal har bekreftet at verken Mesut Ozil eller Sead Kolasinac spiller søndagens kamp. Klubben har uttalt at det er av hensyn til sikkerheten til spillerne.

Det ulmer i Newcastle United. Rafa Benitez, som forlot klubben i sommer, var elsket av fansen på Tyneside, og de er ikke fornøyd med at klubbeier Mike Ashley har ansatt Steve Bruce. Den nye manageren har alle fall fått penger til å handle for.

The Magpies har mistet fjorårets storscorer Ayoze Perez som dro til Leicester City, men de har hentet inn en del spennende spillere.

Blant de nye ansiktene er 430 milliners-mannen Joelinton, som er den dyreste spilleren i klubbens historie. Han kom fra Hoffenheim. I tillegg har de hentet Allan Saint-Maximin og Emil Krafth. Begge er bra spillere.

Selv om Bruce har fått en flere interessante spillere som stiller han til seriestart med en tropp som er hardt rammet av skader. DeAndre Yedlin, Florian Lejeune, Dwight Gayle og Christian Atsu er alle ute. Matt Ritchie er tilbake på treningsfeltet, mens Jack Colback er usikker.

Newcastle stiller trolig med denne elleveren (4-4-2): Dubravka; Manquillo, Schar, Lascelles, Willems; Ritchie, Shelvey, Ki, Almiron; Saint-Maximin, Joelinton.

Newcastle vant seks av de siste åtte hjemmekampene sist sesong, men Arsenal har vært en ekkel motstander for dem. London-klubben har vunet tolv av de siste 13 kampene mot laget fra Nordøst-England.

Vertene har faktisk kun vunnet mot Arsenal tre ganger på de 36 siste kampene i alle turneringer de siste 17 årene.

Den nye Newcastle-sjefen Steve Bruce har også en elendig statistikk mot Arsenal. Han har tapt 19 ganger mot The Gunners i sin manager karriere. Det lover ikke bra.

Trøsten er at Arsenal har tapt fire av de siste seks åpningskampene i Premier League, men jeg tror ikke de taper søndagen skamp.

Newcastle har et bra lag, men Arsenal skal være bedre. Gjestene skal ha mer enn nok kvalitet i mannskapet til å slå Steve Bruce sine menn i seriestarten, men det kan bli jevnt.

Newcastle har kun vunnet én av de siste 15 kampene mot Arsenal, og vertene skal få kjørt seg mot et Gunners-lag som er forsterket kraftig offensivt.

Jeg tror Arsenal vinner på søndag. I seks av de siste syv kampene mellom disse to lagene på St. James Park har det stått uavgjort til pause. Det er første serierunden, og jeg tror kanskje lagene vil gå forsiktig ut. Det gjør at jeg fristes av å spille et U/B-spill som gir deilige 4,75 i odds.

