Overraskelseslaget kan sjokkere KIL

Søndagens oddsmeny er strålende. Og vi kan vente oss mange flotte oppgjør. Eliteserien går mot slutten, og det spilles uhyre viktige kamper i både topp og bunn. Til sammen skal det spilles seks Eliteserien-kamper i dag. I Premier League spilles det to kamper og City og Chelsea er involvert i hver sin kamp. En kamp spilles i Championship. Deretter venter åtte spennende matcher fra Obos-ligaen. Ved siden av dette er det full runde i både LaLiga, SerieA, Ligue 1 og Eredevise. En supersøndag venter for vi som elsker fotball!

Kongsvinger IL - Nest-Sotra 1,65 - 3,30 - 4,50 B (spillestopp kl. 1155)

Klikk her for å levere dette spillet



Begge lagene er for fullt med i kampen om en kvalikplass. Med to serierunder igjen ligger Kongsvinger på femteplass med 41 poeng, to poeng foran Nest-Sotra som innehar åttendeplassen.

Det er mye som står på spill på Gjemselund søndag. Glåmdølene kan sikre en plass i kvaliken med seier i søndagens kamp, mens Nest vil gå forbi Kongsvinger på tabellen og skape ny spenning i kvalikkampen om de vinner i Hedmark.

Begge lagene viser solid form med syv poeng på de tre siste kampene.

Kongsvinger har vært meget sterke hjemme på Gjemselund. De har kun tapt én av de siste seks kampene foran egne fans. Glåmdølene står med 8-1-5 og 32-18 i målforskjell.

Men Nest-Sotra blir ingen walkover. De har imponert på bortebane mot topp seks-lagene.

Steffen Landro sine menn har vunnet på bortebane mot Viking (3-2) og Aalesund (1-0), og de har spilt uavgjort mot Mjøndalen (3-3) og Ull/Kisa (1-1). Det eneste tapet kom mot Sogndal på Fosshaugane (0-1).

Etter 2-0-seieren mot Tromsdalen i forrige helg har strilene for alvor meldt seg på i kampen om en kvalikplass. Kongsvinger, Ull/Kisa, Tromsdalen, Sandnes Ulf og Nest slåss om de to siste kvalikplassene.

At strilene i det hele tatt henger med i kampen om en kvalikkplass er sterkt, spesielt siden de solgte sin antatt beste spiller, Johnny Furdal, til Viking i sommer.

Offensivt er må Nest stole på Alexander Dang. Han har scoret 13 mål denne sesongen. Det er bare fire spillere i OBOS-ligaen som har scoret flere mål enn ham. Mark Dempsey og Kongsvinger skal passe seg. Dang har nemlig scoret ni av 13 mål på bortebane.

Han er i storform nå. Nest-spissen har scoret tre mål på de to siste kampene.



Nest har vært ok bakover denne sesongen. De har sluppet inn 39 mål. Det er fem færre enn Kongsvinger.

Ja, det er faktisk bare tre lag blant topp ti-lagene som har færre baklengsmål enn dem før søndagens serierunde.

Nest-Sotra har vist at de kan slå hvilket som helst lag i ligaen om de har dagen, og jeg tror de kan slå KIL i søndagens kamp. Oddsen er god, og Nest har vist at de kan overraske. 4,50 i odds på Nest-seier er et råtips, men jeg mener det er verdt et forsøk.

