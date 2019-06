Pangodds på Nigeria

Det er ikke veldig mange spillobjekter på onsdagens langoddsprogram, men samtidig er det flere høyinteressante kamper. Norges kvinnelandslag skal opp mot vertsnasjonen Frankrike i sin andre kamp og det er også en meget interessant kamp mellom Tyskland og Spania. I tillegg møtes Nigeria og Sør-Korea i Norges gruppe. Det er playoff i Spania og der møtes Deportivo La Coruna og Malaga og natt til torsdag er det klart for den sjuende og avgjørende finalekampen mellom Boston Bruins og St. Louis Blues i Stanley Cup.

Nigeria - Sør-Korea H 3,55 (spillestopp kl 14.55)

VM-fotball kvinner og gruppe A, som er Norges gruppe. Dette blir trolig en nøkkelkamp om 3. plassen.

Nigeria hang klart bedre med mot Norge enn det sluttsifrene skulle tilsi. De åpnet friskt og hadde flere muligheter til å ta ledelsen mot Norge. Men samtidig var Nigeria ustrukturerte og de sleit voldsomt med presisjon i gode innleggsposisjoner. Barcelona-spilleren Asisat Oshoala viste dog at hun kan behandle ballen. Nigeria er et av tre land fra Afrika med i VM og Nigeria var også med i VM for fire år siden, der de som ved tidligere VM røk ut i gruppespillet. Men de tok poeng mot Sverige.

Sør-Korea var som ventet sjanseløse mot Frankrike i sin VM-premiere. Det var lite å si på at Frankrike vant 4-0. Sør-Korea tok seg videre fra gruppespillet i forrige VM, men røk ut på direkten. Sør-Korea imponerte ikke i det hele tatt mot Frankrike og så direkte svake ut. Har i likhet med Nigeria spillere blant de store klubblagene i Europa, men som helhet ser det svakt ut.

Bookmakerne (Norsk Tipping inkludert) mener åpenbart at Sør-Korea skal vinne denne kampen. 1,85 på Sør-Korea og 3,55 på Nigeria ser uansett fryktelig feilsatt ut.

Her er det super verdi i å sette pengene på Nigeria og 3,55 er overodds så det holder.

