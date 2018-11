Pangstart for Ranieri

Det er et vidunderlig langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Premier League sparkes igang igjen etter landslagspausen og både Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea og Tottenham skal i sving denne lørdagen. I tillegg er det siste serierunde i Eliteserien her hjemme og samtlige kamper har avspark kl 18. Legg til full serierunde i Championship, en rekke kamper fra Bundesliga, det er kamper i Serie A og Ligue 1 og i Spania er det blant annet duket for toppkamp mellom Atletico Madrid og Barcelona. I tillegg er vintersporten og verdenscupen igang og merk også at Bonuspotten skal ut på lørdagens tippekupong.

Fulham - Southampton H 2,40 (spillestopp kl 15.55)

Tabelljumbo Fulham hadde neppe noe valg og etter 0-2 tapet for Liverpool for 14 dager siden, var det over og ut for manager Slavisa Jokanovic. Han er erstattet av Claudio Ranieri som er tilbake i engelsk fotball etter et opphold i franske Nantes. Ranieri må fortsatt klare seg uten Kevin McDonald og Andre-Frank Zambo Anguissa som begge fortsatt er skadet. Forsvarsspilleren Joe Bryan kan derimot være tilbake etter skadefravær.

Fulham har uten tvil et mannskap til å holde plassen, men med 31 baklengsmål er det ingen tvil om at det må strammes inn defensivt. Fulhams eneste seier kom i tredje serierunde hjemme mot Burnley (3-1). Fulham står med seks strake tap før lørdagens hjemmekamp og ligger helt sist med sine fem poeng.

Southampton kjempet mot nedrykk stort sett gjennom hele forrige sesong og kommer trolig til å slite mot nedrykk også denne sesongen. Kun åtte poeng er det blitt på de tolv første seriekampene og i likhet med Fulham er det kun blitt en seier. Den kom borte mot Crystal Palace i fjerde serierunde (2-0). Kun to poeng er tatt på de sju siste seriekampene. Svært moderate 1-1-4 på bortebane og Soton leverte heller forrige sesong på bortebane (3-8-8). Ryan Bertrand soner karantene, mens Danny Ings er usikker med en muskelskade.

Fulham med Ranieri som ny manager har en meget gyllen sjanse lørdag og oddsen på hjemmeseier er flotte 2,40.

Swansea - Norwich H 2,40 (spillestopp kl 15.55)

Graham Potter har klart seg bra som manager i Swansea etter overgangen fra Østersund og etter de 17 første serierundene ligger laget på 8. plass med 26 poeng. Det er kun sju poeng opp til serieleder Norwich og kun to poeng opp til Derby på 4. plass. Swansea har vunnet tre av de fire siste kampene, men røk meget ufortjent 1-2 borte mot Rotherham nest sist. Hjemme i Wales står laget med 4-2-2 og begge de siste hjemmekampene er vunnet. Spissen Wilfried Bony var endelig tilbake etter langt fravær som innbytter mot Bolton og er aktuell for mer spilletid lørdag.

Med knallsterke 8-1-1 på de ti siste seriekampene har Norwich tatt over serieledelsen i Championship. Ingen eksperter nevnte Norwich i toppstriden før sesongen, men så langt har de tipsene blitt gjort til skamme. Laget var i kjempetrøbbel hjemme mot Millwall i den siste seriekampen. Lå under 2-3 i det overtiden startet, men på mirakuløst vis scoret Norwich to mål i overtiden og seiersmålet til Teemu Pukki kom sju minutter på overtid. 13 poeng og sterke 4-1-0 på de fem siste bortekampene. Kaptein Grant Hanley rekker ikke kampen, mens både Jamal Lewis og Ben Marshall er friskmeldt.

Det er kanskje tøft å spille mot et så formsterkt lag som Norwich, men det ligger et tap i luften nå og hjemmesterke og formsterke Swansea er ingen lett motstander.

2,40 på et så bra hjemmelag som Swansea er flott odds og denne kombineres med seier til Fulham og gir oss en dobbel til smakfulle 5,76 i odds.

