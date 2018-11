Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: Tøff bortekamp for Leeds

Oddssingel Bundesliga: Borussia Dortmund gir ikke Bayern fred

Oddssingel PL: Watford reiser seg på direkten

Oddssingel PL: Pass opp for Murray og Brighton

Oddssingel PL: Leicester spaserer seg ikke til tre poeng

Oddsdobbel 1: West Ham har fått opp dampen

V75 Eskilstuna: Gigantisk V75-jackpot med 76,3 millioner ekstra

Lykkespill: Nå kan du kjøpe Flax-julekalenderne på nett

V75 Eskilstuna lørdag: Så enkelt spiller du om 110 millioner

Lørdagens oddsprogram byr blant annet på seks kamper fra Premier League. I Championship er det full runde og det spilles også drøssevis med kamper i FA-cupen. Det er ellers flere interessante kamper i de andre store europeiske ligaene, hvor blant annet Borussia Dortmund møter Bayern München og Napoli er i aksjon mot Genoa. Her hjemme spiller Fredrikstad opprykkskvalik mot KFUM hjemme i plankebyen.

NB! Husk å spille Lotto. Ca 14 millioner kr i førstepremiepotten lørdag. Lever kupongen her!

Cardiff – Brighton B 2,75 (spillestopp kl 13.25)



Cardiff og Brighton møtes i Premier League for aller første gang. Gjestene har et statistisk overtak på waliserne. Brighton har kun tapt én av de siste elleve ligakampene mot Cardiff. I 2016 tapte The Seagulls 1–4 på bortebane mot Cardiff. Fasiten for ti øvrige kampene er tre seire og syv uavgjorte.

I forrige hjemmekamp tapte The Bluebirds 0–1 mot Leicester. Dermed falt de ned til 19.-plass etter at Newcastle tok sesongens første seier sist helg.

Cardiff har nå tapt åtte av elleve Premier League-kamper. Selv om de slo Fulham 4–2 for noen uker siden er statistikken dyster. De har tapt syv av de åtte siste kampene i ligaen og sluppet inn 22 mål.

Brighton på sin side forsøker å ødelegge myten om andre sesongsyndromet, selv om de fikk en litt shaky start. De vant bare én av de første syv kampene, men 3-2-seieren mot Manchester United viste hva de er i stand til å gjøre når det fungerer for dem.

Brighton hadde tre seire på rad før de dro til Goodison Park forrige helg. De tapte 1–3 mot Everton, men det er ingenting å skamme seg over. Everton har et sterkt lag denne sesongen.

The Seagulls har kun én seier på de siste 19 bortematchene i Premier League. Fem kamper har endt med poengdeling og de har tapt hele 13. Den statistikken burde få alarmklokkene til å ringe hos enhver tipper, men er det et lag de kan ta tre poeng mot på bortebane denne sesongen så er det Cardiff.

Hovedårsaken til at jeg tror på seier er at de har en spiss som er i form. Glenn Murray har scoret seks mål i Premier League denne sesongen. Det er bare Eden Hazard, Sergio Agüero og Pierre-Emerick Aubameyang som har flere scoringer enn ham. De tre har syv mål hver.

Samtidig har manager Chris Hughton et godt tak på nettopp Cardiff-manageren. Han er ubeseiret i de fem siste kampene mot Cardiff-boss Neil Warnock. Fasiten viser fire seire, og de har holdt nullen i alle fem kampene mot waliserne.

Cardiff skal være en overkommelig oppgave. De har kun vunnet én av de siste 15 Premier League-kampene sine, tre har endt uavgjort og de har tapt elleve. Warnocks menn sliter offensivt. De har gått målløse av banen i seks av de første elleve kampene.

Cardiff må klare seg uten viktige Harry Arter som er suspendert etter å ha pådratt seg fem gule kort. Jazz Richards og Kenneth Zohore er begge ute med skader.

Brighton & Hove Albion mangler Alireza Jahanbakhsh som sliter med en strekkskade. David Button er ute med en kneskade, mens Pascal Groß og Davy Pröpper er begge langtidsskadet.

Cardiff har spilt sine beste kamper på hjemmebane denne sesongen, men jeg tror de kan få problemer mot et Brighton-lag som er bedre offensivt enn dem. Brighton har kun tapt på bortebane denne sesongen mot lag som ligger på øvre halvdel av tabellen. De slo Newcastle borte for kort tid siden, og jeg tror de kan slå et nytt lag som ligger under nedrykksstreken i lørdagens match.

2,75 i odds på Brighton synes jeg er spillbart. Spillestopp er klokken 1325.

Klikk her for å levere spillet