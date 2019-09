Pochettino og Tottenham i trøbbel

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss søndag. I Eliteserien er det selvsagt storkampen mellom Vålerenga og Rosenborg som er høydepunktet, ellers spilles det fem andre Eliteseriekamper i tillegg til den. I England er det klart for klassikeren Arsenal - Tottenham i London og også Everton - Wolverhampton kan bli en flott kamp. Ellers er det en rekke kamper i OBOS-ligaen og det spilles kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen. Så er det også en rekke kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1. Og i Stockholm er det ventet opp mot 50 000 tilskuere i byderbyet mellom AIK og Djurgården i Allsvenskan.

Arsenal - Tottenham H 2,33 (spillestopp kl 17.25)

En klassiker dette og etter at begge lagene hadde innledet bra, ble forrige helgs kamper en gedigen nedtur.

Arsenal innledet sesongen med å vinne 1-0 i en vanskelig bortekamp mot Newcastle og fulgte opp med tre forventede poeng hjemme mot Burnley. Hang brukbart med Liverpool de første 30 minuttene sist lørdag, men så tok Liverpool over og vant både fortjent og overbevisende 3-1. Seks poeng på de tre første seriekampene er uansett godkjent for Arsenal. Knallsterke 14-3-2 på Emirates forrige sesong. Mesut Özil er aktuell for troppen for første gang denne sesongen, mens Hector Bellerin, Kieran Tierney og Rob Holding fortsatt er ute.

Tottenham vant som forventet seriepremieren hjemme mot Aston Villa, men de lå faktisk under i den kampen til drøye kvarteret gjenstod og vant tilslutt 3-1. Så venter bortekamp mot Manchester City og tross at laget ble rundspilt store deler av kampen, fikk laget med seg ett meget heldig poeng. Formidabel skuffelse i hjemmekampen mot Newcastle sist søndag. Til tross for massivt ballinnehav skapte Tottenham lite og tapte 0-1. Endte på 4. plass forrige sesong, men tapte faktisk 8 av 19 bortekamper. Kyle Walker-Peters er ny på skadelisten. Der befinner fortsatt Juan Foyth, Tanguy Ndombele og Ryan Sessegnon seg. Og nysignerte Tanguy Ndombele som mistet kampen mot Newcastle, rekker heller ikke søndagens derby. Eric Dier er usikker, mens Dele Alli skal være klar igjen etter hamstringtrøbbel.

Det står faktisk 6-3-1 på de ti siste tilsvarende oppgjørene. Tottenham har sentrale fravær og trives ikke på Emirates. I tillegg har ikke Pochettinos lag imponert i sesonginnledningen. 2,33 i odds på Arsenal er slett ikke verst odds og spilles.