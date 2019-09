Polakkene bare fortsetter å vinne

Fredagens langoddsprogram preges av at EM-kvalifiseringen ruller videre. Det spilles åtte kamper fredag, og det definitive høydepunktet er storkampen mellom gigantene Tyskland og Nederland som spilles i Hamburg. Det spilles også et par kamper i den irske toppdivisjonen og en kamp i Segunda Division i Spania. Ellers er det et rikt utvalg av ishockeykamper. Det spilles flere kamper i Champions League, hvor Frisk-Asker møter EHC Biel-Bienne hjemme i Askerhallen.

Slovenia – Polen B 2,10 (spillestopp kl 20.40)

Slovenia kjemper for å holde liv i EM-drømmen. Vertene knuste Latvia 5–0 i den forrige kampen. Problemet er at det var den første seieren i kvaliken. Greitnok at Slovenia overkjørte Latvia på bortebane, men de har ikke spilt særlig bra når de har møtt bedre motstand.

Med fem poeng etter fire kamper er fredagens kamp en skjebnekamp for laget om de skal kvalifisere seg til EM-sluttspillet fra en gruppe hvor det er uhyre jevn bak suverene Polen.

Polakkene har tatt kommandoen i gruppen. De har allerede tolv poeng og 8–0 i målforskjell, men det ligger an til å bli et bikkjeslagsmål om annenplassen. Israel, Østerrike, Nord-Makedonia og Slovenia slåss om den, og akkurat nå er det Israel som okkuperer annenplassen med syv poeng. Slovenia står med fem poeng.

Slovenia har slitt det siste året. Etter en svak Nations League-turnering, har de svingt voldsomt i prestasjonene i kvalifiseringen. De står med 1-2-1 og 7–3 i målforskjell etter de fire første kampene. Det holder bare til en fjerdeplass i gruppen med seks lag. De er likevel bare to poeng bak Israel. Dersom de skal holde følge med de to lagene i toppen, så trenger Slovenia poeng, helst tre, i de to neste kampene mot henholdsvis Polen og Israel.

Det er enklere sagt enn gjort. Polen kommer til Ljubljana i glimrende form. De har vunnet fire av fire kamper så langt. Dermed ligger de på topp, fem poeng foran nærmeste utfordrer. Polakkene har vært dønn solide. De har ennå ikke sluppet inn et eneste mål i kvalifiseringen. Med seier mot Slovenia vil de ha en fot i EM-sluttspillet. Det burde være motivasjon i massevis.

Den perfekte starten gjør at vi har troen på dem. De har vunnet de to siste bortekampene, hvor de har scoret to mål i hver kamp og unngått baklengsmål. Polen har også superspissen Robert Lewandowski, og han er i god form. Bayern-spilleren har scoret seks mål på fem kamper for klubblaget. Han og AC Mian-spissen Krzysztof Piatek har vært involvert i fem mål på de fire siste kampene for anslaget. De kommer til å gjøre ivet surt for forsvaret til slovenerne, tror jeg.

Slovenia må klare seg uten forsvarsspillerne Milec fra Maribor og Struna fra Anorthosis, i tillegg til midtbanemannen Bijol som spiller i CSKA Moskva. Gjestene mangler forsvarsspilleren Kaminski fra Stuttgart og Napoli-angriperen Milik.

Disse to lagene har spilt uavgjort i fem av de syv siste EM-kvalifiseringskampene. Det kan bli jevnt i denne kampen også, men jeg tror ikevel på polsk seier. Individuelle kvaliteter offensivt, og det faktum at de har et mer solid forsvar gjør at jeg satser på Polen til 2,10 i odds. Spillestopp er klokken 2040.

