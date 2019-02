Premier League-dobbel til fire i odds

Lørdagen er kommet og er akkurat slik vi liker den. Ingen toppoppgjør venter oss i Premier League, det må vi vente til søndag med å få servert. Til tross for dette er det masse interessante oppgjør i den øverste serien i England. Championship ruller som vanlig videre med masse spennende kamper. Juventus skal i aksjon i Italia, det samme skal Barcelona i Spania og PSG i Frankrike. Vi har med andre ord masse å glede oss til. Heller ikke glem at det er NM på ski i Meråker i dag! Det skal kjøres 15 og 30 km skiathlon denne lørdagen.

Everton - Wolverhampton H - 2,20 (Spillestopp 15:55)

Everton har prestert omtrent som forventet. Det er fortsatt meget langt opp til de seks store på toppen av tabellen. I øyeblikket er Everton nummer åtte, og veien til spill i Europa synes lang. At Liverpool også styrer mot en mulig ligatittel er heller ikke lett å svelge i den blå delen av Liverpool.

Hjemme på Goodison har Everton hyggelige 6-3-3. I siste kamp ble Huddersfield slått 1-0 borte, mens det nest sist ble tap 1-2 borte mot Southampton på St Marys. I mellom disse to falt Everton ut av FA cupen mot Millwall fra Championship med 2-3. Problemet til Marci Silva er at laget hans tar veldig lite poeng på bortebane. Både så langt i år og i hele fjor har poengfangsten borte fra Goodison vært stusselig. På Goodison henter alltid laget en god del seire i løpet av sesongen. I fjor tok de blåkledde 13 seire i Premier League. Ti av disse kom på hjemmebane. Året før, altså for to år siden, så tok laget hele 17 seire i Premier League. Hele 13 av disse ble tatt på hjemmebane.

Lucas Digne soner karantene, mens viktige Phil Jagielka og Leighton Baines er på vei tilbake etter skader, men ikke klare til dagens oppgjør.

Wolverhampton har vært en meget positiv overraskelse i årets Premier League. Laget vant Championship sist sesong, og har tatt steget opp i toppetasjen med bravur. Plass sju på tabellen er bedre enn alle tips. Det jobbes godt i den tradisjonsrike klubben, som nok er kommet for å bli i Premier League. Borte har ulvene greie 4-3-4. Siste kamp endte med solide 3-0 over West ham. Nest sist 4-3 mot Leicester, også det hjemme. I mellom disse to seirene spilte Wolves 2-2 i FA-cupen mot lille Shrewsbury, og må ut i omkamp neste midtuke. Dette var alt annet enn ønskelig. Ingen rapporterte skade/ karantene problemer.

Begrunnelse hjemmeseier: 2,20 på hjemmeseier finner jeg spillbart. Everton tok en fin seier mot svake Huddersfield i midtuken. Det gir Marco Silva sine gutter selvtillit. I tillegg er man svært sterke hjemme, og mot et middels sterkt bortelag i dag, så finner jeg 2,20 som klart godkjent odds!

Crystal Palace - Fulham H - 1,90 (Spillestopp 15:55)

Crystal Palace som avsluttet storveis sist sesong, har skuffet så langt. I øyeblikket er det bare fire små poeng ned til nedrykk, og ny kontrakt er på ingen måte klar til å underskrives for neste sesong. Manager Roy Hodgson må få sitt Palace opp i ringene for å styre klar av nedrykk. Hjemme har sesong vært helsvart. 2-3-6 på eget gress holder ingen dager i uken. 1-1 borte mot Southampton denne midtuken var et helt greit resultat. Nest sist ble det et knepent bortetap mot ligaleder Liverpool med 3-4. I mellom disse to ble det en fin seier i FA-cupen, da Tottenham ble slått 2-0 hjemme. Palace vant motsatt oppgjør mot Fulham 2-0 tilbake i august.

Det jeg mener om Palace, er at de er bedre enn hva tabellen gir inntrykk av. Husk at laget slo Manchester City på bortebane og var veldig nære på å ta poeng på Anfield i Liverpool. Palace duger og dagens motstander i Fulham har ikke imponert oss. Vi tror Palace tar en trepoenger på hjemmebane i dag.

Souare er skadet og spiller ikke, mens Guaita og Hennessey er tvilsomme.

Fulham sliter denne sesongen som forventet. Laget rykket opp etter kvalikspill sist sesong, og må forbedre resultatene om ikke oppholdet i Premier League skal bli på bare en sesong. I øyeblikket er bare Huddersfield bak på tabellen, og det er seks tunge poeng opp til sikker grund. Hjemme har laget 4-3-5, men med bare to fattige bortepoeng av 36 mulige kan ikke fasiten bli hyggelig lesning. Fin 4-2 seier hjemme mot Brighton i siste kamp. Nest sist litt uheldige i tapet mot Tottenham hjemme. Spurs vant 2-1 med en scoring på overtid.

Londonlaget er grusomme på bortebane. Man har altså ikke tatt en trepoenger så langt. På 12 kamper står man med 0-2-10. Det er utrolig svakt!

Begrunnelse hjemmeseier og dobbelen: 1,90 på at Palace vinner denne kampen er innafor. Fulham har enda ikke vunnet borte fra Graven Cottage, og tar neppe det i dag heller. Når vi kombinerer denne med Everton-seier får vi en totalodds på 4,18!