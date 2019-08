Premier League er endelig tilbake på lørdagskupongen

Vi skal gi oss i kast med en ny utfordring fra Norsk Tipping. Vi er fremme ved ukas lørdagskupong. Utfordringen denne gangen inneholder fem kamper fra serieåpningen i Premier League. De siste sju kampene er fra nivå to i Championship, hvor vi snakker ligarunde nummer to. En på papiret ganske vrien kupong, som fort gir fine utbetalinger til dyktige og heldige tippere. Innleveringsfristen er 15:55!

NB! Førstepremiepotten i Lotto er på 22 millioner kroner lørdag. Lever kupongen før klokken 18:00 lørdag her!



1. Tottenham – Aston Villa

Aston Villa tar turen fra Birmingham, ned til hovedstaden London i sitt comeback i Premier League. På motsatt banehalvdel på Tottenham Hotspur Stadium venter en tøff motstander for Villa.



Tottenham gjennomførte en meget fin sesong 2018/19. Laget endte på en fjerde plass, som gir en ny sesong i Champions League. I nettopp denne turneringen tok Spurs seg helt frem til finale sist vår, da laget tapte den helengelske kampen mot Liverpool. Tottenham noterte 12-2-5 hjemme sist sesong, men husk at laget spilte stort sett på Wembley, mens den nye Tottenham Hotspur Stadium ble ferdig stilt. Det vil nok bli vesentlig vanskeligere å møte Tottenham på bortebane denne sesongen. Laget har matchet hardt i sommer. Seire mot Real Madrid og Juventus viser styrke. Eneste tap i oppkjøringen kom mot Manchester United.

Tottenham har hentet Ndombele fra Lyon i sommer, og dette er uten tvil den største signeringen de har gjort i sommer. Christian Eriksen er fortsatt Tottenham-spiller, til tross for at ryktene har haglet rundt dansken i sommer. Det virker dog som mannen blir i London, men vi er ikke helt sikre på om han starter lørdagens kamp. Kieran Trippier gikk til Atletico Madrid, men dette tror vi går fint for Tottenham. Vincent Jansen ble en flopp og forsvant ut dørene i sommer.



Aston Villa rykket opp sist sesong, etter noen sesonger i Championship. Den ærverdige klubben skal bli artig å følge i sitt gjensyn med toppdivisjonen. Villa sikret den siste plassen, gjennom kvalikspill, hvor Derby ble slått i finalen på Wembley. Villa virker bra forberedt, og har vunnet alle sine fem oppkjøringskamper i sommer. Noe svak motstand har det vært, men seier mot Leipzig er bra. I Championship sist sesong noterte Villa 9-8-6 på bortebane, og her ligger nok den store utfordringen. Hjemme på Villa Park i Birmingham vil det trolig gå greit, men det kreves også en del bortepoeng for å overleve i denne ligaen.

Villa stiller nok klart sterkere enn ved opprykket i mai, da de har hentet inn et dryss med nye spillere. Hovedtrener Dean Smith og assistentrener John Terry har vært aktive i sommer. Den dyreste har vært Tyrone Mings fra Bornemouth. Matt Target fra Southampton, Douglas Luiz fra Manchester City og Ezri Konsa fra Brentford er og navn verdt å nevne. Trezeguet er og hentet inn. Ut har det ikke gått all verden, men Ritchie de Laet og Adomah er det som er verdt å nevne.



En meget vanskelig oppgave for nyopprykkede Aston Villa i seriepremieren. Vi tror laget taper på Tottenham Hotspur Stadium, og åpner kupongen med et tegn. H



2. Bournemouth – Sheffield United

Et nytt nyopprykket lag i kamp to på kupongen. Sheffield United starter sitt liv i toppdivisjonen borte mot Bournemouth på Vitality Stadium.



Bournemouth startet sist sesong veldig bra, men skled ned til plass 14 av de 20 lagene når fasiten ble skrevet i mai. Det var dog meget trygg avstand ned til nedrykk, og de fleste rundt Vitality Stadium var nok tilfreds med sesongen 2018/19. Hjemme var laget godkjent med 8-5-6. I sommer har Bournemouth slått Lyon, Brentford og Wimbledon, mens det har blitt tap for Lazio og Girona. De tyngste nye i sommer er Danjuma fra Brugge (£13,7m) og Billing fra Huddersfield (£15m).



Sheffield United endte sist sesong som nummer to i Championship, fem poeng etter vinneren Norwich. Med det ble det et etterlengtet gjensyn med Premier League. Det var lenge siden sist. Borte var laget bra med 11-7-5. Det blir mye vanskeligere denne sesongen, en etasje opp. Mye vil nok avhenge av borteformen for United, for hjemme på Bramall Lane er laget alltid solide.

McBurnie er hentet fra Swansea for £17,5m, mens Mousset er hentet fra dagens motstander Bournemouth for ca. £10m. Sheffield United har vunnet fire av fem oppkjøringskamper i sommer (blant annet mot Real Betis) og virker i bra rute før serieåpningen. Vi gleder oss til å se hvordan laget tar dette nivået.



Viktig kamp i seriestarten, med to lag som fort må kjempe for å overleve. Vi heller mot hjemmelaget H (HU på 432 rekker spillet)



3. Burnley – Southampton

Southampton tar turen fra havnebyen opp til Burnley og Turf Moor i kamp tre på kupongen.



Burnley styrte klar av nedrykk med seks poeng sist sesong. Startet veldig svakt, men viste litt fremgang utover i sesongen og poengfangsten reddet altså ny kontrakt. Hjemme på Turf Moor ble tallenes tale 7-2-10, og disse bør nok forbedres om problemer skal unngås. Vi var skuffet over Burnley i fjor. Det som vanligvis er en svært vrien bortebane å komme til, var egentlig spillemessig nitrist. Vi håper å få se en annen utgave av artige Burnley i år. Manager Sean Dyche styrte Burnley inn til spill i Europa for to år siden, og det er disse taktene det arbeides med å finne tilbake til. Burnley har vunnet fire av seks spilte i sommer. Blant annet Parma og Nice er blitt beseiret.

Jay Rodriquez kan vise seg å være en herlig signering fra West Bromwich. Han er veldig slepen og skal forsøke å stå for litt kreativitet fremover på banen. Det var det lite av i fjor. Gode gamle Erik Pieters er hentet fra Stoke.



Southampton avsluttet sist sesong et poeng under Burnley, og med bare fem poeng ned til nedrykk. Starten var svak, og laget lå lenge an til nedrykk. The Saints fant dog litt form mot slutten, og de nødvendige poengene ble spilt inn. Southampton noterte 4-4-11 på utebane, og er begrenset på fremmed gress.

Danny Ings er kommet fra Liverpool (£20m) og Djenopo er hentet fra Standard Lierse (£14m). Southampton har ikke tapt på fire treningskamper i sommer, og blant annet slått Køln og Preston.

Åpen seriestart på Turf Moor. Vi heldekker. HUB



4. Crystal Palace – Everton

Everton reiser ned fra Liverpool til møtet med Crystal Palace på Selhurst Park i London.



Evigunge Roy Hodgson styrte Palace inn til en plassering rundt midtsjiktet sist sesong. Hodgson tar fatt på en ny sesong, og Palace vil nok bite fra seg igjen. Gode Wan-Bisakka har forsvunnet til Manchester United (£50m) og kan bli vanskelig å erstatte. Hjemme må Palace forbedre seg. Londonklubben tok ni av sine 14 seire på fremmed gress, og må opp i ringene hjemme på Selhurst Park. Her ble det svake 5-5-9 sist sesong. Palace har bare vunnet en av sju i sommer, og tapte generalprøven sist helg med stygge 0-4 hjemme i London mot Hertha Berlin. Jordan Ayew fra Swansea (£2,5m) og Gary Cahill fra Chelsea er de som er verdt å nevne som har kommet inn dørene. Jason Puncheon og Souare har forlatt skuta i sommer.



Everton avsluttet siste sesong på en fin måte. Laget endte som nummer åtte, og manglet en plassering med tanke på spill i Europa League. Laget var solid hjemme på Goodison, men har mye å gå på ute på tur. Her ble tallene lite imponerende 5-5-9. Gbamin er ankommet fra Mainz for £25m. Videre har Andre Gomes nå signert permanent (£22m) fra Barcelona. Fabian Delph er hentet fra Manchester City (£10m). Moise Kean er og en spennende spiller som kan få vise seg frem litt i år. Ut har Gueye og Lookman gått til henholdsvis PSG og Leipzig. Jagielka har å valgt nye oppgaver. Everton har slitt litt i oppkjøringen, og bare vunnet en av sju spilte. Dog har motstanden vært tøff, og fire av kampene har endt uavgjort. Det blir spennende og følge manager Marco Silva og hans Everton, i deres kamp for å ta steget opp til det de fleste regner som topp seks ( United, City, Chelsea, Arsenal, Tottenham og Liverpool)



Tøff serieåpning i London. Vi heller mot gjestene, men garderer med alle tre tegnene på det store spillet. UB (HUB på 432 rekker spillet)



5. Watford – Brighton

Den siste kampen fra Premier League på kupongen, er kamp fem, hvor Brighton tar reisen til utkanten av London. Et møte med Watford venter på Vicarage Road.



Watford var positive sist sesong, og endte på en fin 11 plass. Laget presterte greit både borte og hjemme, og hadde 8-3-8 på eget gress. Det var langt ned til nedrykk, og aldri noen fare på ferde. Watford har vunnet tre av fire treningskamper i sommer, og bare tapt for sterke Ajax. Blant annet tyske Leverkusen og Real Sociedad fra spanske La Liga er beseiret. Noen spillere har forsvunnet og noen har kommet til på Vicarage Road. Dog ingen med store summer involvert.



Brighton levde lenge farlig sist sesong, men berget plassen med to små poeng. De hadde bare de tre lagene som rykket ned bak seg på tabellen. Graham Potter har tatt over i managerstolen hos Brighton og kan nok få en stri jobb. Fremgang fra sist sesong er definitivt påkrevet. Borte hadde Brighton nitriste 3-4-12 sist sesong. Laget vant samlet bare ni av 38 kamper. Adam Webster er hentet fra Bristol City for £20m. For samme sum er og Neal Maupay hentet for. Ingen store navn her altså, men sikkert to greie signeringer. Brighton har hatt en fin sommer. Fem kamper har gitt 4-0-1, og blant annet Birmingham og spanske Valencia er beseiret.



Vi tror de tre poengene blir igjen i London og spiller bare et tegn her. H



6. Cardiff – Luton

Kamp seks bringer oss over i Championship, på nivå to. Seriestarten var forrige weekend, slik at vi skal i gang med runde to. Luton tar turen fra London, over grensen til Wales og kamp mot Cardiff på Cardiff City Stadium.



Cardiff rykket ned fra Premier League sist sesong. Laget manglet to poeng opp til trygg plass. Hjemme hadde Cardiff en statistikk på 6-2-11. Motstanden vil naturlig nok bli vesentlig enklere et nivå ned. Ambisjonene til Cardiff er opprykk tilbake til Premier League, men seriestarten var alt annet enn bra. Laget tapte 2-3 borte mot Wigan. Championship er en maraton, men Cardiff må nok opp i ringene og inn på vinnersporet umiddelbart.



Luton spilte på nivå tre sist sesong. Laget rykket opp som seriemestere på det nivået. Laget tapte bare seks av de 46 kampene og imponerte faktisk i mange av disse. Det blir spennende å følge Luton en etasje opp, men noen kasteball blir laget definitivt ikke. Seriestarten var bra. Hjemme på Kenilworth Road ble det 3-3 i en thriller mot sterke Middlesbrough.



Vi tror Luton vil bite fra seg i Championship. Dog tror vi ikke laget får poeng borte mot Cardiff i Wales. H



7. Charlton – Stoke

Stoke tar turen fra The Midlands ned til hovedstaden og kamp mot Charlton på The Valley.



Charlton endte på tredje plass i League One sist sesong, og rykket opp til Championship gjennom kvalikspill. Laget var bra hjemme på The Valley i London, med en statistikk på 16-5-2. Naturlig nok tøffere på et nivå høyere, men Charlton har kvaliteter i mannskapet. Vi tror manager Lee Bowyer og hans gutter kan overraske mange. Seriestarten var prima vare. Borte mot Blackburn på Ewood Park kunne Charlton returnere med 2-1 og tre flotte poeng.



Stoke skuffet stort sist sesong etter sitt nedrykk året før. Alle ambisjoner om et snarlig come back i Premier League var gravlagt på et tidlig tidspunkt, og Stoke endte sesongen i Championship på en 16 plass av de 24 lagene. Laget vant bare tre av 23 spilte på fremmed gress, og bokførte svake 3-13-7 ute på tur. Seriestarten viste ingen tegn på at en stor sesong er i emning. Et svakt 1-2 tap hjemme mot Queens Park Rangers var alt annet enn en oppløftende start. Vi må se an noen kamper, men det skal mye til om Stoke skal involvere seg i kampen om opprykk.



Stoke var svake sist sesong på utebane. Charlton imponerte i premieren sist helg. Vi bruker to tegn. HU



8. Derby – Swansea

Swansea tar reisen fra Wales til The Midlands og bortekamp mot Derby på Pride Park i kamp åtte på kupongen.

Derby mistet sin manager Frank Lampard til Chelsea før denne sesongen. Inn er kommet Philip Cocu, og det skal bli spennende å se hva det betyr. Sist sesong endte Derby på sjette plass i Championship, og var svært nære opprykk til Premier League i kvalikspillet om den siste ledige plassen i toppdivisjonen. Hjemme på Pride Park tapte Derby bare tre kamper, og kunne vise til fine 13-7-3. Fra Derby meldes det også at den tidligere Manchester United og England storscoreren Wayne Rooney er klar for klubben som spillende trener fra januar 2020. Derby startet sesongen meget bra, med en 2-1 seier i premieren borte mot Huddersfield.



Swansea hadde lang vei både til opprykk og nedrykk sist sesong. Det hele endte med en plass nummer 10. Noe svakere enn Swansea håpet før sesongen. Laget tok bare seks av sine 18 seire på bortebane, og hadde svake 6-5-12 å vise til på fremmed gress. Igjen har Swansea ambisjoner om å kjempe i toppen, og seriestarten var lovende i så måte. Hull ble sendt hjem fra Liberty Stadium med et 2-1 tap, og dermed var sesongens tre første poeng i boks for Swansea.



Vi tror Derby vil bli et topplag denne sesongen. Swansea er dog også bra. Vi spiller to tegn i denne kampen. HU



9. Fulham – Blackburn

Blackburn tar turen fra nordvest England til hovedstaden og kamp mot Fulham på Craven Cottage i kamp nummer ni på kupongen.



Fulham rykket ned fra Premier League sist sesong. Laget var meget svakt, og hang ikke med på nivået i toppdivisjonen. Nedrykket var tidlig klart, og Fulham vant bare sju av sine 38 kamper. Seks av disse kom på hjemmebane, hvor tallenes tale sa 6-3-10. Fulham har ambisjoner om et snarlig come back til Premier League. Championship er dog en knallhard affære, og et eventuelt opprykk blir alt annet enn enkelt. Dette fikk manager Scott Parker og hans Fulham virkelig merke i premieren sist helg. Borte mot lite tippede Barnsley gikk Fulham på et 0-1 tap.



Blackburn hadde en grei sesong sist etter sitt opprykk året før. En plass i midtsjiktet var nok de fleste med sitt hjerte i Blackburn greit tilfredse med. Laget slet litt på fremmed gress og vant bare seks av 23 kamper. Tallene viste 6-5-12. Lite tyder på at Blackburn blir mye bedre denne sesongen. Seriestarten ga et stygt hjemmetap mot Charlton på Ewood Park.



Vi tror mest på Fulham, selv om seriestarten var svak. Vi spiller to tegn. HU



10. Middlesbrough – Brentford

Brentford tar den lange turen fra London opp til nord til møtet med Middlesbrough på Riverside i kamp 10 på kupongen.



Middlesbrough endte på en skuffende sjuende plass sist sesong. Dette målt opp mot de ambisjonene klubben hadde om opprykk til Premier League. Det manglet et lite poeng, på å få sjansen i kvaliken om den siste opprykksplassen. Laget vant 10 kamper så vel borte som hjemme, og hadde noe svake 10-6-7 hjemme på Riverside. Denne sesongen er igjen målsetningen opprykk. Starten var bare middels i så måte. Premieren ga 3-3 borte mot nyopprykkede Luton. Vi tror allikevel Middlesbrough blir å regne med på tabellens øvre del.



Brentford var tippet høyt oppe sist sesong. Skuffet med å ende på en noe svak ellevte plass. En svak form ute på tur var hovedårsaken. Bare tre av de 17 seirene til laget kom på fremmed gress. 3-9-11 må helt klart forbedres skal Brentford spille seg inn i kampen om opprykk. Hjemme på Griffin Park er nemlig laget bra nok. Sesongen startet ikke bra for Brentford. Et sjeldent hjemmetap (bare fem av 23 sist sesong) 0-1 mot Birmingham var langt fra bra.

Brentford er ikke veldig sterke borte. Vi tror Middlesbrough vinner i sin første hjemmekamp for sesongen, og spiller bare et tegn her. H



11. Queens Park Rangers – Huddersfield

Bunnlaget i Premier League sist sesong Huddersfield tar turen ned til London, og sesongens første bortekamp mot QPR på Lofthus Road.



QPR skuffet stort sist sesong. Startet meget dårlig, men spilte seg dog noe opp. Ved sesongslutt hadde laget kun fem lag bak seg på tabellen, og bedring kreves av lagets trofaste tilhengerskare. Hele 11 hjemmetap på 23 spilte holder ingen dager i uken. Til slutt endte hjemme formen på 9-3-11. Premieren sist weekend var dog lovende for Rangers. En flott 2-1 seier borte mot Stoke ble bokført, og kanskje blir QPR å regne med igjen denne sesongen.



Huddersfield rykket ned fra Premier League sist sesong. Holdt ganske enkelt ikke nivået i toppdivisjonen. Tre gevinster på 38 kamper var usedvanlig mager kost. Borte ble det stygge 1-4 14. Laget trenger nok utvilsomt noe enklere motstand i nivået under. Vi ser dog ikke dette mannskapet godt nok til å spille om opprykk, selv om det er tidlig i den meget lange sesongen. Starten sist helg kunne vært mye bedre. Derby returnerte fra Huddersfield med alle tre poengene etter å ha vunnet 2-1 i seriepremieren.



Trolig jevnt på Lofthus Road. Vi heller ørlite mot hjemmelaget. HU (HUB på 432 rekker spillet)



12. West Bromwich – Millwall

Lag fra Englands to største byer møtes på The Hawthorns i Birmingham når Millwall fra hovedstaden gjester WBA.



WBA endte som nummer fire sist sesong. Tapte i kvalikspill om den siste plassen i Premier League. Vi tror laget har en grei sjanse denne gangen. Mannskapet virker solid, og vi tror fort det kan ende med opprykk for Birmingham klubben denne sesongen. Laget hadde 12-7-4 hjemme sist sesong, og her ligger nok nøkkelen for et eventuelt opprykk. Hjemme må formen opp noen knepp. Bare seks tap borte sist sesong, dugde bra. Seriestarten var oppløftene. En meget sterk borteseier mot Nottingham Forest på City Ground ble bokført.



Millwall får en tøff oppgave i sesongens første bortekamp. Endte på en svak tjuende plass sist sesong, og det var bare de tre lagene som rykket ned som endte bak Millwall på tabellen. Borteformen var meget skrall sist sesong, med 3-5-15 på de 23 spilte på fremmed gress. Millwall vant dog i seriestarten, og kanskje bærer det bud om noe bedre tider. Preston ble sendt hjem fra The Den i London med et 0-1 tap i kofferten.



Vi holder WBA som en klar opprykkskandidat, og tror laget vinner i sin første hjemmekamp for sesongen. Vi avslutter kupongen med en H.

