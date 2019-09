Premier League-stjernen skal herje med grekerne

Etter en traurig start på uken, er det betydelig mer futt på torsdagens langoddsprogram. Ni EM-kvalifiseringskamper skal spilles, og det soleklare høydepunktet med norske øyne er Norges viktige kamp mot Malta på Ullevaal. Her hjemme spilles det også et par kamper i PostNord-ligaen og det spilles Champions League-kamper i ishockey.

Finland – Hellas H 2,05 (spillestopp kl 20.40)

Etter å ha tapt den første kampen i EM-kvaliken mot gruppefavoritt Italia, har Markku Kanerva sine menn slått tilbake og vunnet tre kamper på rad.

Norwich-spissen Teemu Pukki er den viktigste spilleren for finnene. Han har seks scoringer på de ti siste landskampene. Pukki viser kjempeform. Han har scoret fem mål på fire Premier League-kamper for Norwich. Han starter etter alt og dømme på topp sammen med Benjamin Kallman.

Finland slo Liechtenstein 2–0 i den forrige kvalikkampen. Ikke overraskende var det Pukki som scoret det første målet etter 37 minutte. Det var hans tredje mål på tre kamper i gruppespillet. Spissmakker Kallman økte ledelsen i annen omgang. Hellas holder et høyere nivå enn Liechtenstein, men Pukki og Kallman kan gjøre livet surt for grekerne torsdag.

Før torsdagens kamp i Tampere er Finland fem poeng foran Hellas med bare seks kamper igjen av kvalifiseringen. én av de siste seks kampene, og seieren kom mot De må skjerpe seg ellers risikerer de å måtte sitte hjemme når EM-sluttspillet starter til sommeren.

Hellas har en knalltøff oppgave. Gjestene kommer til Tampere i elendig forfatning. De har kun vunnet en av de siste seks kampene, og den seieren kom mot fotballminiputten Liechtenstein.

Statistikken er dyster lesning for grekerne. De har sluppet inn minst to mål i de seks siste kampene. Hellas har også sluppet inn minst to mål i fem av de siste syv bortekampene.

Hellas holder ikke samme nivå som for noen år tilbake. De tapte 2–3 mot middelmådige Armenia i den forrige kvalikrunden. John Van't Schip sine menn har vært sørgelige svake i kvaliken. De står med tre strake tap før kampen mot Finland.

Det svikter både bakover og fremover for Hellas.

Derfor tror jeg de ville likt å ha en angriper som Pukki. Grekerne sine fire spisser har minimalt med internasjonal erfaring. De har kun 15 landskamper til sammen, og ingen av dem har scoret på dette nivået tidigere. Faktisk har midtbanen og angrepet til Hellas kun scoret ti landslagsmål til sammen, og ingen spiller har flere enn tre mål. Det over ikke bra.

Finland slo Hellas 2–0 hjemme i Nations League, og jeg regner med de ikke har blitt dårligere siden den gang. De har scoret åtte ganger på de tre siste hjemmekampene mot grekerne.

Finnene skal vinne hjemme i Tampere mot et gresk lag som har skuffet stort i kvaliken. Finnene har vunnet to av de tre siste kampene mot Hellas, og vi tror de tar en ny seier torsdag. 2,05 i odds på Finland er godkjent som et singeltips.

