Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: Pukki stopper ikke Manchester City

Spillsenter lørdag: Vi har vurdert lørdagens viktigste kamper

Oddssingel PL: Skademareritt for Manchester United

Oddssingel PL: Ingen scorer mer på hjemmebane enn Sadio Mane

Oddssingel PL: Chelsea skal ikke være favoritt

Oddssingel La Liga: Ødegaard og Real Sociedad lager trøbbel for Atletico

V75 Sørlandet: Saftig V75-jackpot med over 2,4 mill ekstra

V75 Sørlandet: Se lørdagens V75 direkte på Nettavisen

V4/V5 Klampenborg: Oliver og Carlos dominerer på Klampenborg

Lørdag ruller Premier League igjen endelig etter landslagspausen. Det betyr at lørdagens tippekupong består av seks kamper fra Premier League og seks kamper fra Championship. Bonuspotten røk ut på midtukekupongen fredag og er dermed på "kun" ca 340 000 kr i dag. Innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

Lørdag er det Supertrekning i Lotto og det trekkes minst 33 ekstra Lotto-millionærer. Klikk på denne lenken for å levere din kupong.

1. Norwich - Manchester City

Nyopprykkede Norwich gikk på sesongens tredje tap av fire mulige da det ble 0-2 tap borte mot West Ham i siste serierunde før landslagspausen. Står således med sin ene seier fra andre serierunde da Newcastle ble slått 3-0. Har dog møtt tøff motstand i innledningen, så poengfangsten er som ventet. Giftige Teemu Pukki måtte gå målløs av banen mot West Ham, men har allerede notert seg for fem seriemål. Max Aarons, Christoph Zimmermann, Mario Vrancic, Moritz Leitner, Tom Trybull, Timm Klose and Onel Hernandez og Patrick Roberts er alle uaktuelle for hjemmelaget.

Manchester City har vunnet overbevisende 5-0 borte mot West Ham, 3-1 borte mot Bournemouth og 4-0 hjemme mot Brighton sist. Men måtte nøye seg med 2-2 hjemme mot Tottenham i andre serierunde, det var en kamp City likevel totaldominerte. City skulle stått med tolv poeng, det er det ingen tvil om. City hadde knallsterke 14-2-3 på bortebane forrige sesong. Midtstopper Aymeric Laporte er ute i kanskje seks måneder etter å ha blitt skadet mot Brighton. Da er godt nytt for Pep Guardiola at forsvarskollega John Stones er friskmeldt.

Det endte riktignok 0-0 på Carrow Road i 2015/16-sesongen, men City virker enda bedre denne sesongen enn forrige og får vår fulle tillit lørdag. B.

2. Brighton - Burnley

Perfekt start for Graham Potter som ny Brighton-manager med 3-0 seier borte mot Watford i seriepremieren og deretter 1-1 hjemme mot West Ham. Men de to siste er tapt. 0-4 tap borte mot Manchester City i siste serierunde før landslagspausen, men klart mer skuffende med 0-2 tap hjemme for Southampton nest sist. Moderate 6-5-8 på hjemmebane sist sesong. Leandro Trossard er ute for Brighton, mens Ezequiel Schelotto er friskmeldt.

Burnley innledet med en flott 3-0 seier hjemme mot Southampton, men har deretter kun tatt ett poeng på de tre neste. Men det kanskje ikke så rart. Først 1-2 borte mot Arsenal, deretter 1-1 borte mot Wolverhampton og i siste serierunde før landslagspausen ble det 0-3 tap hjemme for Liverpool. Med andre ord meget tøff motstand for Burnley i alle de tre bortekampene. Svært moderate 4-5-10 på bortebane forrige sesong. Robbie Brady er friskmeldt og kun Danny Drinkwater mangler av de sentrale spillerne.

0-0 og 1-3 i de to siste tilsvarende. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

3. Manchester United - Leicester

Ole Gunnar Solskjær innledet sesongen med en flatterende 4-0 seier hjemme mot Chelsea, men har kun maktet to poeng på de tre påfølgende seriekampene. 1-1 borte mot Wolverhampton og 1-1 borte mot Southampton er dog greit nok, men hjemmetap mot Crystal Palace i forrige hjemmekamp er ikke greit. Til tross for middels poengfangst er United på 8. plass. Solide 10-6-3 hjemme på Old Trafford forrige sesong. Ole Gunnar Solskjær er hardt rammet av skader i sitt lag nå. Paul Pogba, Anthony Martial, Luke Shaw, Eric Bailly og Diego Dalot mister helt sikkert lørdagens kamp. I tillegg er både Jesse Lingard og Aaron Wan-Bissaka usikre.

Leicester er sammen med topplagene Liverpool og Manchester City det eneste ubeseirede laget i Premier League etter de fire første serierundene. Har kanskje ikke møtt den beste motstanden, men var nærmest seieren i bortekampen mot Chelsea som endte 1-1. Komfortabel 3-1 seier hjemme mot Bournemouth i siste serierunde før landslagspausen, og Jamie Vardy har notert seg for tre scoringer i de to siste seriekampene. Brendan Rodgers kan glede seg over tilnærmet skadefritt mannskap.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende på Old Trafford og 9-1-0 på de ti siste tilsvarende. Det er ikke lett å argumentere for borteseire med en slik statistikk, men Leicester er kapable til å ta alle poengene nå, med tanke på Uniteds store skadeproblemer. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

4. Sheffield United - Southampton

Nyopprykkede Sheffield United har klart seg flott hittil. Etter fire poeng på de to første seriekampene, måtte lage tåle sesongens første tap nest sist da det ble 1-2 hjemme mot Leicester. Kom under 0-2 borte mot Chelsea sist, men gjorde en flott opphenting og fikset 2-2 i sluttminuttene. Solide 15-4-4 på Brammal Lane i opprykkssesongen. Både David McGoldrick og Callum Robinson pådro seg smeller på sine respektive landslagsoppdrag og må testes nærmere kampstart.

Southampton har kjempet i nedrykksstriden begge de to foregående sesongene og selv om laget ligger på 13. plass før denne runden, har de ikke mer enn fire poeng. Røk 0-3 borte mot Burnley i seriepremieren og tapte deretter 1-2 for Liverpool hjemme på St. Marys. Men slo så til med 2-0 seier borte mot Brighton og fikk med seg ett poeng hjemme mot Manchester United. Svake 4-4-11 på bortebane forrige sesong og like svake 3-8-8 i 2017/18-sesongen. Nathan Redmond er fortsatt ute med ankelskade, mens venstreback Kevin Danso soner karantene. Ryan Bertrand og Michael Obafemi er begge tilgjengelige igjen.

Det lukter poengdeling av denne. U.

5. Tottenham - Crystal Palace

Ingen imponerende seriestart for Tottenham som kun står med en seier på de fire første seriekampene. Nå skal det tillegges at laget allerede har hatt tøffe bortekamper mot hhv Manchester City og Arsenal, men hjemmetapet mot Newcastle nest sist er rett og slett ikke bra nok. Hevet seg til London-derbyet mot Arsenal på Emirates og skaffet seg også en 2-0 ledelse der, men slik kampen utviklet seg skal Tottenham si seg veldig godt fornøyde med ett poeng. Tapte fem hjemmekamper på hjemmebane forrige sesong, samtlige fem tap kom mot topp ti-lag. Davinson Sanchez er usikker, ellers har Tottenham ingen nye skader eller karantener.

Crystal Palace innledet sesongen med kun ett poeng på sine to første seriekamper. 0-0 hjemme mot Everton i en jevnspilt seriepremiere og deretter 0-1 tap borte mot Sheffield United. Så smalt laget til med en overraskende 2-1 seier borte mot Manchester United og fulgte opp med 1-0 seier hjemme mot Aston Villa og Palace er faktisk på 4. plass før helgens serierunde. Ustabile 9-2-8 på bortebane forrige sesong. Connor Wickham og Martin Kelly er fortsatt uaktuelle for Palace.

Fire strake hjemmeseire i de fire siste tilsvarende. Tottenham roter seg ikke bort på hjemmebane en gang til. H.

6. Wolverhampton - Chelsea

Kun tre poeng hittil for Wolverhampton som har hatt et meget hektisk program den siste måneden med deltagelse også i Europa League-kvalik, der de tok seg av italienske Torino i playoffrunden og er klare for gruppespill. Innledet Premier League-sesongen med tre strake poengdelinger, før det ble 2-3 tap borte for Everton i siste serierunde før landslagspausen. Bortsett fra hjemmekampen mot Burnley nest sist, har likevel Wolves levert gode spillemessige prestasjoner. Sterke 10-4-5 hjemme på Molineux sist sesong. Wily Boly ble utvist mot Everton og må sone karantene lørdag. Matt Doherty meldte forfall til Irlands EM-kvalifiseringskamper, men kan rekke lørdagens kamp.

Frank Lampard og Chelsea har ikke fått noen pangstart. Burde ledet til pause borte mot Manchester United i seriepremieren, men endte opp med å tape 0-4. Så var laget gode de første 20 minuttene hjemme mot Leicester, men falt av etterhvert og skal si seg fornøyde med ett poeng da. Tok så en viktig 3-2 seier borte mot Norwich og så ut tilk å ha full kontroll hjemme mot Sheffield United sist. Ledet da 2-0 til pause, men rotet seg bort i andre omgang og det endte 2-2. Ni baklengsmål allerede er ikke imponerende. Viktige N'Golo Kante er fortsatt ute med ankelskade, men Frank Lampard kan glede seg over at Pedro er friskmeldt og at Antonio Rudiger for første gang denne sesongen er aktuell.

Wolves van tilsvarende kamp 2-1 forrige sesong. Tøff oppgave for Chelsea som maks får med seg ett poeng? HU.

7. Blackburn - Millwall

De seks siste kampene på lørdagskupongen er alle hentet fra Championship og her er det spilt seks serierunder.

Blackburn innledet sesongen med to strake tap og tok deretter sju poeng på de tre neste. Ga West Bromwich god kamp i siste serierunde før landslagspausen, men måtte reise tomhendt hjem med 2-3 tap. Ligger på 17. plass med sine sju poeng. Endte på 15. plass forrige sesong og hadde da 10-7-6 på hjemmebane. Tosin Adarabioyo og Jacob Davenport er begge tilbake i trening og det betyr at hjemmelaget har få fravær i troppen sin nå.

Millwall nøyde seg med å vinne tre bortekamper forrige sesong (3-5-15) og var kun fire poeng klar av Rotherham på tredje siste plass og nedrykk. Har innledet brukbart denne sesongen, men kun tatt to poeng på tre bortekamper. Hjemme i London går det som vanlig bedre, der er det blitt sju poeng på tre spilte. Har tatt sterke bortepoeng mot hhv West Bromwich og Middlesbrough, begge de kampene endte 1-1. Jiri Skalak og Tom Elliott er fortsatt ute for Millwall.

0-0 i tilsvarende kamp forrige sesong på Ewood Park. Vi er i beit for sikre og tror på hjemmeseier nå. H.

8. Charlton - Birmingham

Eventyrlig suksess for Lee Bowyer og Charlton etter opprykket fra League One. Etter seks serierunder er laget fortsatt ubeseiret og med 2-0 seieren borte mot Reading i siste serierunde før landslagspausen tok Charlton seg opp på 2. plass, kun to poeng bak ledende Swansea. 2-1-0 både hjemme og borte hittil. Toppscorer Lyle Taylor (fem seriemål hittil) er usikker etter å ha skadet seg på landslagsoppdrag for Montserrat (britisk oversjøisk territorium i Karibia) og må testes nærmere kampstart.

Birmingham ble som kjent fratrukket ni poeng midtveis i forrige sesong og endte dermed etterhvert i ingenmannsland. Endte på 17. plass da, og har levert brukbart hittil. Har riktignok måttet tåle 0-3 tap borte mot både Nottingham Forest og Swansea, men har ti poeng på de fire øvrige seriekampene, sist snudde laget 0-1 til 2-1 seier hjemme mot Stoke. 7-8-8 på bortebane forrige sesong og 1-0-2 på denne sesongens tre første bortekamper. Spissen Kerim Mrabti har ikke spilt siden seriepremieren, men er friskmeldt til lørdagens kamp.

Lagene møttes sist i Championship i 2015/16-sesongen, da vant Charlton tilsvarende oppgjør på The Valley med 2-1. Før eller siden så kommer sesongens første tap for Charlton, men vi tror ikke det kommer lørdag. H.

9. Middlesbrough - Reading

Ingen god seriestart for Middlesbrough som kun står med en seier på de seks første seriekampene. Den kom tredje sist hjemme mot Wigan, deretter har det blitt poengdeling både mot Millwaal hjemme (1-1) og Bristo City borte (2-2). Seks poeng er helt klart under forventet, men det var klar bedring i de siste kampene før landslagspausen. 10-6-7 hjemme på Riverside forrige sesong. Boro-manager Jonathan Woodgate må klare seg uten kaptein George Friend og midtbanespilleren Jonny Howson. I tillegg skadet Rudy Gestede seg på landslagsoppdrag for Benin. Ingen av disse tre startet imidlertid mot Bristol City for 14 dager siden.

Reading har kjempet i bunnen de to foregående sesongene og endte femte sist forrige sesong. Hadde da sju poeng ned til Rotherham på nedrykksplass. Har ikke innledet allverden denne sesongen heller og står med 2-1-3 på de seks første seriekampene. Tok sine sju poeng i tre kamper på rad, men gikk på skuffende 0-2 tap hjemme mot ubeseirede Charlton i siste serierunde før landslagspausen. Svært moderate 2-11-10 på bortebane forrige sesong. Tyler Blackett kan være tilbake for Reading, ellers intet nytt for bortelaget.

Tre strake 2-1 seire til Middlesbrough i de tre siste tilsvarende på Riverside. Hjemmelaget tar trolig sin fjerde strake lørdag. H.

10. Preston - Brentford

Full pott på tre spilte hjemmekamper for Preston, men kun ett poeng på tre spilte bortekamper. Ligger på 10. plass med ti poeng. Tok dog ett sterkt bortepoeng mot Nottingham Forest i siste serierunde før landslagspausen. Wigan (3-0), Stoke (3-1) og Sheffield Wednesday (2-1) er lagene som er slått på hjemmebane. Endte på 14. plass forrige sesong og hadde da 8-10-5 på bortebane. Andrew Hughes, Tom Barkhuizen and Sean Maguire er alle ute med skade, men disse var heller ikke med i troppen mot Nottingham Forest for 14 dager siden.

Som ventet ble det en slags forløsning for Brentford i siste serierunde før landslagspausen da Derby ble slått 3-0 hjemme. Men det var kun den andre seieren for sesongen for Brentford som står med 2-1-3 totalt og sju poeng. To av tre bortekamper er tapt. Brentfords danske manager Thomas Frank kan glede over en stort sett skadefri tropp.

2-0-2 på de fire siste tilsvarende på Deepdale. Vi tror det blir en vinner også denne gang. HB.

11. Stoke - Bristol City

Katastrofal start for Stoke som kun står med ett poeng på sine seks første seriekamper. Det eneste poenget er kommet hjemme mot Derby fjerde sist, den kampen endte 2-2. Tok ledelsen 1-0 borte mot Birmingham sist, men endte opp med å tape 1-2. Hadde heller ingen suksess i fjorårssesongen og endte helt nede på 16. plass i sin første sesong etter nedrykket fra Premier League. Førstekeeper Jack Butland er trolig tilbake lørdag etter å ha mistet de to foregående seriekampene. Også spissen Nick Powell er friskmeldt etter å ha vært ute siden seriepremieren.

Bristol City innledet sesongen med å tape 1-3 hjemme for Leeds,men har deretter tatt 11 poeng på de fem neste kampene. Stod med tre strake seire, før de måtte nøye seg med 2-2 hjemme mot Middlesbrough i siste serierunde før landslagspausen. Var sterket forrige sesong og endte på 8. plass, kun fire poeng bak Derby på playoff. Hadde da 11-5-7 på bortebane og har innledet med 2-1-0 på sine tre første bortekamper. Spissen Benik Afobe er ikke spilleberettiget mot Stoke som han er utleid fra og Afobe som har tre seriemål denne sesongen, må derfor stå over.

0-2 i tilsvarende kamp på Bet365 Stadium i fjorårssesongen. B på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

12. Swansea - Nottingham Forest

Strålende seriestart av Swansea som slo Leeds 1-0 på Elland Road i toppkampen i siste serierunde før landslagspausen. Står med 16 poeng etter sine seks første seriekamper og har kun avgitt poeng i bortekampen mot Derby i andre serierunde (0-0). Endte på 10. plass forrige sesong og leverte da 12-6-5 hjemme i Wales. Serielederen har ingen nye skader eller karantener.

Nottingham Forest endte på plassen foran med ett poeng da til tross for svake 4-11-8 på bortebane. Innledet denne sesongen med 1-2 tap hjemme for West Bromwich, men er ubeseiret siden med 2-3-0. Har møtt tøff motstand i sine bortekamper. 1-1 mot Leeds (3. plass), 1-1 mot Charlton (2. plass) og 2-1 seier mot Fulham (6. plass) er bra poengfangst og lørdag er topplaget som skal utfordres. Høyreback Carl Jenkinson er ute i noen uker.

0-0 i tilsvarende kamp på Liberty stadium forrige sesong. Før eller siden går Swansea på en smell, men de forblir ubeseiret etter lørdagens kamp? HU.

96-rekker:

1. Norwich — Manchester City B

2. Brighton — Burnley HU

3. Manchester United — Leicester City HUB

4. Sheffield United — Southampton U

5. Tottenham — Crystal Palace H

6. Wolverhampton — Chelsea HU

7. Blackburn — Millwall H

8. Charlton — Birmingham HU

9. Middlesbrough — Reading H

10. Preston — Brentford HB

11. Stoke — Bristol City B

12. Swansea — Nottingham Forest HU





432-rekker:

1. Norwich — Manchester City B

2. Brighton — Burnley HUB

3. Manchester United — Leicester City HUB

4. Sheffield United — Southampton U

5. Tottenham — Crystal Palace H

6. Wolverhampton — Chelsea HU

7. Blackburn — Millwall H

8. Charlton — Birmingham HU

9. Middlesbrough — Reading H

10. Preston — Brentford HB

11. Stoke — Bristol City HUB

12. Swansea — Nottingham Forest HU