Quiz: Hvor mye kan du om USA?

Vi deler ut ett gavekort på 2500kr, ett på 2000 og ett på 1000kr som kan hjelpe litt til på reisekassen i sommer.

Alt du trenger å gjøre er å delta i quizzen under før det er Supertrekning i Lotto Lørdag 22.juni.

Lørdag 22. juni er det klart for Supertrekning i Lotto. I potten ligger det over 24 millioner koner, og det betyr at Norsk Tipping skal trekke ut 24 Lotto-spillere som vinner 1 million kroner hver.

Forrige Supertrekning var påskeaften. Alle Lotto-rekker du har levert i de ni ordinære trekningene etter det og fram til og med 22. juni, er også med i Supertrekningen.

Hver rekke du har levert, er ett lodd i Supertrekningen. Dersom du for eksempel leverer en kupong med ti rekker hver uke, har du 90 lodd i den kommende Supertrekningen.

Til sammen er det rundt 130 millioner rekker med i trekningen, så med 24 vinnere, blir vinnersannsynligheten cirka 1:5,5 mill. pr. deltakende rekke.

Her kan du levere din kupong