Raheem Sterling senker Bournemouth igjen

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss søndag. Det spilles seks kamper i Eliteserien og det spilles seks kamper i OBOS-ligaen. I Premier League er det tre kamper og Manchester City, Tottenham og Wolverhampton er blant lagene som skal i aksjon. I tillegg er det La Liga med Barcelona - Real Betis som den største godbiten og i Italia er det serieåpning denne helgen. Ellers er det kamper i både PostNord og Norsk Tipping-ligaen her hjemme og det er også kamper i Toppserien. Legg så til spennende oppgjør i både Allsvenskan, Bundesliga og Ligue.

Bournemouth – Manchester City – første målscorer Raheem Sterling – 3,60 i odds (spillestopp kl. 1455)

Pep Guardiola hyllet forrige sesongs 1-0-seier mot Bournemouth som en av lagets beste prestasjoner. Manchester City dominerte ikke uventet kampen fra start til slutt. Bournemouth forsøkte å holde tett bakover. De hadde kun 20 prosent ballinnehav og fikk ikke et eneste skudd på mål.

Manchester City-sjefen Pep Guardiola har vunnet alle seks Premier League-matchene mot Bournemouth – bare mot Malaga (åtte seire på åtte kamper) og mot West Ham (syv seire på syv kamper) har han en bedre statistikk som manager.

Jeg tror Guardiola får sin syvende seier på rad mot The Cherries søndag.

Bournemouth har tapt 13 av de siste 15 ligakampene mot topp seks-lagene, og The Cherries har ikke klart å holde tett bakover i de siste 21 Premier League-kampene på en søndag. I denne perioden har de sluppet inn 56 mål totalt.

Eddie Howe og Bournemouth fikk en opptur forrige helg da de slo Aston Villa 2–1 på bortebane, men de har tapt alle åtte Premier League-kampene mot City.

Bournemouth har en lang skadelisten. Lewis Cook, David Brooks, Arnaut Danjuma, Dan Gosling, Simon Francis, Lloyd Kelly og Junior Stanislas er alle ute.

Manchester City må klare seg uten John Stones, Leroy Sane og Benjamin Mendy. Den spilleren Eddie Howe kanskje skulle ønske ikke spilte er Raheem Sterling. City-angriperen har herjet med The Cherries i disse kampene.

Sterling har scoret åtte mål og har to målgivende pasninger på syv ligakamper mot Bournemouth.

Han hadde scoret i fem kamper på rad mot Eddie Howe sine menn før kampen på Vitality Stadium i mars.

Raheem Sterling har også fått en pangstart på sesongen. Han har scoret i fire klubbkamper på rad i alle turneringer for første gang i karrieren. Den engelske landslagsspilleren står med fire Premier League-mål på de to første kampene.

Jeg tror også at Sterling kommer til å score på Vitality Stadium i søndagens kamp. At han kommer på scoringslisten gir 1,80 i odds, og det synes jeg er for lite til å bruke som singelspill. Da er det mer spennende å satse på at City-angriperen scorer kampens første mål.

Han scoret det første målet i kampen mot Tottenham hjemme på Etihad, og jeg tror at han kan komme til å gjenta den bedriften i Bournemouth. Oddsen på Raheem Sterling som første målscorer er 3,60. Det mener jeg er et spennende spill.

