Ranheim skal gi Rosenborg kamp

Det er ikke allverden som skjer på torsdagens langoddsprogram, men uvanlig nok er det faktisk kamp i Eliteserien her hjemme. Det er lokaloppgjør mellom Ranheim og Rosenborg og allerede fredag spilles de sju andre oppgjørene i den fremskutte Eliteserierunden. I tillegg er det tre kamper fra divisjon 1 i Sverige, og det er seks kamper i innledende runde av Europa League-kvaliken torsdag. Natt til fredag spilles det tre kamper i MLS og det er naturligvis en bråte med dueller fra den pågående Wimbledon-turneringen i tennis.

Ranheim - Rosenborg HUB pause - U - 2,04 (spillestopp kl 19.55)

Det spilles full serierunde i Eliteserien torsdag og fredag, men kun dette høyinteressante lokalderbyet i Trondheim spilles torsdag.

Ranheim innledet med kun ett poeng på de fire første seriekampene, men har hevet seg mye. Hang veldig bra med borte mot Molde for tre uker siden, men endte opp med å tape 0-2. Hadde fortjent alle poengene hjemme mot Mjøndalen forrige søndag, men det endte 1-1. Så ble det 0-0 borte mot Stabæk i en sjansefattig kamp på Nadderud søndag kveld. Ranheim var faktisk nærmest seieren i den kampen. Overkjørte Brann i forrige onsdags cupkamp og tok seg til kvartfinale etter en overbevisende 4-0 seier. 2-2-1 på de fem siste seriekampene, men har ikke bedre enn 2-1-3 på seks spilte hjemmekamper på Extra Arena. Ligger på 11. plass med 15 poeng og har tre poeng ned til Mjøndalen på kvalifiseringsplass. Det skal ikke være nevneverdige fravær i troppen.

Rosenborg dominerte stort hjemme mot Kristiansund sist lørdag, men det måtte en omdiskutert straffe til for gi RBK ledelsen. Mike Jensen ekspederte denne sikkert i mål og kampen endte 1-0. Den var nok viktig for Horneland og Rosenborg etter at de tre dager før røk ut av cupen hjemme mot Aalesund etter straffesparkkonkurranse. Stod ellers med tre strake seire i Eliteserien, før det ble 0-1 borte mot Tromsø søndag for ti dager siden. Svært moderate 1-1-4 på seks spilte bortekamper og kun tre scorede mål på disse seks. Pål Andre Helland soner fortsatt karantene, mens høyreback Vegar Eggen Hedenstad fortsatt er usikker. Ellers ser det bra ut med mannskapet.

1-3 i tilsvarende kamp på Extra Arena forrige sesong, mens kampen på Lerkendal endte 1-1. Kveldens lokalderby er vrient å spå utfallet av. Det har stått uavgjort i begge Rosenborgs to siste bortekamper til pause, mens det har stått uavgjort i to av Ranheims tre siste hjemmekamper til pause. 2,04 er oddsen på at det står uavgjort til pause i Trondheim i kveld. Det blir vårt utvalgte spill.