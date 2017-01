Real Madrid øker forspranget

Etter lørdagens stang ut på vårt tippetips, prøver vi igjen med friskt mot søndag. Kupongen inneholder kamper fra engelsk, spansk, italiensk, tysk og fransk fotball, og kan inneholde flere potensielle overraskelser.

1. Manchester United - Wigan

Her er det fristende å si at Manchester United kan gå på en smell hjemme mot Wigan.

Men det er vanskelig å se for seg at det blir en cupbombe på Old Trafford søndag.

TIl det er vertene for sterke, og de har en for bred stall til at Wigan skal kunne utgjøre noen reell trussel.

Denne sesongen har United kun tapt én kamp på eget gress i serien, mens Wigan sliter i bunnstriden i Championship.

Søndagens kamp er en fin anledning for gjestene til å spille helt uten press og å senke skuldrene, og det kan jo gi resultater utenfor normalen.

Men 3-4-7 på bortebane denne sesongen skremmer nok ikke United, som tar seg greit videre i FA Cupen. Vi kjører sikker H her.

2. Sutton - Leeds United

Dette er en artig kamp. Umeritterte Sutton slo ut AFC Wimbledon i forrige runde i FA Cupen, og møter et Leeds-lag som har vist brukbar form den siste tiden.

Det er nok lite trolig at Sutton, som holder til på nivå fem i det engelske seriesystemet, skal klare å slå ut Leeds her, men de kan absolutt være kapable til å yppe seg mot den sovende kjempen Leeds.

Sutton ligger helt nede på 15. plass i National League, mens Leeds kjemper i toppen i Championship.

Her kan det fort skje at Leeds undervurderer vertene, og det er nok et Sutton-lag helt uten respekt som går utpå gresset søndag.

Med pågangsmot og innsats kan du komme langt, og vi tror det i beste fall kan holde til uavgjort og omkamp for Sutton, men at Leeds ikke taper denne. Vi går for UB.

3. Real Madrid - Real Sociedad

Real Madrid har kommet tilbake på vinnersporet etter at de røk borte mot Sevilla for to uker siden.

Med seier søndag holder de seg også foran Sevilla på tabellen, og Real Madrid har fremdeles én kamp til gode på tabelltoeren.

Så langt denne sesongen står vertene med 8-2-0 på eget gress, og det er vel ganske usannsynlig at de taper dette oppgjøret.

Men de møter et Real Sociedad, som har imponert denne sesongen og ligger som nummer fem i La Liga.

Gjestene har til gode å spille uavgjort på fremmed gress på de ni første bortekampene denne sesongen, og vi tror ikke den statistikken ryker søndag.

Kvaliteten hos vertene blir nok altfor tøff for Real Sociedad, og vi kjører H.

4. Athletic Bilbao - Sporting Gijon

Med seier her kan vertene fort klatre opp til en plass som gir dem spill i Europa League kommende sesong.

Vertene er også veldig vanskelige å bryte ned på eget gress, og står med 6-3-1 denne sesongen, mens Sporting Gijon sliter i bunnstriden.

Tredje sist ligger gjestene, og de har ennå til gode å vinne borte fra egen arena denne sesongen.

Denne trenden opprettholder Sporting Gijon også søndag, men de kan fort ta med seg ett poeng. Vi går for HU.

5. Espanyol - Sevilla

Med tap her ser det vanskelig ut for Espanyol om de skal kapre en Europa League-plass denne sesongen.

Men det er nok gjestene som har mest å spille for her. Sevilla har imponert stort denne sesongen og er nærmeste utfordrer til Real Madrid i den spanske ligaen så langt.

Før søndagens runde er de ett poeng bak Real Madrid, og de kommer også fra en meget sterk rekke resultater.

Formen til Sevilla viser fem strake seiere i ligaen, og de er også mege habile på fremmed gress. 5-3-2 viser statistikken, mot Espanyols 3-5-2 på hjemmebane.

Vi vil allikevel gi Espanyol en liten mulighet her, og helgarderer. HUB.

6. Napoli - Palermo

To lag med helt forskjellige resultater denne sesongen.

Napoli kjeper i gullstriden i Serie A, mens Palermo virker helt fortapt i bunnen av serien med ti poeng på de første 21 kampene.

Napoli er også uten nevneverdige forfall til dette oppgjøret, og bør vinne denne 10 av 10 ganger. Soleklar H.

7. Sampdoria - Roma

Sampdoria sliter fryktelig med å score mål om dagen og ligger også helt nede på 16. plass i serien.

5-3-2 er hjemmestatistikken så langt, mens Roma er i knallform.

Fire strake seiere er fasiten for gjestene, som vinner kamper om dagen uten å spille nevneverdig godt. Det er et kjennetegn for et topplag.

Roma ligger også kun ett poeng bak serieleder Juventus, og kommer til oppgjøret med en Edin Dzeko som har fått tilbake troen på avslutteregenskapene, etter at han endte måltørken i forrige serierunde.

Vi går for en ren B i dette oppgjøret.

8. Udinese - Milan

Åpen affære mellom to lag som svinger veldig.

Udinese er inne i en fryktelig tung periode og står med tre strake tap i serien, og har 4-2-5 på eget gress så langt.

Milan har kun vunnet en av de fem siste i serien, men de har imponerende 4-2-3 på fremmed gress.

De er veldig solide borte, og vi tror ikke de taper her heller.

Vi går for UB.

9. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund

Gjestene har et meget solid tak på Mainz, og ser også ut til å være tilbake på vinnersporet etter seieren sist helg.

Mainz ligger og vaker nede på 11. plass, og står med 4-2-2 på hjemmebane så langt.

Dortmund har vunnet de fire siste møtene mellom lagene, og de er også i brukbar form. 3-3-3 er fasit på fremmed gress for gjestene, som med seier kan klatre opp fra 5. til 3. plass.

Oddsen tilsier også at Dortmund skal være klare favoritter her og vi sier B.

10. Freiburg - Hertha Berlin

Dette opgjøret er helt åpent, i våre øyne. Hertha Berlin vant det første møtet mellom lagene denne sesongen, men tradisjonelt sett er dette veldig jevne oppgjør.

Freiburg har til gode å spille uavgjort på eget gress så langt, og står med 5-0-3, mens Hertha Berlin står med svake 2-3-4 på bortebane så langt.

Vi klarer ikke å gi noen av lagene et favorittstempel, og kjører HUB.

11. Paris Saint-Germain - Monaco

Dette er kanskje den største godbiten på søndagskupongen.

Serieleder Monaco ligger tre poeng foran PSG på tredjeplassen, men vertene har fremdeles til gode å tape på eget gress så langt.

Ser vi dypere ned i statistikkene, er dette to lag som scorer mye mål, og Monaco snitter på imponerende tre mål per kamp denne sesongen.

Javier Pastore er eneste spiller som ser ut til å gå glipp av storkampen for vertene, mens Monaco mangler Dirar og Traore.

Monaco har vunnet de to siste oppgjørene mellom lagene, og kan fort gjøre det igjen.

Men det er tvilsomt om de klarer to kruttsterke bortekamper på rad. Forrige gang de spilte på fremmed gress banket de Marseille hele 4-1.

Slik går det nok ikke søndag, men vi velger å helgardere. HUB.

12. Toulouse - Saint-Etienne

Nok en kamp det er vrient å spå. Begge lagene vaker i midtsjiktet i serien.

Toulouse har vært veldig sterke på eget gress denne sesongen, og står med 6-1-3. De står imidlertid med tre strake tap i ligaen, og møter Saint-Etienne som heller ikke har imponert i det siste.

Etter tre strake kamper uten seier, slo de tilbake og tok tre poeng forrige serierunde. Men det lukter ikke krutt av laget med Alexander Søderlund og Ole Selnæs.

Selv uten kruttlukt bør Saint-Etienne klare å beseire et Toulouse-lag blottet for selvtillit, og vi går for UB.

96-rekker:

1. Manchester United - Wigan, HB

2. Sutton United - Leeds United, B

3. Real Madrid - Real Sociedad, H

4. Athletic Bilbao - Sporting Gijon, H

5. Espanyol - Sevilla, UB

6. Napoli - Palermo, H

7. Sampdoria - Roma, B

8- Udinese - Milan, UB

9.FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund, B

10. Freiburg - Hertha Berlin, HUB

11. Paris Saint-Germain - Monaco, HU

12. Toulouse - Saint-Etienne, UB

432-rekker

1. Manchester United - Wigan, HB

2. Sutton United - Leeds United, B

3. Real Madrid - Real Sociedad, H

4. Athletic Bilbao - Sporting Gijon, HU

5. Espanyol - Sevilla, HUB

6. Napoli - Palermo, H

7. Sampdoria - Roma, B

8- Udinese - Milan, UB

9.FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund, B

10. Freiburg - Hertha Berlin, HUB

11. Paris Saint-Germain - Monaco, HUB

12. Toulouse - Saint-Etienne, UB