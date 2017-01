Real Madrid med full kontroll

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Ukens midtukekupong består av elleve cupakamper og Championship-kampen mellom Reading og QPR. Det er cupkamper fra England, fra Spania, fra Frankrike og fra Italia. Fem av kampene spilles torsdag kveld. Innleveringsfristen for denne midtukekupongen er klokken 18.55 på onsdag. Bonuspotten, som utbetales til en spiller som er alene om tolv rette, er nå på ca 300 000 kroner. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.



1.Southampton — Liverpool

Semifinale i ligacupen, kamp en av to. Hjemmelaget er ikke i god form og har tapt sine tre siste ligakamper, lørdag klarte de bare 2-2 mot Norwich i FA cupen og må ha omkamp der. Ingen lag i Premier League har gjort det dårligere enn Southampton i juleperioden.

4-3-3 er godkjente hjemmetall totalt, men to av de siste tre hjemmekamper mot Premier League-motstand er tapt. Tilsvarende ligakamp mellom lagene i høst endte for øvrig 0-0.

José Fonte er utilgjengelig grunnet hans overgangssøknad, Sofiane Boufal og Charlie Austin er begge skadet. Imidlertid returnerer Virgil van Dijk fra suspensjon.

Liverpool byttet ut nesten hele laget og klarte bare 0-0 hjemme mot Plymouth i søndagens FA cup-kamp. I dag er det igjen toppet lag og Klopp viste forrige sesong at denne turneringen har topp prioritet i de avsluttende fasene.

Formen er grei, med 14 poeng fra de siste seks ligakamper, syv av disse tatt på bortebane. Tallene på reisefot er godkjente 6-3-2 i ligaen, de plukker imidlertid mest poeng hjemme.

Sadio Mané er i Afrikamesterskapet, ellers ser det greit ut på skadefronten.

Liverpool er garantert skjerpet etter helgens slappe innsats mot Plymouth og bør ha gode vinnersjanser mot et formsvakt Southampton i kveld. B.

2. Reading FC — Queens Park Rangers

Engelsk Championship. Vertene tapte 0-4 for et reservepreget Manchester United på Old Trafford i lørdagens FA cup-kamp, men holder god form i Championship med 15 poeng på de siste seks kamper - ni av disse tatt på eget gress.

For Jaap Stams menn er virkelig knallsterke på eget gress denne sesongen, 8-3-1 er tall få kan måle seg med i denne ligaen. Faktisk har de vunnet sine fem siste hjemmekamper i the Championship. Ligger på 3. plass og har med en kamp mindre spilt, kun seks poeng opp til Newcastle på 2. plass og direkte opprykk.

Queens Park Rangers har forbedret sin ligaform kraftig, med to seirer på rappen før de røk 1-2 hjemme for Blackburn i lørdagens FA Cup-kamp. Bortestatistikken totalt er godkjente 4-2-6, bedre enn hva vi er vant med fra QPRs side. Forrige bortekamp vant de 2-1 over Wolverhampton. Har fem poeng ned til Burton under streken.

Godtgående Reading fortsetter den gode trenden og vinner igjen? H.

3. Paris Saint-Germain — Metz

Fransk ligacup. PSG vant greit 7-0 i helgens cupkamp mot Bastia, dermed har de 10-0 i målforskjell på årets to første kamper. De er dog ikke i føringen i Ligue 1, hele fem poeng skiller opp til Nice.

Hjemmestatistikken 7-3-0 er upåklagelig.

Metz ligger tredje sist i Ligue 1 og har tatt tre poeng på de siste seks kamper, ingen av dem på reisefot. 3-1-6 er bortetallene totalt og i helgen røk de ut av cupen mot Lens.

Paris Saint Germain vil nok rotere litt på laget, men skal uansett fikse dette. H.

4. Barcelona — Athletic Bilbao

Spansk cup, andre kamp av to. Første kamp endte med en omstridt 2-1-seier til Athletic Bilbao og presset er på dagens hjemmelag. I helgen tapte de poeng borte mot Villarreal, 1-1 etter en sen utlikning av Lionel Messi. Dermed skiller hele fem poeng opp til Real Madrid, som attpåtil har én kamp mindre spilt.

Hjemmetallene til Barcelona er ikke bedre enn 4-3-1, som er langt svakere enn hva vi er vant med fra den kanten.

Baskerne fulgte opp seieren over Barcelona med et skuffende 0-0-resultat hjemme mot Alavés. Og det var på hjemmebane: borte har de ursvake 2-1-5 i ligaen, og de siste tre bortekamper har gitt ett fattig poeng i ligaen. Her handler det dog om å forsvare en ledelse.



Barcelona har vunnet Copa Del Rey de to siste sesongene og var tapende finalist tredje sist og vinner nok i kveld. H.

5. Villarreal — Real Sociedad

Andre kamp av to i spansk cup, Real Sociedad leder 3-1 fra det første oppgjøret. Villarreal var få minutter unna en seier over Barcelona søndag, men slapp inn baklengsmål helt på tampen av kampen, som endte 1-1. De har likevel en solid femteplass i La Liga, poenget foran dagens motstander.

På eget gress har de vært særlig solide så langt denne sesongen og 6-2-1 er tall få overgår. De siste tre hjemmekamper i ligaen har dog gitt bare fire poeng.

Som sine baskiske kolleger, Real Sociedad har bare mål om å forsvare ledelsen de tok med seg fra San Sebastián. De fulgte opp onsdagens seier over Villarreal med å bli smadret av Sevilla på hjemmebane, 0-4 endte til slutt den kampen.

Gjestene er likevel i solid form og har tatt seks poeng på de seneste tre bortekamper, noe som har forbedret statistikken til 4-0-4 totalt.

Igjen er premisset foran kampen klart: vertene må vinne og gjestene karrer seg faktisk videre med ettmålstap.

Hjemmelaget skal selvsagt stå som favoritter i kveld, og vi har lansert hjemmeseier på langoddsen. På tippekupongen velger vi dog å helgardere. HUB.

6. CF Córdoba — AD Alcorcón

Andre kamp av to i spansk cup, den første endte 0-0 - noe som betyr at det er fordel dagens hjemmelag. Vertene fulgte opp med nok en 0-0-kamp i helgen, denne gang hjemme mot Rayo Vallecano.

Dette er et rent Segunda-oppgjør og tre poeng skiller lagene, i favør Córdoba. Dagens hjemmelag er i grei form rent ligamessig med åtte poeng på de siste seks, men pussig nok er bare ett av disse poengene tatt hjemme. 3-3-4 er de ikke spesielt sterke tallene totalt på hjemmebane.

Alcorcón spilte også 0-0 i helgen, det hjemme mot Murcia. De har syv poeng på fra de siste seks kamper, men ingen av disse er tatt på bortebane. Statistikken på reisefot totalt er også ganske elendig, 0-2-8 og 3-18 i målforskjell. Likevel klarte de å slå La Liga-laget Espanyol på straffekonk på reisefot i forrige cuprunde.

Hjemmelaget taper neppe denne. HU.

7. CD Alaves — Deportivo La Coruña

Andre kamp av to i spansk cup, den første endte 2-2. Vertene fulgte opp med 0-0 borte mot Athletic Bilbao, isolert sett et knallsterkt resultat. De er i kjempeform i ligasammenheng generelt, med ni poeng fra de siste fem kamper - fire av dem tatt på hjemmebane.

Trenden til det nyopprykkede hjemmelaget er imidlertid at de liker seg best borte. Hjemmetallene er beskjedne 2-4-2 så langt i ligasammenheng.

Bortelaget har virkelig funnet formen i ligaen og står med ni poeng fra de siste seks kamper, fem av dem kapret på reisefot. Fredag klarte de 1-1 borte mot Espanyol, som må sies å være et godt resultat. Spesielt når man ser på bortestatistikken generelt, som lyder 0-4-5.

Åpent oppgjør dette, men vi får en vinner etter ordinær tid? HB.

8. Sevilla — Real Madrid

Andre kamp av to i spansk cup, den første endte 3-0 til hovedstadslaget. Kampen spilles torsdag. Sevilla roterte en del spillere i den kampen og lørdag slo de voldsomt tilbake, med hele 4-0 borte over formsterke Real Sociedad. Hvor mye Jorge Sampaoli kommer til å prioritere dagens kamp er heller usikkert, kampen om avansement virker i realiteten avgjort.

Hjemmetallene til Sevilla er det likevel vanskelig å utsette noe på, 7-0-1 og tap kun for Barcelona står det respekt av. De har vunnet sine to siste hjemmekamper i ligaen.

Real Madrid fikk et prisdryss over seg i mandagens «The Best»-kåring i regi av FIFA og allerede store egoer ble boostet enda noen hakk. Ikke at hyllesten er ufortjent: de har fire poengs luke ned til dagens motstander i La Liga - og en kamp til gode. De smadret Granada 5-0 i helgen.

Gjestene har to poengtap på reisefot, ett av dem mot Barcelona, og står med solide 5-2-0 på fremmed gress i ligaen.

Lagene møtes i Sevilla også førstkommende søndag, da i ligaen. Det er grunn til å tro at begge lag satser mer mot den kampen, enn mot dagens oppgjør. HUB.

9. SD Eibar — Osasuna

Andre kamp av to i spansk cup, den første endte 3-0 til Eibar - et knallsterkt resultat. Kampen spilles torsdag. De fulgte opp med 2-0-tap hjemme for Atlético Madrid lørdag, uten at det er noen skam i det. Formen generelt er noe svak og de har bare tatt fem poeng på de siste seks kamper, fire av poengene er dog tatt hjemme. Statistikken på eget gress er totalt 5-2-2 i ligaen, solide tall.

Osasuna kunne neppe gitt mer blanke i denne kampen. De har fem poeng opp til trygg grunn i La Liga og hele åtte spillere på skadelisten, og med 3-0 som utgangspunkt er avansementet i realiteten avgjort. Her får vi nok se et komplett umotivert Osasuna-lag.

Dog må det nevnes at fem av åtte poeng er tatt på reisefot, 1-2-5 er tallene i ligaen.



Hjemmelaget har normalt full kontroll på avansementet her, men tippemessig er denne litt vrien. HU.



10. Celta Vigo — Valencia

Andre kamp av to i spansk cup, den første endte 4-1 til Celta Vigo. Kampen spilles torsdag. Også her er kampen om avansement i realiteten avgjort.

Hjemmelaget fulgte opp med en imponerende 3-1-seier hjemme over Malaga søndag og vant dermed sin tredje tellende kamp på rad. Hjemmetallene totalt er sterke 6-0-3.

Valencia kunne, som Osasuna, neppe brydd seg mindre om denne kampen. For de ligger bare poenget over nedrykksplass og må ha fullt fokus på ligaen, samtidig som at utgangspunktet foran dette returoppgjøret er håpløst.

Mandag tok de ledelsen tre ganger borte mot Osasuna, men klarte ikke holde på den noen ganger og kampen endte 3-3. Den siste nedturen i det som begynner å bli en lang rekke falitter. Bortetallene i ligaen er 2-2-5.

Celta Vigo har sikret avansementet etter sin sterke borteseier, mens Valencia i serietrøbbel må konsentrere seg om ligaen. H.

11. Juventus — Atalanta

Italiensk cup. Juventus vant denne turneringen og har tradisjon for å prioritere den, i tillegg har de så enorm bredde at selv et rent B-lag ville vært bedre enn Atalanta på papiret. Uansett, Juventus åpnet 2017 med en kontrollert 3-0-seier over Bologna hjemme, deres tiende hjemmeseier på like mange kamper så langt denne sesongen. Få skadeproblemer har de, også.

Lagene møttes i Torino i høst, da vant Juventus 3-1 enkelt.

Atalanta har to seirer på rappen, én på hver side av årsskiftet. Søndagens 4-1-seier borte over Chievo var knallsterk og viste at Atalanta ikke har noen planer om å roe ned på nyåret. 5-2-3 er bortetallene deres i ligaen.

Det endte 3-1 til Juventus i tilsvarende seriekamp 12/12 og normalt fikser Juventus dette greit. Mange store favoritter på mitdukekupongen, så vi tar med en halvgardering på denne. HU.

12. Milan — Torino

Italiensk cup. Kampen spilles torsdag. Det satt langt inne for Milan, men de klarte å krangle seg til en svak 1-0-seier hjemme over Cagliari i årets første seriekamp. Dermed vant de sin syvende av ti hjemmekamper så langt i ligaen, 7-2-1 er solide tall. Én av disse seirene kom mot dagens motstander, 3-2 endte den kampen, selv om de var heldige med en sen straffebom fra dagets bortelaget.

Vertene har ingen fravær av betydning, unntatt kaptein Riccardo Montolivo - som har vært skadet siden oktober.

0-0 borte mot Sassuolo var isolert sett en grei måte å begynne 2017 på for Torino, som tapte en del terreng til topplagene inn mot julepausen. De har sin beste statistikk på hjemmebane, mens bortetallene er heller svake med 2-3-5. Trenden har blitt forsterket i det siste, med ett poeng fra de siste tre bortekamper.

Milan har ikke sprudlet i det siste og Torino kan kanskje få noe ut av denne kampen. HUB.

