Real Madrid-spissen senker Østerrike

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Oddssingel Eliteserien: Tromsø med ekstrem statistikk på Nadderud

Oddssingel fotball-VM: Norge skal kjøre over Sør-Korea

V65 Jarlsberg: Store favoritter på Jarlsberg

V64 Halmstad: The Untersteiners har gode muligheter i V64-spillet

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Copa America: Alt du trenger å vite om Copa America

Fotball-VM kvinner: Her er sendeplanen for fotball-VM på TV

Det er et herlig langoddsprogram denne mandagen. I fotball-VM for kvinner skal det spilles fire kamper, Norge er storfavoritt i sitt oppgjør mot Sør-Korea. I Eliteserien er det duket for bunnoppgjør mellom Stabæk og Tromsø og i U21-EM skal det spilles to kamper. Japan møter Chile i Copa America, og det er også en kamp i Gold Cup. I Superettan er det duket for Gøteborg-derby mellom Ørgryte og GAIS.

NB! Onsdag er det ca 41 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Serbia – Østerrike H 1,90 (spillestopp kl 18.25)

U21-EM, menn. Spilles i Italia. Den neste generasjonen med europeiske stjernespillere er i aksjon i U21-EM de neste ukene i Italia. Spania, England, Frankrike, Italia og Tyskland er bookmakernes favoritter til å gå til topps i turneringen, men Serbia er en outsider.

De har en spennende spillertropp, og jeg tror de kan utfordre Tyskland i kampen om gruppeseieren i gruppe B. De var fantastisk gode i kvalifiseringen til mesterskapet, og spørsmålet er om de klarer å bygge videre de prestasjonene.

De serbiske spillerne er spredt over hele Europa. De har spillere i Ligue! i Frankrike, i Serie A i Italia, i Bundesliga i Tyskland og i spansk La Liga. Likevel er det en spiller som skiller seg ut – Real Madrids nysignering Luka Jovic. Spissen har hatt en fantastisk sesong i Eintracht Frankfurt etter en svak periode i Benfica. Frankfurt betalte rundt nesten 70 millioner kroner da de hentet ham fra Benfica på permanent basis i april, mens Real Madrid punget ut over 650 millioner kroner for å få ham til Santiago Bernabéu. Jovic er spydspissen i det serbiske mannskapet, og han kan gjøre livet surt for Østerrike i mandagens kamp.

Serbia har også andre interessante unggutter i stallen, blant andre Manchester United-aktuelle Nikola Milenkovic og midtbanestjernen til Benfica, Andrija Zivkovic.

Østerrike måtte slå ut Hellas i playoffspill for å skaffe seg en plass i EM. De har kvalifisert seg for U21-EM for aller første gang, og det er en stor prestasjon for alpenasjonen.

Siden laget måtte gjennom en playoff, vil de bli betraktet som et av de svakere lagene i turneringen. Disse to lagene møttes også i kvaliken, og der vant Serbia 3–1 på bortebane og spilte 0–0 hjemme.

Østerrike har i likhet med Serbia et lag med mange spillere som trolig vil prege europeisk fotball i årene fremover. En av dem er Augsburg-stopperen Kevin Danso. Han har vært god i Bundesliga-klubben denne sesongen. Det er han som skal stoppe Luka Jovic.

To andre karer som det er verdt å ha et øye med er Xaver Schlager og Hannes Wolf, som begge midtbanespillerne er Red Bull Salzburg sin eiendom.

Serbia tok seg til EM i Italia etter å ha gått gjennom sin kvalikgruppe uten tap. De spilte to kamper 0-0, og resten av kampene vant de.

Serbia er ubeseiret i de fire siste kampene mot Østerrike. De står med to uavgjorte og to seire på de fire kampene de har spilt siden 2014.

Østerrike har spilt flere kamper enn serberne i oppkjøringen til mesterskapet, og de har møtt god motstand. De har spilt mot Italia, Spania og Frankrike, og i den siste treningskampen slo de Frankrike 3–1. Østerrike må ikke undervurderes.

Serberne har et solid forsvar, og jeg mener de har mesterskapets beste angrepsspiller i Luka Jovic. Samtidig er laget i kjempeform. De har bare tapt én av de siste 13 kampene, og de har holdt nullen i de fire siste matchene. Jeg tror Serbia får en god start og vinner sin åpningskamp.

Klikk på denne lenken for å spille på dette tipset!