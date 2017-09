Ronaldo har mer på lager

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Tre kamper fra OBOS-ligaen, en kamp fra Postnord-Ligaen, en kamp fra Norsk Tipping-ligaen og sju kamper fra VM-kvalifiseringen er menyen på søndagens tippekupong. Bonuspotten vokser og er på ca 520 000 kr denne søndagen. Innleveringsfristen er kl 17.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Fredrikstad - Åsane

Ni serierunder gjenstår i OBOS-ligaen og Fredrikstad lever farlig. Sanel Kapidzics utligning ett minutt på overtid borte mot Arendal, kan vise seg gull verd for FFK. Det var ihvertfall nok til å holde Fredrikstad unna direkte nedrykk. Med 16 poeng er det sju poeng opp til Åsane på plassen foran og sikker plass, samtidig er det bare ett og to poeng ned til Elverum og Arendal på direkte nedrykk. 2-6-2 er tallene hjemme på Fredrikstad stadion.

Åsane og Mons Ivar Mjelde har hatt muligheten til å distansere seg kraftig fra nedrykksdiskusjonen, men to strake hjemmetap mot hhv Kongsvinger og Ullensaker/Kisa gjør at Åsane kun er fire poeng klar av kvalikplassen dersom de taper denne. Svake 2-3-5 på bortebane.

FFK sliter med å avgjøre hjemmekampene sine, men har altså kun tapt to av ti hjemmekamper. De må ikke tape denne, men Åsane har kapasitet. HUB.

2. Ranheim - Kongsvinger

Etter et meget skuffende hjemmetap tredje sist for Ullensaker/Kisa (3-4) påfølgende bortetap for Strømmen nest sist (0-1), slo trønderne kraftig tilbake med hele 6-1 seier hjemme mot Levanger i siste serierunde. Ligger på 4. plass med 38 poeng og har kun tre poeng opp til Start på direkte opprykksplass. Solide 8-1-2 hjemme i Trondheeim.

Kongsvinger med to strake seire, før det ble stopp hjemme mot serieleder Bodø/Glimt og 0-1 tap sist. Har hatt en skuffende sesong og kun fått med 23 poeng. Tap her og Fredrikstad-seier mot Åsane betyr at det kun vil være fire poeng ned til kvalik. Moderate 3-3-4 på bortebane.

Tilsvarende kamp forrige sesong endte 0-3, men årets utgave av Kongsvinger er neppe kapable til noe lignende. H.

3. Ullensaker/Kisa - Mjøndalen

13 poeng på de seks siste seriekampene har gjort at Ullensaker/Kisa innehar den viktige 6. plassen som gir playoff til Eliteserien. Men det er kun et poeng ned til Strømmen på 7. plass. Noenlunde like bra hjemme (4-2-4) som borte (5-1-5) og tok en knallsterk 3-0 seier borte mot Åsane i siste serierunde.

Mjøndalen ledet i det lengste 1-0 i kvartfinaleoppgjøret hjemme mot Sarpsborg 08 forrige lørdag, men endte opp med å tape 1-2. I seriespillet har det vært en viss bedring i det siste, men 8. plass og kun 28 poeng er uansett skuffende for Vegard Hansens disipler. Røk 0-5 mot Florø i forrige bortekamp og Mjøndalen står fortsatt uten borteseier denne sesongen (0-5-5).

Tilsvarende kamp forrige sesong endte med 5-1 seier til Ull/Kisa og bortesvake Mjøndalen kan få det tøft på Jessheim. HU.

4. Bryne - Vidar

Denne kampen er utsatt grunnet landskampoppholdet og vil dermed bli trukket på tippekupongen.

5. Lyn - Lokomotiv Oslo

Den fordums storheten Lyn er på vei mot opprykk fra 3. divisjon avdeling 2 og på vei tilbake til tredje nivå (Postnord-ligaen). Ikke minst siden laget slo Stabæk II sist søndag 1-0 borte. Det ga Lyn tre poengs luke ned til nettopp Stabæk II. 7-0-1 er tallene hjemme.

Lokomotiv Oslo ligger på 9. plass med 20 poeng og har kun tre poeng ned til Ready under streken som de slo 1-0 hjemme sist helg. Bortetallene viser moderate 2-2-5.

Lyn blir blant søndagskupongens aller største favoritter og bør vinne denne. H.

6. Hviterussland - Sverige

De sju siste kampene er alle hentet fra VM-kvalifiseringen i Europa. Torsdag presterte Hviterussland å tape 0-1 borte mot Luxembourg og det bekreftet enda en gang hvor tannløse Hviterussland er på bortebane (0-0-4 og 1-10 i målforskjell i kvaliken). På hjemmebane leverer dog laget klart bedre og Frankrike ble holdt til 0-0, mens Bulgaria ble slått 2-1.

Sverige hadde nok ikke fortjent å tape borte mot Bulgaria torsdag, men slurvete forsvarsspill og misbrukte sjanser gjorde at Sverige røk 2-3. Er dermed kun ett poeng foran Bulgaria og tre poeng foran Nederland i kampen om andreplassen. Sverige har en veldig lei bortekamp mot Nederland i siste runde og må ha tre poeng søndag.

Viktig å merke seg er at innbyrdes oppgjør ikke teller ved poenglikhet i VM-kvalifiseringen. Vinner Sverige sine to neste, er de uansett tre poeng foran Nederland før den siste kvalkampen mellom Nederland og Sverige i Nederland og i øyeblikket har Sverige fire mål bedre målforskjell enn Nederland. Ola Toivonen soner karantene i kveld, mens Albin Ekdal er ute med ryggskade. Inn kommer Christopher Nyman og rutinerte Sebastian Larsson.

Hviterussland er som natt og dag hjemme og borte og Sverige får ikke noe walk over her. UB.

7. Nederland - Bulgaria

Ydmyket og utspilt borte mot Frankrike torsdag kveld og Nederland røk 0-4. Er på 4. plass i denne gruppa, men vinner de sine tre siste kvalifiseringskamper kan de bli gruppetoer. Er normalt bedre hjemme, selv om de tapte 0-1 for Frankrike tidligere i denne kvaliken.

Best hjemme er utvilsom også Bulgaria som står med 12 poeng og 3. plass i denne gruppa. Samtlige fire hjemmekamper er vunnet, og samtlige tre bortekamper er tapt.

Nederland må forventes å ta seg sammen og med tanke på hvor svake Bulgaria har vært på bortebane, skal dette være klar fordel Nederland. H.

8. Færøyene - Andorra

En real fight mellom to av de virkelige miniputtene i europeisk fotball. Færøyene har faktisk fått med seg fem poeng hittil, seieren kom sensasjonelt nok borte mot Latvia. Hjemme er det blitt tap mot både Sveits og Portugal, men Ungarn ble holdt til 0-0.

Andorra har faktisk fått med seg fire poeng, samtlige tatt på hjemmebane. 1-0 seier mot Ungarn i siste hjemmekamp. Borte har Andorra fortsatt tilgode å score mål. Tap 0-6 mot Portugal, tap 0-4 mot Ungarn og 0-3 mot Sveits.

Det er ikke veldig ofte Færøyene er så store favoritter i en landskamp, men søndag er det et faktum. Kanskje Andorra kan forsvare seg til ett poeng? HU.

9. Estland - Kypros

Sterkt bortepoeng for Estland mot Hellas torsdag kveld med 0-0. Men Estland er uansett hektet helt av i kampen om en eventuell andreplass og står med 5 poeng totalt. Hjemme er det blitt tap mot hhv Hellas og Belgia (begge med 0-2) og forventet seier mot trøstesløst svak Gibraltar (4-0).

Kypros med meget overraskende og sterk snuoperasjon hjemme mot Bosnia torsdag. Lå under 0-2 til pause, men vant 3-2 etter en flott andreomgang. Har ti poeng totalt og kun tre poeng opp til gruppetoer Hellas, men er svake borte og har igjen hjemmekamp mot Hellas og bortekamp mot Belgia etter denne og vil ikke klare å bli gruppetoer.

Vrien kamp dette og slett ikke utenkelig at Estland kan vinne. HUB.

10. Latvia - Sveits

Gruppe B der Latvia ligger helt nederst med skarve tre poeng. De poengen ble tatt i åpningskampen borte mot Andorra med 1-0 seier. Etterpå det har blant annet latvia prestert å tape hjemme for Færøyene.

Sveits har full pott etter sine sju første kvalifiseringskamper, og er sammen med Portugal helt overlegne i denne gruppa. Slo Portugal 2-0 i hjemmemøtet og har etter denne overkommelige bortekampen, igjen hjemmekamp mot Ungarn og bortekamp mot Portugal og har alt i egne hender i kampen om førsteplassen.

Alt annet enn borteseier vil være meget overraskende her. B.

11. Ungarn - Portugal

Ungarn presterte av alle ting å ryke 0-1 borte mot Andorra i den nest siste kvalifiseringskampen og til tross for at Ungarn er på 3. plass i denne gruppe, har laget hele åtte poeng opp til Portugal på 2. plass, så løpet er kjørt. Vant oppskriftsmessig 3-1 hjemme mot Latvia torsdag.

Portugal feide over Færøyene torsdag og vant overbevisende 5-1. Er toer i gruppa og og har tre mål svakere målforskjell enn Sveits. Og møter nettopp Sveits i den siste kvalifiseringskampen hjemme. Før den kampen, har Portugal overkommelige bortekamper mot hhv Ungarn og Andorra.

Ungarn er nok istand til å skape visse problemer for Portugal på hjemmebane, men normalt ender dette med borteseier. UB.

12. Hellas - Belgia

Med tanke på at gruppetreer Bosnia tapte 2-3 borte for Kypros, hadde gruppetoer Hellas fått en luke på fire poeng ned til Bosnia i kampen om andreplassen, dersom de hadde vunnet hjemme mot Estland torsdag. Men Hellas benyttet ikke sjansen og måtte nøye seg med 0-0 og ett poeng. Det kan bli kostbart, all den tid Bosnia har to overkommelige bortekamper igjen, samt hjemmekamp mot Belgia. Tap her vil gi fordel Bosnia.

Belgia har kun avgitt poeng i hjemmekampen mot nettopp Hellas (1-1), og har ellers full pott. Avslutter med hjemmekamp mot Kypros, men har altså bortekamper mot Hellas og Bosnia før det.

Belgia er uten tvil det beste laget, men Hellas klarte poeng i bortemøtet og kan klare poeng igjen. HUB.

96-rekker:

1. Fredrikstad — Åsane H

2. Ranheim — Kongsvinger H

3. Ullensaker/Kisa — Mjøndalen HU

4. Bryne — Vidar H

5. Lyn — Lokomotiv Oslo H

6. Hviterussland — Sverige UB

7. Nederland — Bulgaria H

8. Færøyene — Andorra HU

9. Estland — Kypros HUB

10. Latvia — Sveits B

11. Ungarn — Portugal UB

12. Hellas — Belgia UB

432-rekker:

1. Fredrikstad — Åsane HUB

2. Ranheim — Kongsvinger H

3. Ullensaker/Kisa — Mjøndalen HU

4. Bryne — Vidar H

5. Lyn — Lokomotiv Oslo H

6. Hviterussland — Sverige UB

7. Nederland — Bulgaria H

8. Færøyene — Andorra HU

9. Estland — Kypros HUB

10. Latvia — Sveits B

11. Ungarn — Portugal UB

12. Hellas — Belgia HUB