Ronaldo og Juve må jobbe for seieren

Etter at de to foregående midtukene, har vært preget av landslagspausen, er det full guffe denne midtuken. Det betyr at det tirsdag er åtte kamper fra den nest siste runden av gruppespillet i Champions League. I tillegg er det midtukerunder i både Championship, League One og League Two i England, så det er et meget omfattende langoddsprogram tirsdag. Her hjemme spilles det også to kamper i Eliteserien i ishockey og i Sverige er det en kamp i SHL. Natt til onsdag spilles det ni kamper i NHL.

Juventus - Valencia (pause/fulltid dobbel) U/H 3,50 i odds



Juventus jakter avansement i Champions League på tirsdag. De vil gå videre til utslagsrundene med uavgjort mot Valencia, eller hvis Manchester United ikke klarer å slå Young Boys hjemme på Old Trafford.

Det italienske mesterlaget har slått tilbake etter sjokktapet mot Manchester United hjemme i Torino, og de ligger fortsatt på topp i gruppe H. Tirsdag møter de et Valencia-lag som ikke har råd til å tape om de skal ha håp om å ta seg til en åttendedelsfinale i Champions League denne sesongen, men akkurat nå har jeg vanskelig for å se for meg at spanjolene skal gå videre.

Juve er fullstendig overlegne hjemme i Italia, hvor de har vunnet Serie A de syv siste sesongene. Denne sesongen har de allerede etter 13 serierunder rykket fra i toppen, og de leder Serie A åtte poeng foran Napoli.

Det er 22 år siden sist «Den gamle damen» vant Champions League, og denne sesongen har de et klart mål om å ta det gjeve trofeet. Derfor har de i løpet av sommeren forsterket laget med spillere som Cristiano Ronaldo fra Real Madrid, Emre Can fra Liverpool og Leonardo Bonucci fra AC Milan.

Det er litt bekymring i Juve-leiren før de to siste kampene i gruppespillet etter at de tapte 1-2 mot United i Torino. De to bortemålene til United gjør at de har overtaket innbyrdes mellom Juventus og Manchester United. Det gjør at de ikke kan ta lett på de to siste kampene.

Valencia kan bli en hard nøtt å knekke for dem. De har riktignok skuffet i La Liga, hvor laget ligger nede på en svak tiendeplass etter helgens seier mot Rayo Vallecano. Dog er det veldig tett i La Liga og det er kun sju poeng opp til Atletico Madrid på 3. plass.

Jeg tror også de får en vanskelig oppgave med å ta seg videre i Champions League, etter at de bare klarte uavgjort mot Young Boys i forrige runden. De er nå to poeng bak Manchester United, og vil ryke ut av Champions League med et tap i Torino tirsdag (forutsatt at United slår Young Boys). Bookmakerne venter at det vil skje, og jeg er ikke uenig, men det kan hende at Juve vil bruke litt tid på å bryte ned spanjolene. Sami Khedira og Emre Can er ute med skader.

Valencia må klare seg uten Denis Cheryshev og Cristiano Piccini i Torino.

Denne kampen er Valencias første E-cup-kamp i Italia siden de slo Genoa 2-1 i Europa League i 2009. Juventus blir en betydelig større utfordring for spanjolene, tror jeg.

De har et godt tak på lag fra Spania. Juventus har kun tapt tre av de siste 32 hjemmekampene mot spanske lag i alle turneringer i Europa. Fasiten viser 19 seire og ti uavgjorte).

Valencia vil helt sikkert forsøke å tette igjen bakover, og forsøke å utnytte de overgangsmulighetene de får. Juve vinner ofte knappe seire, så jeg venter en ganske tett og jevn match i Italia. Det er verdt å merke seg at åtte av Valencias 13 kamper i La Liga har stått uavgjort til pause. Jeg tror imidlertid ikke at de klarer å holde stand mot Juve i 90 minutter. Juventus avgjør denne matchen i løpet av de siste 45 minuttene. Oddsen for det scenarioet er 3,50.