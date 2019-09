Ronaldo og Portugal har ikke råd til flere feilskjær

EM-kvalifiseringen preger lørdagens langoddsprogram. Det spilles sju kamper lørdag kveld. Det er pause i de store ligaene i Europa, men full rulle i League One, League Two og National League i England. Det spilles ellers full runde i Toppserien for kvinner denne helgen, og det er et rikt utvalg av kamper fra både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen.

Serbia – Portugal B 2,00 (spillestopp kl 20.40)

Serbia tok ett viktig poeng da de spilte 1–1 borte mot Portugal, men de gikk på et katastrofalt 0-5-tap på bortebane mot Ukraina i juni. Stemningen ble litt bedre etter at de slo Litauen 4–1 hjemme et tre dager senere, men det var ikke tilstrekkelig til å redde jobben til landslagssjef Mladen Krstajic.

Det ydmykende tapet i Ukraina gjorde at Krstajic fikk sparken og ble erstatte av Ljubisa Tumbakovic. Den 66 år gamle tidligere landslagssjefen til Montenegro får debuten sin som serbisk landslagssjef i lørdagens kamp mot Portugal.

Det er litt av en debutkamp.

Ukraina har tatt kommandoen i denne gruppen. De står med 3-1-0 og imponerende 8–1 i målforskjell etter de fire første kampene. Både Serbia og Portugal får en tøff oppgave med å innhente ukrainerne.

Slik situasjonen er akkurat nå ligger det an til at Serbia og Portugal må kjempe om annenplassen i denne gruppen, og det gjør lørdagens kamp så ekstremt viktig for begge lagene.

Denne kampen har verken Serbia eller Portugal råd til å tape.

Forsvarsspilleren Veljkovic fra Werder Bremen, midtbanespillerne Maskimovic fra Getafe og Benficas Fejsa er ute av den serbiske troppen.

Portugal spilte ikke kvalifiseringskamper i juni. De spilte i stedet Nations League-sluttspill på hjemmebane, hvor de slo Sveits 3–1 i semifinalen og vant 1–0 mot Nederland i finalen.

Portugiserne har ikke hatt samme flyten i EM-kvalifiseringen, hvor de har møtt Ukraina og Serbia. Selv om de spilte på hjemmebane, klarte de bare uavgjort i begge kampene. Det gjør at de ikke har råd til flere feilskjær i kvalifiseringen. Da risikerer de å måtte se EM fra sofaen.

Portugal mangler midtstopperen Pepe, midtbanemannen Joao Mario, som spiller for Lokomotiv Moskva, og Eintracht-spissen Andre Silva. De har likevel mer enn nok kvalitet i laget til å ta alle tre poengene her.

Serbia er på gang, og det finnes mange talentfulle spillere i landet. De fikk med seg ett poeng fra bortekampen i Portugal, og lørdag spiller de på hjemmebane og med et fanatisk hjemmepublikum i ryggen vil Serbia kunne gjøre det vanskelig for Ronaldo og lagkameratene.

Denne kampen er ganske åpen, men Portugal er god til å vippe denne typen kamper i sin favør. 2,00 i odds for borteseier er litt snaut, men vi setter likevel pengene på Portugal.

