Ronaldos Juventus er ikke med i FIFA 20

Juventus har skrevet en eksklusivitetsavtale med Konami som gir ut Pro Evolution Soccer, noe som betyr at laget ikke blir å finne i den neste versjonen av FIFA som gis ut av Electronic Arts.

PES, som Pro Evolution Soccer ofte forkortes som, har også skrevet avtaler med Manchester United, Arsenal og Bayern München uten at disse ikke er med i FIFA-spillet.

For å bøte på å miste det sannsynligvis største italienske laget har Electronic Arts kommet opp med et nytt lag: Piemonte Calcio. Piemonto er regionen hvor Juventus faktisk hører til, mens Calcio betyr å sparke.

Dette laget vil erstatte Juventus i alle spillets moduser.

Dette laget vil ha nøyaktig de samme spillerne som Juventus faktisk har, siden FIFA har rettighetene til å bruke alle spillerne som finnes i verden i sitt spill.

I praksis betyr det at Ronaldo vil spille for Piemonte Calcio i FIFA 20. Vil du ha et spill hvor han spiller for Juventus, og du kan spille med det offisielle laget Juventus må du kjøpe spillet PES. Eventuelt bare fortsette å spille en tidligere versjon av FIFA-spillene siden avgjørelsen ikke har tilbakevirkende kraft.

FIFA 20 kommer den 24.september 2019.

