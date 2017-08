Rosenborg - Ajax på herlig midtukekupong

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddsdobbel 1: Målfest i vente på Anfield

Oddsdobbel 2: Fair sjanse for FCK og Solbakken

V76 Bjerke: Millionjackpot med to bankere

V4/V5 Bro Park: Norsk galoppsuksess på Bro Park

En fantastisk spennende midtukekupong står foran oss, der det skal avvikles fem kamper onsdag og sju kamper torsdag. De fem kampene onsdag kveld er alle returkamper i Champions League-playoff med Liverpool hjemme mot Hoffenheim som det aller mest interessant oppgjøret. Torsdag er det naturligvis Rosenborgs returmøte hjemme mot Ajax som er høydepunktet. Bonuspotten er på ca 130 000 kr denne midtuken, og innleveringsfristen er onsdag kl 20.40. Under spillboksen finner du analyser av samtlige 12 kamper på tippekupongen.

1. Liverpool - Hoffenheim

De fem første kampene på tippekupongen spilles altså i kveld og er returmatcher i Champions League playoff. Liverpool har et flott utgangspunkt etter å ha vunnet 2-1 i Tyskland, men jobben er på langt nær over. Måtte slite for å vinne 1-0 hjemme over Crystal Palace i helgens Premier League kamp og har tilgode å imponere voldsomt hittil.

Hoffenheim var best i det førsre møtet, brente straffespark tidlig i 1. omgang på stillingen 0-0, men endte altså opp med å tape kampen 1-2. Hadde ikke bedre enn 5-8-4 på bortebane i Bundesliga forrige sesong.

Liverpool er fryktelig store favoritter på tippekupongen og er selvsagt favoritt til å avansere til gruppespillet. H.

2. FC København - Qarabag

Ingen veldig god seriestart for FC København og Ståle Solbakken i den hjemlige serien, men i helgen ble det i det minste 3-2 seier hjemme mot Søndejyske. Har vært i trøbbel både i 2. kvalrunde og i 3. kvalrunde i Champions League-kvaliken tidligere i sommer, men tok seg videre etter sterke prestasjoner på hjemmebane og 0-1 er ikke et håpløst utgangspunkt.

Qarabag er en gjenganger i disse kvalikrundene, og er slett ikke noe dårlig lag. Var klart beste i det første møtet i Aserbadsjan, men 1-0 er ikke mye å gå på.

I likhet med Liverpool blir FC København store favoritter på tippekupongen, men her tar vi med en halvgardering. HU.

3. Steaua Bucuresti - Sporting Lisboa

To gjengangere i Europa dette og rumenske Steaua fikk med seg et sterkt resultat fra Lisboa i den første kampen (0-0). Slo til med meget sterke 4-1 borte mot Viktoria Plzen i den 3. kvalifiseringsrunden og er som vanlig med i toppen i den hjemlige serien (4-3-0 hittil).

Rutinerte Sporting Lisboa har en jobb å gjøre i Bucuresti i kveld, men 0-0 er ikke det verste utgangspunktet. Scorer Sporting Lisboa mål i kveld, må Steaua score ett mer. Har åpnet strålende i den hjemlige serien med full pott etter de tre første serierundene.

Åpent i Bucuresti, og vi helgarderer. HUB.

4. CSKA Moskva - Young Boys

Med seier 1-0 borte er det klar fordel CSKA Moskva foran returmøtet hjemme i Moskva i kveld. Har åpnet greit i den hjemlige serien med 4-1-2 på de sju første seriekampene og foreløpig 4. plass. CSKA Moskva har deltatt i gruppespillet fire sesonger på rad, så erfaringen er det intet å si på.

Young Boys tok seg overraskende til playoffrunden etter å ha slutt ut Dynamo Kiev i den 3. kvalifiseringsrunden. Da tapte de bortekampen med 1-3, men tok seg til playoff på bortemålsregelen ettersom de vant hjemmekampen med 2-0. Var favoritt hos bookmakerne til å vinne hjemmekampen forrige uke. Det gjorde de altså ikke, og sveitserne står ovenfor en knalltøff oppgave i kveld.

Rutinerte CSKA Moskva må ikke vinne i kveld, og vi tar derfor med en halvgardering på tippekupongen. HU.

5. Slavia Praha - Apoel Nicosia

Tsjekkiske Slavia Praha har virkelig en jobb å gjøre i kveld, etter å ha tapt bortemøtet med 0-2. Men skapte mange sjanser på Kypros og det er fullt mulig å snu dette. Tok seg til playoff ved å slå ut Bate Borisov. 2-2-0 på de fire første seriekampene i hjemlig liga og har tilgode å slippe inn mål på de kampene.

Apoel Nicosia bekreftet sin store hjemmestyrke ved å vinne første oppgjør 2-0, men fikk godt betalt og kan få det tøft med å holde unna i kveld. Har eliminert klart overkommelig motstand i de to foregående rundene og er ikke noe stort bortelag.

Kla fordel for Slavia Praha her og vi lar hjemmeseieren stå ugardert. H.

6. Dynamo Kiev - Maritimo

De sju siste kampene spilles alle torsdag og er altså returmøtet i Europa League playoff.

Dynamo Kiev røk meget overraskende ut av Champions League-kvaliken i 3. kvalifiseringsrunde etter at de tapte bortemøtet mot Young Boys med 0-2 og dermed røk på bortemål etter å ha vunnet hjemmekampen 3-1. I den hjemlige serien topper laget etter seks serieomganger med 16 poeng.

Maritimo fra Portugal var nest best i det meste i hjemmemøtet og 0-0 var det lite å si på. Står ovenfor en steintøff oppgave i Kiev torsdag kveld og er ikke noe stort bortelag (3-6-8 forrige sesong i seriespillet).

Dynamo Kiev ser ut som tippekupongens aller sikreste hjemmeseier. H.

7. Zenit Petersburg - Utrecht

Den russiske serielederen Zenit (6-1-0 på de sju første seriekampene) tapte overraskende 0-1 i første kamp i Nederland. Endte på 3. plass i den hjemlige serien sist sesong etter blant annet knallsterke 11-3-1 på hjemmebane og denne sesongens tre første hjemmekamper er alle vunnet.

Utrecht endte på 4. plas i Eredivisie sist sesong etter blant annet 8-5-4 på bortebane. Denne sesongen er begge seriekampene hittil vunnet. Tok seg til playoff på bortemålsregelen etter to ganger uavgjort mot polske Lech Poznan (0-0 og 2-2). Har en meget tøff oppgave foran seg her.

Er Zenit noenlunde skjerpet før denne hjemmekampen, bør det ikke være snakk om saken her. H.

8. Østersund - PAOK Thessaloniki

Karasmatiske Graham Potter valgte å skifte ut sitt lag på åtte posisjoner i helgens seriekamp hjemme mot AIK og røk ikke uventet med 0-3. Potter vil ha suksess i Europa og har derfor valgt å nedprioritere serien. Tok seg altså til playoff etter å ha slutt sterke Galatasaray i den 3. kvalifiseringsrunden. Tok ledelsen 1-0 i bortemøtet i Hellas sist torsdag, men to sene baklengsmål gjorde at det endte 1-3.

I likhet med både Olympiakos og Panathinaikos, har PAOK sin klare styrke på hjemmebane. Endte på 2. plass i hjemlig serie sist sesong og hadde da 8-3-4 på bortebane.

Østersund har vist at de kan hamle opp med tøff motstand i Europa og selv om 1-3 er et vanskelig utgangspunkt, har de bra vinnersjanse her. HUB.

9. FC Midtjylland - Apollon Limassol

Alexander Sørloth scoret begge målene for FC Midtjylland i det første oppgjøret på Kypros i en kamp Apollon satt inn seiersmålet og 3-2 på overtid. Det betyr uansett et bra utgangspunkt for danskene.

Apollon Limassol med 1-2 tap borte for Aberdeen og 2-0 seier hjemme i den 3. kvalifiseringsrunden og vant altså det første oppgjøret med 3-2.

Formsterke FC Midtjylland har en fair sjanse til å avansere til gruppespillet og vi tror ikke de taper denne. HU.

10. Rosenborg - Ajax

Kåre Ingebrigtsen valgte helt å prioritere søndagens Eliteseriekamp hjemme mot Haugesund og gjorde massive endringer på sitt lag. Det endte med 1-0 tap. Meritterende 1-0 seier borte mot Ajax sist torsdag og fair sjanse til å avanserer til gruppespillet, men da må laget heve seg fra hjemmekampen mot Celtic i 3. kvalifiseringsrunde i Champions League.

Ajax med sesongens første seier i serien når Heracles ble slått 3-1 hjemme i helgen. Velkjente Klaas-Jan Huntelaar scoret det første målet.

Rosenborg har alle muligheter, men helgardering synes likevel som det mest fornuftige. HUB.

11. Athletic Bilbao - Panathinaikos

Athletic Bilbao viste voldsom styrke i det første oppgjøret. Lå bakpå 0-2 etter 68 minutter, men tre raske mål snudde kampen i favør av baskerne. Serieåpnet med skuffende 0-0 hjemme mot Getafe i helgen.

Panathinaikos hadde altså 2-0 ledelse med 20 minutter igjen å spille i første kamp, men endte opp med å tape 2-3. Er normalt ikke noe stort bortelag og hadde ikke bedre enn 4-7-4 på bortebane i den hjemlige serien forrige sesong.

Bilbao fikser avansement greit og vinner også returkampen? H

12. Hajduk Split - Everton

Blytung oppgave for Split etter å ha tapt 0-2 borte mot Everton forrige torsdag. Tok seg til denne runden etter 0-0 borte og 2-0 hjemme mot Brøndby. Sterke 11-5-2 på hjemmebane i den kroatiske ligaen forrige sesong.

Everton med et sterkt bortepoeng mot Manchester City mandag kveld og to seriemål av Wayne Rooney har gitt laget fire poeng på de to første seriekampene i Premier League. Stilte et solid lag i den første kampen, men her handler stort sett om å gjøre jobben og kontrollere inn avansement.

Det kan kanskje komme en skrell her, da engelske lag ikke alltid proriterer Europa League veldig høyt. HB.

96-rekker:

1. Liverpool — Hoffenheim H

2. FC København — Qarabag HU

3. Steaua Bucuresti — Sporting Lisboa B

4. CSKA Moskva — Young Boys HU

5. Slavia Praha — Apoel Nicosia H

6. Dynamo Kiev — Maritimo Funchal H

7. Zenit St. Petersburg — Utrecht H

8. Östersunds — PAOK Thessaloniki HU

9. FC Midtjylland — Apollon Limassol HU

10. Rosenborg — Ajax HUB

11. Athletic Bilbao — Panathinaikos H

12. Hajduk Split — Everton HB

432-rekker:

1. Liverpool — Hoffenheim H

2. FC København — Qarabag HU

3. Steaua Bucuresti — Sporting Lisboa HUB

4. CSKA Moskva — Young Boys HU

5. Slavia Praha — Apoel Nicosia H

6. Dynamo Kiev — Maritimo Funchal H

7. Zenit St. Petersburg — Utrecht H

8. Östersunds — PAOK Thessaloniki HUB

9. FC Midtjylland — Apollon Limassol HU

10. Rosenborg — Ajax HUB

11. Athletic Bilbao — Panathinaikos H

12. Hajduk Split — Everton HB