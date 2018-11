Rosenborg er ikke sikre på søndagskupongen

Vi skal gi oss i kast med en ny søndagskupong. Utfordringen denne gangen består av kamper fra fire forskjellige land. Kupongen åpner med et London derby fra Stamford Bridge mellom Chelsea og Crystal Palace. Deretter følger seks kamper fra eliteserien her hjemme, to kamper fra italiensk serie A, før kupongen avsluttes med tre oppgjør fra La Liga i Spania. En småvanskelig kupong, hvor det lukter fine penger på de som er heldige og dyktige i sin plassering av tippetegnene. Innleveringsfristen er 16:55.

NB! Husk å spille Vikinglotto. Ca 285 millioner kroner i førstepremiepotten på onsdag. Lever kupongen her!

1. Chelsea - Crystal Palace

Kupongen åpner med et Londonderby når Crystal Palace tar den korte turen til Stamford Bridge og møtet med Chelsea. Hjemmelaget fint med på sin tredje plass, gjestene med en svak sesonginnledning.

Chelsea har åpnet sesongen bra og som forventet. Manager Maurizio Sarri har gjort en fin jobb i sin korte tid i sjefsstolen. Laget ligger på tredjeplass etter 10 serierunder bare to små poeng etter toppen. Hjemme på Stamford Bridge er Chelsea ubeseiret etter fem spilte, og står med greie 3-2-0. Husk på her at i tre av fem hjemmekamper har blåtrøyene møtt på United, Arsenal og Liverpool. Mot disse tre lagene så har laget tatt sterke fem poeng. Det er godkejnt. Siste kamp i Premier League endte med en klar og overbevisende 4-0-seier borte mot Burnley på Turf Moor. Nest sist ble det 2-2 hjemme mot Manchester United. I midtuken avanserte laget til kvartfinalen i Ligacupen da Derby ble beseiret 3-2 hjemme.

Marco Van Ginkel er langtidsskadet, mens Chelsea håper å ha Giroud, Hazard og Rodriguez klare til dette derbyet.

Crystal Palace som avsluttet sist sesong på en fin måte, har ikke klart å følge opp i starten av denne. Åtte poeng innspilt av de første 30 mulige er stygge tall, og bare tre små poeng skiller fra nedrykksstreken. Palace har 2-0-3 på bortebane etter fem spilte, og sliter stort med å score mål. Men til tross for dette er altså seks av åtte poeng tatt på bortebane så langt i år. Manager Roy Hodgson må få sitt Palace opp i tauene, for å unngå et nedrykksslit denne sesongen. En liten opptur var det dog i siste seriekamp da laget spilte 2-2 hjemme mot sterke Arsenal. For øvrig var dette første gang Palace scoret hjemme på Selhurst Park denne sesongen. Det ble et 0-2-tap borte for Everton nest sist. I den engelske ligacupen røk Palace ut i åttendedelsfinalen, da Middlesbrough vant 1-0 på Riverside sist onsdag.

Christian Benteke er ute med en kneskade, mens Joel Ward håper å rekke kampen.

Bortelaget har tatt seks av åtte poeng på bortebane i år, men Chelsea har vokst seg ordentlig til under Sarri. De tre poengene bør bli igjen på Stamford Bridge. H

2. Brann - Strømsgodset

Kamp to bringer oss over i vår egen Eliteserie. Strømsgodset tar turen til Bergen for møtet med Brann på Brann stadion. Hjemmelaget i tetstriden, mens gjestene fra Drammen sliter i andre del av tabellen, men dog i fremgang.

Brann tapte den viktige seriefinalen hjemme mot Rosenborg sist søndag. Trønderne kunne reise fra Bergen med en 2-1 seier. Laget ligger med det tapet fem poeng etter RBK, med tre kamper igjen å spille. Fortsatt er det en liten mulighet til seriegull, men det krever seier i alle de tre siste. Selv det er trolig ikke nok. Brann er sterke hjemme på stadion og har 7-4-2 med to hjemmekamper igjen. Førsteomgangen mot Rosenborg var svært skuffende, men vi forstår ikke hvorfor Brann gikk ut i høyt press. Nå fikk trønderne gjøre akkurat som de ville, og da er toppnivået deres ganske bra. Andreomgangen til Brann var langt bedre, men det blir tøft når man har 0-2 til pause.

Marengo er ute for resten av sesongen. Stenevik, Radlinger og Ruben Kristiansen muligens klare.

Strømsgodset har hatt en sesong langt under forventet. Tre kamper før slutt, er kontrakten for neste års Eliteserie på langt nær klar til å underskrives. To små poeng ned til kvalikplass, og fire ned til direkte nedrykk er ille med tanke på lagets ambisjoner om å kjempe om medaljer. Dog har det vært litt fremgang i det siste. Vålerenga ble sendt hjem fra Marienlyst med 0-2-tap i siste serierunde, og på onsdag avanserte Godset til cupfinale på Ullevaal stadion med sterke 3-0 over Lillestrøm. Det normalt meget sterke hjemmelaget står med svake 5-3-6 på eget gress med to hjemmekamper igjen å spille.

Toppscorer Marcus Pedersen er ute for resten av sesongen. Foruten han melder Godset om en tropp uten skader / suspensjoner.

Tabellen sier at Brann tar dette. Vi henger på en gardering for uavgjort på det store spillet. Godset er i litt fremgang, og selvtilliten bør være god etter seieren i semifinalen i cupen. H (HU på 432 rekker spillet)

3. Haugesund - Ranheim

Årets store overraskelse i Eliteserien Ranheim tar turen til Haugesund til oppgjøret på Haugesund stadion. Ranheim spiller for medalje, gjestene trygt forankret på sin femte plass tre runder før slutt.

Haugesund har gjennomført en overraskende og imponerende sesong i årets Eliteserie. Tre runder før fasiten skrives har laget fra sin fjerde plass, tre poeng opp til Molde og fem opp til Brann på henholdsvis tredje og andre plass på tabellen. Hjemme på stadion har laget 8-2-3 etter 13 spilte, og er vanskelige og hanskes med på eget gress. Haugesund slo Odd 2-0 nest sist, men gikk på et 1-2 tap borte mot Sarpsborg 08 i siste kamp søndag. Sondre Tronstad sliter med en ryggskade, og er eneste tvilsomme foran oppgjøret.

Ranheim har i likhet med Haugesund imponert enormt. I sin første sesong i Eliteserien etter opprykket, var laget tippet rett ned av alle eksperter. Tre runder før slutt ligger laget på en svært overraskende femte plass. Lillebror i Trondheim har gjort alle forhåndstips solid til skamme. På bortebane står Ranheim med 4-2-7 og er tross alt bedre hjemme enn på fremmed gress. Fin 3-2 seier mot Lillestrøm i siste kamp på hjemmebane. Nest sist 0-0 mot Bodø/Glimt, også det hjemme.

Magnus Blakstad sliter med en kneskade, og er eneste tvilsomme meldes det fra Ranheim leiren.

Vi tror Haugesund styrker sine medaljesjanser. Til tross for Ranheims imponerende sesong, går vi ut med et tegn, og spiller H.

4. Rosenborg - Odd

Odd tar turen fra Skien til Trøndelag og kamp mot serieleder Rosenborg på Lerkendal. Et Rosenborg som har festet grepet på mesterskapet, mens gjestene bare har æren å spille for tre runder før slutt.

Rosenborg vant den viktige gullkampen mot Brann i Bergen sist helg, og det er vanskelig å se at gullet glipper for trønderne etter det. Fem poeng på de siste tre gjenstående kampene er det som trengs. Torsdag avanserte også RBK til cupfinalen mot Strømsgodset på Ullevaal i desember etter 2-1 mot Start hjemme på Lerkendal. Det kan på ingen måte sies at trønderne spilte festfotball. De har dog en egen evne til å vippe kampene i sitt favør, men nok en gang var det en skrall prestasjon. Den turbulente sesongen, med det meget kontroversielle trenerbytte underveis, kan fort ende i en dobbel triumf (cup og serie) her hjemme.

Vi i Nettavisen har dog sett RBK i mange kamper i år, og det er ikke mange kampene vi har latt oss imponere - særlig ikke på slutten. Det virker som det er slitne ben etter mange spilte kamper. På Lerkendal er Rosenborg som alltid ekstremt vanskelige å slå. Etter 13 spilte lyder statistikken på 8-4-1. Samlet tre runder før slutt har laget sluppet inn bare 22 mål, som er klart minst i Eliteserien. Det meldes om en skadefri tropp fra Lerkendal inn mot de siste viktige ukene av sesongen 2018.

Odd har spilt seg stort opp i høst, etter en noe moderat første halvdel av sesongen. I øyeblikket er Skiensklubben på syvendeplass med sine 40 poeng. Laget vant 1-0 hjemme mot Tromsø sist, men tapte 0-2 i Haugesund nest sist. Tapet i Haugesund var dog det eneste på de siste 12 seriekampene. Dette er utrolig sterkt. En slik form hele sesongen, og medaljer i en eller annen valør hadde tatt veien til Skien. Mot Tromsø nå sist hadde laget en drøss av sjanser, og burde vunnet med mer. Odd er best hjemme på Skagerak, men de har tatt noen imponerende bortepoeng i år også. Bortestatistikken lyder på moderate 3-4-6 med to igjen å spille.

Fredrik Berge og Markus Kaasa er ikke spilleklare, mens Elbasan Rashani kan rekke kampen.

Et Odd i stor fremgang gjester Lerkendal. Og Rosenborg må vel snart få som fortjent etter mange svake innsatser? Vi stoler ikke fullt ut på serielederen og spiller HU.

5. Sandefjord - Start

Start tar turen opp til Vestfold i kamp fem på kupongen, for et møte med Sandefjord på Komplett Arena. Hjemmelaget med bare teoretisk sjans til å unngå nedrykk. Det kreves tre seire på de siste tre, samtidig som Lillestrøm taper alle sine tre siste. Gjestene er også i poengnød. Laget har to små poeng ned til kvalikplass, og fire ned til direkte nedrykk.

Sandefjord har hatt en svak sesong, som etter alle solemerker ender i nedrykk til OBOS ligaen. Laget ligger sist, og har bare vunnet tre av sine første 27 spilte. Hjemme i hvalfangerbyen er den lite imponerende statistikken på Komplett Arena 2-4-7. Det skal dog sies at den siste perioden har vært den beste. 2-3 tapet borte mot Kristiansund i siste kamp, kom etter seks kamper uten tap. Synd for Vestfoldklubben at oppturen kom for sent.

Marc Vales soner karantene, mens Demba Bindia, Mohammed Fellah og Sander Moen Foss kan rekke kampen etter skader.

Start ankommer til denne meget viktige kampen i stor poengnød. Laget trenger minst en seier, kanskje to på de siste tre for å være sikker på spill i Eliteserien sesongen2019. Trener Kjetil Rekdal er i ferd med å redde Sørlandsklubben, men laget sliter med tap i Sandefjord, om så skulle skje. Start er klart bedre hjemme, enn på fremmed gress. Borte har laget svake 2-3-8 med to igjen å spille. I siste seriekamp tapte Start 1-3 hjemme for Molde, mens det nest sist ble en meget imponerende seier i Tromsø med 2-1. Laget tapte torsdag 1-2 i semifinalen i cupen i det siste hindret før finalen på Lerkendal for Rosenborg.

Kevin Kabran er ute med en kneskade, mens Espen Børufsen og Andreas Hollingen har en mulighet til å rekke kampen.

En meget viktig kamp for Start i nedrykksstriden. Vi tror de tre poengene blir med på lasset tilbake til Sørlandet. B

6. Tromsø - Molde

Molde drar nordover til Tromsø og kamp på Alfheim stadion. Molde på medaljejakt, hjemmelaget med teoretiske muligheter til å bli blandet inn i nedrykksstriden.

Tromsø er i svak form og står med tre strake tap før dette oppgjøret. Sist 0-1 mot Odd i Skien, nest sist svake 1-2 for Start hjemme på Alfheim, og tredje sist meget stygge 1-5 i Kristiansund. Laget har en teoretisk sjanse til å havne i nedrykksstriden, og vil nok gjerne ha med seg noe fra dette oppgjøret for å være 100 % sikre. På Alfheim har Tromsø greie 7-2-4 med to hjemmekamper igjen å spille.

Runar Espejord er tilbake i trening, mens Mushaga Batenga er ute med en akillesskade

I motsetning til hjemmelaget, ankommer Molde Alfheim i meget fin form. Laget vant 3-1 borte mot Start i siste kamp, og kunne med den seieren bokføre den sjuende strake uten tap i Eliteserien. Ole Gunnar Solskjær sine gutter er nummer tre, bare to små poeng etter Brann på sølvplass tre runder før slutt. Thomas Amang og Martin Ellingsen meldes tvilsomme, begge med kneproblemer.

Vi tror et Molde i meget bra form, og på medaljejakt, tar med seg poeng fra Alfheim. Solskjær sine menn har et toppnivå som ingen matcher i Eliteserien. De bør vinne mot et formsvakt Tromsø. B.

7. Vålerenga - Sarpsborg 08

Sarpsborg 08 tar den korte veien fra Østfold inn til hovedstaden og møtet med Vålerenga på Intility Arena. Begge lag i midtsjiktet på tabellen, i svak form og bare æren å spille for.

Vålerenga har skuffet i årets Eliteserie. Klubben med Ronny Deila ved roret hadde som målsetning å nærme seg toppen i norsk fotball. Resultatene har vært nedslående i så måte. Tre runder før fasit skrives ligger Oslo klubben midt på tabellen, og et lite hav (20 poeng) opp til toppen. Laget tapte 0-2 på Marienlyst for Strømsgodset i siste kamp, og tapte også nest sist med samme sifre for Kristiansund hjemme på Intility. Den nye arenaen er ikke i nærheten av å bli det fortet de trofaste tilhengerne hadde håpet. 6-4-3 er ingen imponerende hjemmestatistikk.

Peter Michael og Enar Jaager er ute for resten av sesongen, begge med korsbåndskader.

Sarpsborg 08 har falt voldsomt av etter en bra åpning. Riktignok ble Haugesund beseiret 2-1 hjemme i siste kamp, men før det hadde østfoldklubben 7 tap og 1 uavgjort på de siste åtte spilte seriekampene. Muligens har spill i Europa ligaen tatt mye av fokuset, men en slik kollaps er allikevel vanskelig å forstå. På fremmed gress har Sarpsborg 3-4-6 med to kamper igjen.

Bjørn Inge Utvik er tvilsom med en hofteskade ellers meldes det om full tropp fra Østfold.

To lag i slett form og bare æren å spille for. Vi heller ørlite mot hjemmelaget, men dekker fult ut på det store spillet. HU (HUB på 432 rekker spillet)

8. Bologna - Atalanta

Kamp åtte på kupongen tar oss til Serie A i Italia. Atalanta tar turen til et møte med Bologna. Begge lag på den nederste del av tabellen, med Atalanta tre poeng foran sin motstander inn mot denne kampen.

Bologna har slitt i begynnelsen av Serie A som har rukket å spille 10 serierunder. Laget endte fire poeng fra nedrykk sist sesong, og vil nok få en kamp for å overleve denne gangen også. I øyeblikket er det bare de tre lagene på nedrykksplass, som ligger bak på tabellen. Hjemme har Bologna 2-1-2 på de fem første spilte. I siste kamp spilte laget 2-2 borte mot Sassuolo.

Federico Mattiello er ute med en lårskade, ellers full tropp til denne viktige kampen.

Atalanta har heller ikke startet bra, dog har laget tre poeng mer enn sin motstander på kontoen før denne kampen. Laget endte helt oppe på sjuende plass sist sesong, og er nok ikke fornøyd med innledningen ved denne anledningen. Atalanta er svært middelmådige borte, og står med 1-2-2 etter fem spilte. Laget er dog i fin form, og noterte seg for fine 3-0 over Parma på hjemmebane i siste kamp. 5-1 seier mot bunnlaget Chievo nest sist.

Marco Varnier med korsbåndskade og Andres Masiello med lårskade er de to som mangler til denne kampen.

Viktig kamp i nedre del av tabellen i Serie A. Vi tror det blir jevnt og tøft og dekker med alle tre tegnene. HUB

9. Udinese - Milan

I kamp ni får vi det andre av to oppgjør fra Serie A på denne kupongen. Milan tar turen fra Milano til bortekamp mot Udinese på Dacia Arena. Hjemmelaget med bare fire lag bak seg på tabellen, mens Milan er oppe på fjerdeplass i øyeblikket etter 10 spilte.

Udinese styrte klar av nedrykk med fem poeng sist sesong. Etter 10 spilte i inneværende Serie A skiller det fire poeng ned til nedrykksstreken. Alt tyder på en ny sesong med en kamp for ny kontrakt. Laget har 1-1-3 på eget gress etter fem spilte, og har bare scoret tre ganger på disse fem. Siste kamp endte med brukbare 2-2 borte mot Genoa, mens det nest sist ble 0-3-tap hjemme for Napoli.

Svante Ingelsson er ute, mens det er flere som sliter med småskader og er usikre. I denne kategorien har Udinese blant annet Mandragora, Fofana, Pezzella, Machis og Teodorczyk.

Milan ankommer Udinese som lag nummer fire på tabellen etter 10 spilte. Milano klubben er klart bedre hjemme enn på fremmed gress. Så langt lyder bortestatistikken på moderate 1-2-2. Sist helg vant Milan 3-2 hjemme mot Sampdoria. Onsdag denne uken slo laget Genoa 2-1, også det hjemme i en utsatt kamp. Laget må virkelig opp i tauene. Målsetningen om Champion League spill er svært viktig for Milan. Laget må inn blant de fire første, og det er tøft i Serie A.

Strinic og Caldara mister oppgjøret, mens Bonaventura muligens blir klar.

Et hjemmelag i bunnstriden, mot et bortelag på fjerde plass. Vi heller mot gjestene fra Milano og prøver UB.

10. Huesca - Getafe

Kamp 10 bringer oss til Spania og La Liga. Getafa tar turen til El Alcoraz, hvor Huesca venter på motsatt banehalvdel. Hjemmelaget er bunnlaget i La Liga, gjestene fra Getafe er inne på en fin åttendeplass etter 10 spilte serierunder.

Huesca rykket opp i La Liga sist sesong, og har funnet livet i toppdivisjonen vanskelig. Bare fem poeng står på konto av de første 30 mulige, og det er nedrykkstall, alle dager i uken. Trolig blir oppholdet i den spanske toppfotballen bare en sesong. Hjemme har Huesca 0-1-3 og bare et enslig mål scoret på disse første fire spilte. I siste runde returnerte laget fra bortekamp mot Sevilla med 1-2 tap, og nest sist ble det 0-2 hjemme mot Espanyol.

Luisinho og Brezancic er ute, mens Melero og Camacho kan rekke kampen.

Getafe endte på plass åtte i fjor, og manglet en plassering for å få Europa League spill. I årets versjon av La Liga er laget nummer sju etter 10 spilte, og er bra. Småpene 2-2-1 på fremmed gress er også tall som duger godt. Pepe Bordalas sine gutter vil trolig kjempe om en plass i Europa nok en gang. I siste serierunde var Getafe ute i hjemmekamp mot Real Betis og vant 2-0. Nest sist returnerte laget fra bortekamp mot Rayo Vallecano med tre poeng etter en 2-1 gevinst. I den spanske cupen (Cope Del Rey) sist onsdag ble det 2-1 seier borte mot Cordoba.

Vi tror bestemt Getafe tar dette. Hjemmelaget er trolig det svakeste laget i La Liga. B

11. Real Sociedad - Sevilla

Anoeta er arena når Sevilla kommer på besøk til Real Sociedad. Hjemmelaget i midtsjiktet på tabellen, mens gjestene fra Sevilla er helt oppe på Champions League plass med sin tredje posisjon så langt.

Real Sociedad ligger midt på tabellen så langt. Det er dog bare fire poeng ned til nedrykk (de tre nederste) Laget endte rundt midten av tabellen sist sesong, og vil trolig repetere den plasseringen også denne gangen. Sesongen har vært litt uvanlig for Sociedad. Alle tre seirene laget har så langt, er tatt på bortebane. Laget som vant 10 ganger på eget gress sist sesong, venter altså fortsatt på den første trepoengeren på hjemmebane. Så langt lyder statistikken på 0-2-2. Siste kamp i serien endte med et 0-2 tap borte mot Atletico Madrid, mens laget spilte 0-0 hjemme mot Girona nest sist. I den spanske cupen ble det 1-1 borte mot Celta Vigo sist torsdag.

Guridi, Zaldua og Merquelanz er alle uaktuelle, mens Concha ogMerino kan rekke kampen.

Sevilla er gode. Tredjeplass etter 10 spilte betyr Champions League plass så langt. Sist sesongs sjuende plass ga klubben spill i Europa League, men trolig vil laget kjempe om en plass i den gjeveste turneringen i Europa denne gangen. På bortebane har det vært litt enten eller, og statistikken er 3-0-2 etter fem spilte. Sist i serien vant Sevilla programmessig 2-1 hjemme mot bunnlaget Huesca, mens det nest sist ble tap 2-4 borte mot serieleder Barcelona. I den spanske cupen sist torsdag ble det 0-0 borte mot Villanovense.

Simon Kjær, Ivan Mercado og Andre Silva er tvilsomme, mens Maxime Gonalons er tilbake i trening etter sitt benbrudd.

Hjemmelaget venter på sin første seier på eget gress. Vi tror ikke den kommer her og spiller UB.

12. Real Betis - Celta Vigo

Celta Vigo tar turen til Benito Villamarin og møtet med Real Besis i kupongens avsluttende kamp. Begge lag i midtsjiktet av tabellen, med Celta Vigo poenget foran sin motstander.

Real Betis har ikke helt klart å følge opp den flott sjette plassen fra sist sesong. I øyeblikket er laget nummer 13, med fire poeng ned til nedrykksstreken. Det vanligvis sterke hjemmelaget, har svake 2-1-2 på Benito Villamarin etter fem spilte i inneværende sesong. Betis har tre strake tap å vise til. Sist 0-2 borte mot Getafe, nest sist 0-1 hjemme for Valladolid og tredje sist 0-1 borte mot Atletico Madrid. Dog vant laget 1-0 i den spanske cupen mot Santander sist torsdag. Andres Guardado er tilbake i trening, mens Javi Garcia er tvilsom til kampen.

Celta Vigo ankommer Benito Villamarin poenget foran sin motstander. Laget har 1-1-2 på utebane, og sliter litt på fremmed gress. Laget vant bare fem av 19 bortekamper sist sesong. Trener Antonio Mohamed må forbedre borteformen, om laget skal nærme seg plasseringene på tabellen, som gir spill i Europa. Fin 4-0 seier hjemme mot Eibar i siste seriekamp. 0-1 tap hjemme for årets store overraskelse Alaves som ligger nærmest Barcelona på toppen nest sist. Sist torsdag ble det 1-1 hjemme i den spanske cupen mot Real Sociedad.

Gomez er uaktuell, Mathias Jensen og Robert Mazan er tvilsomme, mens Kevin Vazquez er tilbake i trening.

Åpen avslutningskamp på ukens søndagskupong. Vi heller ørlite mot hjemmelaget, men dekker fult ut på det store spillet. HU (HUB på 432 rekker spillet)

96-rekkeren:

1. Chelsea - Crystal Palace H

2. Brann - Strømsgodset H

3. Haugesund - Ranheim H

4. Rosenborg - Odd HU

5. Sandefjord - Start B

6. Tromsø - Molde B

7. Vålerenga - Sarpsborg 08 HU

8. Bologna - Atalanta HUB

9. Udinese - Milan UB

10. Huesca - Getafe B

11. Real Sociedad - Sevilla UB

12. Real Betis - Celta Vigo HU

432-rekkeren:

1. Chelsea - Crystal Palace H

2. Brann - Strømsgodset HU

3. Haugesund - Ranheim H

4. Rosenborg - Odd HU

5. Sandefjord - Start B

6. Tromsø - Molde B

7. Vålerenga - Sarpsborg 08 HUB

8. Bologna - Atalanta HUB

9. Udinese - Milan UB

10. Huesca - Getafe B

11. Real Sociedad - Sevilla UB

12. Real Betis - Celta Vigo HUB