Rosenborg får ikke full tillit på midtukekupongen

Samtlige tolv kamper på ukens midtukekupong består av cupkamper fra tredje runde her hjemme og det er en rekke spennende oppgjør på kupongen. Innleveringsfristen er kl 17.55. Bonuspotten vokser igjen og er på ca 2,1 mill denne onsdagen. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Aalesund - Molde

Vi starter med et herlig oppgjør i Aalesund og denne kampen sendes direkte på NRK2, og det er kampstart kl 20.00.

Aalesund misset opprykket fra OBOS-ligaen forrige sesong etter å ha røket mot Stabæk i playoff. Har åpnet denne sesongen strålende og står med 9-2-0 på sine elleve første seriekamper og topper med 29 poeng. Har allerede en luke på åtte poeng ned til Kongsvinger på 3. plass. Måtte imidlertid slite for å ta seg videre fra 2. runde og vant kun 1-0 borte mot Florø. Røk faktisk ut allerede i 1. runde forrige sesong etter 1-2 tap borte for Bergsøy.

Molde la på til sin sjette strake hjemmeseier for sesongen da Ranheim ble slått 2-0 søndag kveld. I og med at Odd tapte sin bortekamp mot Sarpsborg 08, troner nå Molde ensom på tabelltoppen med sine 25 poeng. Tre poeng skiller ned til Odd som dog har to kamper til gode. Moderate 2-1-3 på seks spilte bortekamper. Røk ut allerede i 2. runde i fjor med tap 0-1 etter ekstraomganger borte mot Brattvåg. Komfortabel 4-0 seier borte mot Sunndal i 2. runde denne sesongen.

Molde er uten tap på 13 kamper på Color Line stadion, men har vært svært medgjørlige på bortebane denne sesongen. Men har altså en veldig god statistikk på Color Line stadion. B.

2. Bryne - Haugesund

Skuffende sesongginnledning for Bryne som ligger helt nede på 9. plass i 2. divisjon avdeling 1. Hjemme på Jæren er dog laget ubeseiret etter sterke 3-2-0 på de fem første seriekampene, men i klassisk Bryne-stil fungerer det langt dårligere på bortebane der laget kun har tatt ett poeng (0-1-4). Har ikke møtt Haugesund siden 2010. Måtte ha ekstraomganger borte mot divisjonskollega Egersund i andre runde, men tok seg videre.

Haugesund med 1-1 hjemme mot Brann lørdag kveld, og det var vel et greit resultat selv om Kristoffer Løkberg brente en eventyrlig sjanse for Brann i sluttminuttene. Haugesund imponerte på ingen måte borte mot 2. divisjonslaget Sotra i andre runde, men vant 3-1. 3-0-2 på fem spilte bortekamper i Eliteserien.

Bryne kommer til å selge seg dyrt. Vi må ha vekk noen favoritter på tippekupongen. UB.

3. Bærum - Vålerenga

Sesonginnledning på det jevne av Bærum i 2. divisjon avdeling 2. 4-3-3 på de ti første seriekampene og ligger på 8. plass med 15 poeng, men det er kun seks poeng opp til serieleder Grorud.Kom bakpå 0-2 hjemme mot Mjølner i søndagens hjemmekamp, men snudde til 3-2 seier. Variable 2-1-2 på fem spilte hjemmekamper. Knepen 2-1 seier hjemme mot Notodden i andre runde.

Vålerenga hadde mye ball borte mot Rosenborg søndag kveld, men skapte veldig få målsjanser og endte opp med sitt andre strake 0-3 tap. Henger likevel bra med i Eliteserien og ligger på 7. plass med 17 poeng, men har nedadgående formkurve og sliter spesielt på bortebane. Kun en av de seks første bortekampene er vunnet (1-2-3). Overbevisende 5-0 borte mot Eidsvold i andre runde, Eidsvold som topper sin 3. divisjonsavdeling klart. Jonathan Tollås Nation er fortsatt ute med skade, men Sam Adekugbe er endelig friskmeldt og Fitim Azemi er tilbake etter karantene.

Bærum har vel ikke vist tilstrekkelig til å kunne lage en cupskrell her og vi tror sterkt på borteseier. B.

4. Fram Larvik - Strømsgodset

Bunnsolid hjemmekamp for Fram Larvik hjemme mot sterke Åsane lørdag og sterk 3-0 seier. Det gjør at laget fortsatt er ubeseiret hjemme i Larvik (4-2-0). Men sliter klart mer på bortebane og kun en av de fire første er vunnet (1-1-2). Henger dog godt med i toppen og er kun tre poeng bak serieleder Grorud på sin 4. plass.

Strømsgodset er i trøbbel og etter Tromsøs 1-0 seier borte mot Stabæk mandag kveld, falt Godset ned til nest siste plass i Eliteserien og direkte nedrykksplass. Svært lite stemmer for Godset om dagen og på seks bortekamper i Eliteserien er det kun blitt to poeng og to scorede mål. Tross at laget kunne spille med en mann mer i hele andre omgang i 2.rundekampen borte mot Ullern, vant Godset kun 1-0. Mustafa Abdellaoue, Marcus Pedersen, Kristoffer Tokstad og Jonathan Parr er alle ute med skader og Yacouba Sylla som var ubenyttet reserve mot Bodø/Glimt er ikke med i 18-mannstroppen til Håkon Wibe-Lund.

Fram Larvik har levert knallbra hjemme hittil, de slo ut OBOS-laget Raufoss i 2. runde. Det kan være cupskrell på gang her. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Grorud - Mjøndalen

Ettersom både Åsane og Kjelsås tapte sine respektive bortekamper sist helg, overtok Grorud tabellteten i 2. divisjon avdeling 2 med sin sliteseier hjemme mot Senja (2-1 målet kom tre minutter på overtid). Det er dog svært jevnt i denne avdelingen og kun seks poeng skiller ned til Bærum på 8. plass. Totalt 6-3-1 for Grorud og 3-1-1 på fem spilte hjemmekamper. Slo ut HamKam etter ekstraomganger på hjemmebane i andre runde.

Mjøndalen var det beste laget hjemme mot Kristiansund søndag kveld, men fikk likevel utligning mot etter 85 minutter og måtte nøye seg med 1-1. Ligger fjerde sist i Eliteserien med sine ti poeng og har kun ett poeng ned til Strømsgodset på direkte nedrykk. Moderate 1-1-3 på fem spilte bortekamper. 4-2 seier borte mot svake Pors Grenland i andre runde. Joackim Olsen Solberg og Jibril Bojang sliter begge med småskader og er usikre til kveldens cupkamp.

Mjøndalen vet at de må gjøre manns jobb i kveld og normalt vinner de denne. Under tvil spiller vi Mjøndalen sikker. B.

6. Sandefjord Fotball - Odd

Sandefjord slo tilbake på direkten etter det meget overraskende 0-3 tapet hjemme mot Sogndal i den siste serierunden før landslagspausen og tok en grei 2-0 seier borte mot Notodden søndag kveld. Med flotte 7-3-1 på de elleve første seriekampene, holder Sandefjord stø kurs med retur til Eliteserien igjen. Har tre poeng ned til Kongsvinger på 3. plass. 2-1 seier borte mot divisjonskollega Jerv i 2. runde.

Godtgående Odd gikk på smell borte mot Sarpsborg 08 søndag og det lå kanskje litt i kortene. Har uansett levert en meget sterk første tredjedel i Eliteserien og ligger på 2. plass, kun tre poeng bak serieleder Molde og har i tillegg to kamper til gode på serielederen. 2-1-2 på fem spilte bortekamper. 2-0 seier borte mot Arendal i 2. runde. Dag-Eilev Fagermo velger å spare Fredrik Semb og Fredrik Oldrup Jensen i kveld.

Lagene møttes i Eliteserien både i 2017 og 2018. Begge de to tilsvarende kampene i Sandefjord endte da med poengdeling. Det er ikke utenkelig at Sandefjord kan tvinge fram ekstraomganger i kveld. UB.

7. Sandnes Ulf - Viking

Normalt hjemmesterke Sandnes Ulf er faktisk ubeseiret på bortebane denne sesongen (2-4-0) og har faktisk tatt ti poeng på sine fire siste bortekamper. Men hjemme i Sandnes har laget underprestert og tapt tre av sine fem første (1-1-3). Ligger på en skuffende 10. plass med 14 poeng, men det er ikke mer enn fem poeng opp til playoff. Måtte ha ekstraomganger borte mot 3. divisjonslaget Vard Haugesund i 2. runde, men vant 2-0.

Viking tok med seg alle tre poengene i den vanskelig bortekampen mot Lillestrøm, men den kampen stod 0-0 da Lillestrøm pådro seg en meget kontroversiell utvisning. Viking fortsetter dermed den gode trenden etter opprykket og ligger på 6. plass med sine 17 poeng. 2-1-3 på seks spilte bortekamper. Komfortabel 4-1 seier borte mot Hinna i 2. runde.

Disse to lagene var begge i OBOS-ligaen i fjor. Da vant Sandnes Ulf hele 3-0 i hjemmekampen. Viking er mye bedre nå. UB.

8. Skeid - Ranheim

Fire minutter på overtid sikret David Tavakoli en fortjent utligning for Skeid i "hjemmekampen" (ble spilt på Intility Arena) mot godtgående KFUM Oslo søndag kveld. Det gjorde nok godt for Tom Nordlie og Skeid som kun hadde tatt ett poeng på de fem foregående seriekampene. Ligger fjerde sist, men har faktisk fem poeng ned til Strømmen som ligger tredje sist. Måtte ha ekstraomganger borte mot Kjelsås i 2. runde, men vant tilslutt 4-3.

Ranheim hang ganske bra med borte mot Molde søndag kveld, men skapte få store målsjanser og tapte fortjent 0-2. Hadde en veldig god periode før den kampen, med fire seire på de fem foregående. Ligger på 10. plass med 13 poeng, men har ikke mer enn tre poeng ned til Tromsø på kvalifiseringsplassen. Komfortabel 3-0 seier borte mot Nardo i 2. runde. 2-1-3 på seks spilte bortekamper i Eliteserien.

B på 96-rekkeren, HUB på 432-rekkeren.

9. Sogndal - Brann

Etter en meget svak start på sesongen, fikk Sogndal en stor opptur med en overraskende 3-0 seier borte mot ubeseirede Sandefjord i den siste seriekampen før landslagspausen. Fulgte opp den seieren med 4-2 seier hjemme mot Strømmen sist søndag. 4-2-4 på de ti første seriekampene er likevel under pari. Ligger på 9. plass med 14 poeng og har fem poeng opp til playoff, men samtidig en kamp mindre spilt. 2-0 seier borte mot Hødd i 2. runde. Totalt 3-1-1 på fem spilte hjemmekamper.

Brann måtte nøye seg med 1-1 borte mot Haugesund lørdag, og må vel si seg greit fornøyd med det, selv om Kristoffer Løkberg brente en eventyrlig sjanse for Brann i sluttminuttene. Hadde full kontroll borte mot Åsane i andre runde og vant 2-0. 3-1-2 på seks spilte bortekamper i Eliteserien. Gilbert Koomson er utelatt fra Branns tropp, det skal normalt bety svært lite da Brann har en bred tropp.

0-0 og 2-3 i de to siste tilsvarende på Fosshaugane. Brann har en bred stall og tar garantert denne på alvor. Vi spekulerer ikke i cupskrell. B.

10. Strømmen - Lillestrøm

Etter elleve seriekamper står Strømmen fortsatt uten seier i OBOS-ligaen. I helgen ble det 2-4 tap borte mot Sogndal. Ligger tredjes sist på tabellen med kun fem poeng og har fem poeng opp til Skeid på sikker plass. Totalt 0-3-2 på fem spilte hjemmekamper. Men tok altså skalpen til sterke Bodø/Glimt i andre runde. Da stod det 1-1 etter ordinær tid, men Strømmen vant 2-1 etter ekstraomganger.

Lillestrøm pådro seg en meget kontroversiell utvisning allerede etter 13 minutter i sin hjemmekamp mot Viking søndag. Det sørget for en vanskelig oppgave for LSK som måtte se Viking scoret to ganger og reise fra Åråsen med tre poeng. I tillegg pådro toppscorer Thomas Lehne Olsen seg en skade som holder ham borte i minimum fire uker. Bortsett fra Lehne Olsen har dog Lillestrøm fulltallig tropp, men uten toppscoreren er det ingen tvil om at Lillestrøm er svekket.

Interessant nok møttes lagene til tilsvarende cupmøte på Strømmen stadion i 2015. Også da i tredje runde. Da vant Strømmen 2-1 etter ekstraomganger. Med Lehne Olsen ute for Lillestrøm, øker det mulighetene for Strømmen. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

11. Tromsdalen - Sarpsborg 08

I likhet med Strømmen står også Tromsdalen uten seier i OBOS-ligaen når elleve serierunder er spilt. Ni av disse er tapt, men søndag ble det en liten opptur når det ble 2-2 hjemme mot Nest-Sotra. Hele 40 baklengsmål er det allerede blitt. Og det er åtte poeng opp til Skeid på sikker plass. Begge poengene er tatt hjemme (0-2-4). Sleit seg til 3-2 seier borte mot Harstad i forrige runde.

Sarpsborg 08 var regnet som en medaljekandidat før sesongen og gjorde også en flott seriepremiere hjemme mot Molde. Det endte 1-1 i den kampen, men ingen tvil om at 08 hadde fortjent alle poengene. Laget var da også ubeseiret etter de fem første serierundene, men hele fire av dem endte med poengdeling. Stod med fire strake tap før helgens hjemmekamp mot Odd og lå tredje sist før helgens serierunde med kun sju poeng. Men gjorde en flott kamp søndag og vant fortjent 2-0. Avanserte dermed flere plasser og tok seg over streken. Tilgode å vinnee på fire bortekamper (0-2-2). Hadde få problemer med å slå Fredrikstad i 2. runde og vant greit 2-0 i Fredrikstad. Trener Geir Bakke annonserer til Sarpsborg Arbeiderblad at han gjør noen endringer til kveldens cupkamp uten å spesifisere hvilke.

Tromsdalen har sett svake ut hele sesongen og selv om Sarpsborg 08 ikke alltid briljerer på bortebane, skal dette normalt være grei skuring. B.

12. Ullensaker/Kisa - Rosenborg

Det så veldig bra ut for Kisa etter de tre første serierundene. 1-1 borte mot Strømmen var en godkjent seriepremiere. Så ble Sogndal banket 3-0 hjemme og deretter knuste laget Tromsdalen 8-1 i Tromsø. Men Ullensaker/Kisa har ikke klart å følge opp den gode sesongstarten. Hadde svake 2-1-4 på de sju siste seriekampene før søndagens hjemmekamp mot Raufoss, der laget slo til med hele 5-1 seier. Avanserte dermed til 7. plass med 17 poeng og har nå kun to poeng opp til playoff. Solide 4-1-1 hjemme på Jessheim. Komfortabel 3-1 seier borte mot Lørenskog i andre runde.

Etter en meget turbulent vårsesong, gjorde Rosenborg klart årsbeste borte mot Brann i den siste seriekampen før pausen og tok en meget sterk 1-0 seier. Det var tildels fortjent og Rosenborg kunne dermed ta med seg en god følelse i pausen. Fulgte opp med en sterk 3-0 seier hjemme mot Vålerenga søndag kveld og avanserte til 9. plass på tabellen med 15 poeng. Hadde kun tatt ett poeng på fire bortekamper før seieren mot Brann for drøye tre uker siden. 3-0 seier borte mot Tiller i andre runde.

Rosenborg blir store favoritter på midtukekupongen, men hjemmelaget kommer til å selge seg dyrt. Vi tar med en godt betalt halvgardering. UB.

96-rekker:

1. Aalesund — Molde B

2. Bryne FK — Haugesund UB

3. Bærum — Vålerenga B

4. Fram Larvik — Strømsgodset HU

5. Grorud — Mjøndalen B

6. Sandefjord Fotball — Odd UB

7. Sandnes Ulf — Viking UB

8. Skeid — Ranheim B

9. Sogndal — Brann B

10. Strømmen — Lillestrøm HUB

11. Tromsdalen — Sarpsborg 08 B

12. Ullensaker/Kisa — Rosenborg UB

432-rekker:

1. Aalesund — Molde B

2. Bryne FK — Haugesund UB

3. Bærum — Vålerenga B

4. Fram Larvik — Strømsgodset HU

5. Grorud — Mjøndalen B

6. Sandefjord Fotball — Odd UB

7. Sandnes Ulf — Viking UB

8. Skeid — Ranheim B

9. Sogndal — Brann B

10. Strømmen — Lillestrøm HUB

11. Tromsdalen — Sarpsborg 08 B

12. Ullensaker/Kisa — Rosenborg UB