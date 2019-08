Rosenborg får med seg et godt resultat i Champions League-kvaliken

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Onsdagens langoddsprogram domineres av kampene fra Champions League-kvalifiseringen. Det spilles fem kamper i Champions League-kvaliken for menn, og det er syv kamper fra Champions League-kvaliken for kvinner. Ellers spiller det to cupkamper for kvinner her hjemme. Avaldsnes møter Klepp, og Vålerenga drar til Sunnmøre for å møte Fortun Ålesund.

Maribor - Rosenborg U - 2,90 (Spillestopp 20:10)

Rosenborg drar til Slovenia, da det er tredje runde i kvalifiseringen til årets pengestinne Champions League-turnering.

Maribor som var overlegne seriemestere i fjorårets liga i Slovenia, men har kommet svakt ut av startblokkene denne sesongen. Etter fire spilte runder har laget ennå til gode å vinne. Et tap og tre uavgjorte, gjør sitt til at Maribor ligger nest sist av de 10 lagene, etter de nevnte fire første serierundene. Forrige runde slo dem ut AIK, men det var hell inn i bildet her. Dem lå under i ekstraomgangene, men klarte utrolig nok å snu det til sin fordel. Heldig og dyktig der altså.

Det skal nevnes at Maribor vet å vinne disse kampene ute i Europa. I 17/ 18-sesongen var faktisk laget i Champions League. Her ble dem naturligvis et nummer for små da dem møtte lag som Liverpool og Sevilla i gruppespillet. I fjor var dem i Europa League-kvaliken, men maktet ikke å ta seg videre. Maribor sliter voldsomt for tiden i hjemlig serie, og setter nok kvaliken. I denne turneringen svært høyt på listen over prioriteringer.

Det er et Rosenborg i stor fremgang Eirik Horneland tar med seg ned til Slovenia. RBK slo ut Bate Borisov i runde to, og bør ha en grei sjanse i dette oppgjøret - iallfall over to kamper. Det som var imponerende mot Bate, var at vi synes RBK var best. Rett og slett det klart beste laget. Vi ble imponert av det trønderne presterte. Rosenborg spilte 1-1 borte mot Sarpsborg i siste kamp i vår egen Eliteserie, og har klatret på tabellen jevnt og trutt etter en marerittstart på sesongen.

På overgangsmarkedet har det ikke skjedd mye på kontoret i Trondheim. Vi tror nok det vil komme noe kjøp og salg fremover, men enn så lenge er det veldig stille hos Bjørnebye og co.

Begrunnelse U: Vi tror denne kampen ender med hjemmeseier eller uavgjort. Maribor har virkelig skuffet så langt i år, og er kun heldig som er kommet såpass langt i denne turneringen. RBK var strålende mot BATE over to kamper, og burde fått med seg uavgjort på bortebane da. Styrte hele andreomgang. I dag gir det 2,90 i odds på at laget tar med seg uavgjort hjem til Trondheim. Vi foretrekker heller det enn hjemmeseier til 2,20.

