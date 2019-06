Rosenborg garderes i jakten på Bonuspotten

Lørdag skal Bonuspotten ut på tippekupongen. Det betyr ca 3 mill kr ekstra i tolverpotten og ca 4 mill kr totalt i tolverpotten. Kupongen består av Eliteserieoppgjøret mellom Rosenborg og Haugesund, det er tre kamper fra PostNord-ligaen og åtte kamper fra Norsk Tipping-ligaen. Innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Rosenborg - Kristiansund

Etter tre strake seire i Eliteserien, var det ting som kunne tyde på at Rosenborg var i ferd med å finne seg selv. Men dengang ei. Sist søndag ble det 0-1 tap borte for Tromsø og onsdag kveld røk laget ut av cupen etter 1-1, ekstraomganger og påfølgende straffesparkkonkurranse hjemme på Lerkendal. Det har gjort at diskusjonen rundt Eirik Hornelands trenerframtid igjen er bragt på bane. Ligger helt nede på 9. plass på tabellen og har ti poeng opp til serieleder Molde. Kun ett tap på seks hjemmekamper, men Rosenborg har vel fortsatt tilgode å gjøre en skikkelig god hjemmekamp.

Normalt hjemmesterke Kristiansund røk 0-1 hjemme mot Stabæk forrige søndag og røk også ut av cupen onsdag etter ekstraomganger hjemme mot Odd (1-2). Ligger uansett på en flott 6. plass på tabellen med sine 18 poeng. Tapte sesongens tre første bortekamper, men er ubeseiret på de fire siste (2-2-0).

2-2 i tilsvarende seriemøte på Lerkendal forrige sesong og etter onsdagens cupnedtur hjemme mot Aalesund er det vrient å gi RBK full tillit i denne. HU.

2. Moss - Stjørdals-Blink

2. divisjon avdeling 1. Her gjenstår det tre serierunder før det er en måneds sommerpause. Veldig variabelt av Moss så langt med 5-1-5 på de elleve første seriekampene. Det er nok litt under forventet. Ligger på 7. plass med 16 poeng, men har ikke mer enn seks poeng opp til Stjørdals-Blink på 2. plass og kvalik. Svake 2-0-3 hjemme på Melløs. Men har tatt sju poeng på de tre siste seriekampene.

Stjørdals-Blink med to poengdelinger på rad, og dermed har laget måttet gi fra seg tabellteten til Fredrikstad. Solide 6-4-1 og 22 poeng og det er kun ett poeng opp til Fredrikstad. 2-2-1 på fem spilte bortekamper og kun tre baklengsmål. Tapet kom mot nettopp Fredrikstad (0-1). Kom tilbake fra 0-2 hjemme mot Egersund sist helg til 2-2.

Ingen innbyrdes mellom lagene siden 1994. Vi spiller HB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

3. Nardo - Fredrikstad

To stygge 0-4 tap på bortebane for Nardo i de to siste bortekampene. Mellom disse spilte laget 0-0 hjemme mot Stjørdals-Blink. Er fortsatt ubeseiret på hjemmebane (2-3-0). På bortebane er det blitt totalt sju poeng (2-1-3). Ligger på 9. plass med 16 poeeng.

Fredrikstad har tilsynelatende funnet formen og står med 4-1-0 på sine fem siste seriekamper. Men det skal tillegges at ingen av motstanderne er inne blant topp seks. 3-0-2 på fem spilte bortekamper.

Hjemmelaget er altså fortsatt ubeseiret i Trondheim og Fredrikstad kommer ikke til å spasere seg til tre poeng her. UB.

4. Sola - Arendal Fotball

2. divisjon avdeling 1. Nyopprykkede Sola har tatt samtlige av sine åtte poeng hjemme, der kun en kamp er tapt (2-2-1). 1-3 tapet borte mot Hødd sist helg var lagets sjette strake tap på bortebane, der laget fortsatt står uten poeng. Topplagene Stjørdals-Blink og Kvik Halden er begge holdt til poengdeling på hjemmebane. Ligger helt sist på tabellen med sine åtte poeng, og har fire poeng opp til Bryne på sikker plass.

Arendal åpnet sesongen svakt med kun ett poeng på de fire første seriekampene. Har fått opp farten etterhvert og står med flotte 5-1-1 på de sju siste seriekampene. Har dog ikke imponert på bortebane og kun vunnet en av dem første (1-1-3).

U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Rommen - Lørenskog

3. divisjon avdeling 1. Her gjenstår det tre serierunder før det er en måneds sommerpause.

Til tross for moderate 3-3-5 på de elleve første seriekampene, ligger Rommen fortsatt fire poeng klar av nedrykkstreken. Sliter spesielt på bortebane der laget røk hele 0-5 mot Sarpsborg 02 mandag kveld. Hele 22 baklengsmål er det blitt borte. Hjemme i Oslo går det meget bedre, her står laget med 2-2-1 og 8-6 i målforskjell. Men ingen av topplagene har vært på besøk.

Lørenskog er ett av topplagene og ligger på 2. plass med 25 poeng etter flotte 8-1-2 på sine elleve første seriekamper. Begge tapene er kommet på bortebane (3-0-2). Begge mot topplag.

Rommen har vært gode hjemme hittil, men støtt på behagelig motstand. Det skal være bra sjanse for borteseier her. B.

6. FK Tønsberg - Ørn Horten

3. divisjon avdeling 2. FK Tønsberg tok en sterk 2-1 seier borte mot serieleder Vålerenga 2 tredje sist og hadde som ventet få problemer med å slå tabelljumbo Drøbak/Frogn for 14 dager siden. Men nedtur forrige lørdag med 0-1 tap borte mot Frigg. Står med 7-2-2 totalt og har nå fem poeng opp til serieleder Vålerenga 2. 3-1-1 på fem spilte hjemmekamper.

Til tross for svake 1-2-2 på fem spilte hjemmekamper, ligger hjemmelaget på 4. plass med 18 poeng. Det skyldes sterke 4-1-1 på bortebane. Hele ti poeng skiller opp til serieleder Vålerenga 2.

1-1 i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Det er nok en viss U-fare også denne gang. HU.

7. Halsen - Drøbak/Frogn

3. divisjon avdeling 2. Nedadgående formkurve for Halsen som står med fem tap på de sju siste seriekampene. Ligger på 10. plass (totalt 14 lag i avdelingen) med 13 poeng og har tre poeng ned til Norild under streken. Brukbare 3-0-2 på fem spilte hjemmekamper.

Tabelljumbo Drøbak-Frogn røk hele 0-7 hjemme for Vålerenga 2 mandag kveld og har allerede 40 baklengsmål på sine 11 første seriekamper. Vant to av sine tre første seriekamper, men har nå åtte strake tap. Fire av fem bortekamper er tapt.

Halsen har ikke vist mye til form i det siste, men det står enda verre til med bortelaget. H.

8. Ullern - Grei

3. divisjon avdeling 2. Hjemmelaget er fortsatt ubeseiret hjemme, og fikk med seg ett poeng fra Horten sist lørdag da det endte 0-0. Kun fem poeng på seks spilte bortekamper, men flotte 3-2-0 på fem spilte hjemmekamper i Oslo. Står med 16 poeng og ligger på 8. plass.

Etter en meget svak start på sesongen med kun to poeng på seks første seriekampene, tok Grei sin fjerde seier på de fem siste da laget vant 4-1 borte mot Norild sist søndag. Begge de to siste bortekampene er vunnet mot hhv Ready og Frigg og Grei har klatret til 9. plass på tabellen med sine 15 poeng.

Hjemmelaget blir overraskende stor favoritt. Vi setter HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

9. Ready - Norild

3. divisjon avdeling 2. Bunnoppgjør mellom to lag som begge ligger under streken. Ready med kun åtte poeng hittil og kun ett scoret mål på de fire siste seriekampene. 0-2 hjemme mot Mjøndalen 2 mandag kveld, det var lagets tredje hjemmetap for sesongen.

Norild vant det viktige bunnoppgjøret borte mot Drøbak/Frogn tredje sist (3-2), men ellers er det blitt seks tap på de sju siste. Ligger tredje sist med 10 poeng og har kun to poeng opp til Mjøndalen 2 på sikker plass. Fire tap på bortebane utenom seieren mot Drøbak/Frogn.

Ready blir tross elendig form store favoritter i denne. Vi er ikke like sikre og markerer for en halvgardering. HU.

10. Donn - Madla

3. divisjon avdeling 3. Møte mellom to lag som såvidt er over streken. Donn ligger femte siste med sine 12 poeng og har kun ett poeng ned til Start 2 under streken. Tok sesongens første borteseier sist fredag med 1-0 seier mot Vardeneset. Sju poeng på de tre siste hjemmekampene der totalen viser 2-2-1.

Madla er a poeng med Donn, men har litt dårligere målforskjell. Fire strake tap etter 1-2 tapet hjemme mot Flint sist lørdag. Kun en seier på fem bortekamper.

Hjemmebanefordelen skal være avgjørende her. H.

11. Flint - Storm

3. divisjon avdeling 3. Hjemmelaget på en flott 3. plass etter sin 2-1 seier borte mot Madla sist lørdag. Står med totalt 21 poeng og har åtte poeng opp til serieleder Fløy. Sterke 4-0-1 på hjemmebane.

Tabelljumbo Storm med fattige fire poeng på de elleve første seriekampene. Den eneste seieren er tatt hjemme mot nestjumbo Bryne 2. Det er allerede åtte poeng opp til sikker plass og samtlige fem bortekamper er tapt.

Flint blir trolig lørdagskupongens største favoritt og det er vanskelig å argumentere for annet enn hjemmeseier her. H.

12. Vindbjart - Staal Jørpeland

Kun to tap for Vindbjart på de elleve første seriekampene (5-4-2), men likevel er ikke laget høyere enn på 5. plass med sine 19 poeng. Tre strake seire nå etter 2-0 seieren borte mot Brodd sist helg. 2-2-1 på fem spilte hjemmekamper.

Staal Jørpeland med elleve av sine tolv poeng tatt på hjemmebane (3-2-1). Det går betydelig tyngre på bortebane, der laget kun har kapret ett poeng hittil (0-1-4). Sindre Kvame og Steffen Helgeland ble begge utvist mot Viking 2 hjemme mandag og skal følgelig sone karantene i denne.

Vindbjart jakter sin fjerde strake seier lørdag og bortesvake Staal Jørpeland bør være en overkommelig motstander. H.

96-rekker:

1. Rosenborg — Kristiansund BK HU

2. Moss — Stjørdals-Blink HB

3. Nardo — Fredrikstad UB

4. Sola — Arendal U

5. Rommen — Lørenskog B

6. FK Tønsberg — Ørn Horten HU

7. Halsen IF — Drøbak-Frogn H

8. Ullern — Grei HUB

9. Ready — Norild HU

10. Donn — Madla H

11. Flint — Storm H

12. Vindbjart — Staal Jørpeland H

432-rekker:

1. Rosenborg — Kristiansund BK HU

2. Moss — Stjørdals-Blink HUB

3. Nardo — Fredrikstad UB

4. Sola — Arendal HUB

5. Rommen — Lørenskog B

6. FK Tønsberg — Ørn Horten HU

7. Halsen IF — Drøbak-Frogn H

8. Ullern — Grei HUB

9. Ready — Norild HU

10. Donn — Madla H

11. Flint — Storm H

12. Vindbjart — Staal Jørpeland H