Rosenborg har alle muligheter

Tirsdagens soleklare høydepunkt på langoddsprogrammet er Rosenborgs returmøte mot Dinamo Zagreb hjemme på Lerkendal. I tillegg spilles to andre returkamper i Champions League. I England spilles det ligacup andre runde og det er flere Premier League-lag som skal i aksjon. Det spilles en kamp i franske Ligue 1 og en kamp i Superettan. Forøvrig er det en hel bråte med kamper i US Open i tennis.

Rosenborg - Dinamo Zagreb H 2,55 (spillestopp kl 20.55)

Det er et vanskelig, men ikke umulig utgangspunkt for Rosenborg i kveld. De tapte 0-2 i Zagreb sist onsdag, men de ble overhodet ikke overkjørt og hadde sine muligheter til å score mål. Så er det jo slik at Rosenborg så gjerne skulle hatt med seg et bortemål.

Rosenborg har hevet seg voldsomt etter en meget svak start på sesongen. Tok seg til playoff etter å ha eliminert Bate Borisov og Maribor i de to foregående rundene. Har også hevet seg i Eliteserien de siste månedene og ligger fortsatt på 4. plass etter helgens serierunde, men har fortsatt 10 poeng opp til nåværende serieleder Bodø/Glimt. Imponerte vel ikke allverden i lørdagens 3-2 seier hjemme mot Stabæk, men Rosenborg har hatt et meget tøft kampprogram i det siste og det viktigste i den kampen, var uansett å få seg tre poeng. Står med 7-2-1 på de ti siste seriekampene og har seks strake hjemmeseire i Eliteserien. Rosenborg har ingen vesentlig fravær og Eirik Horneland skal kunne stille med sitt sterkeste lag.

Rutinerte Dinamo Zagreb har vært i gruppespillet i Europa elleve de tolv siste sesongene. Tapte dog alle seks kampene i gruppespillet i Champions League sesongen 2016/17. Vant sin gruppe i Europa League forrige sesong uten å tapt en av de seks kampene. Røk så ut i åttedelsfinalen etter ekstraomganger mot Benfica. Tok seg til playoff etter 1-1 hjemme og imponerende 4-0 borte mot Ferencvaros i returkampen. Har innledet solid i hjemlig serie med 4-1-0 på de fem første seriekampene og hadde spillefri i helgen, for å stå best mulig rustet til kveldens returkamp.

Mandag var hjemmeoddsen på Rosenborg 2,40 hos Norsk Tipping, tirsdag morgen er oddsen satt opp til 2,55. Det har nok mer med tilpasning i forhold til bookmakerne, det er ingen andre grunner som skulle tilsi at oddsen på hjemmesterke Rosenborg skulle bli satt opp. Rosenborg hang veldig bra med i Zagreb og selv om det skal mye til at de skal gå videre, må det være verd å sette kronene på at Rosenborg vinner i kveld.