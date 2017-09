Rosenborg har et Godset-kompleks

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Ingen tok bonuspotten lørdag, så den er oppe i 1,3 millioner kroner denne søndagen. Innleveringsfrist på tippekupongen er klokken 16.55.

Skadeinfo fra Eliteserie-kampene er hentet fra VGs papirutgave lørdag, Premier League-informasjonen fra BBC.

1. Swansea City — Newcastle United

Vertene har fått en god start på sesongen, med fire poeng fra tre kamper. Siste kamp før landslagspausen klarte de seg helt fint uten Gylffi Sigurdsson med en knallsterk 2-0-seier over Crystal Palace.

Deres eneste hjemmekamp så langt har vært mot Manchester United og den tapte de 4-0, men slapp inn tre av målene etter 80 minutter.

Og på overgangsvinduet har de virkelig gjort jobben, med Renato Sanches og Wilfried Bony inn på slutten. Begge er ventet å spille en rolle i aften. Llorente har i tillegg til Sigurdsson forlatt klubben.

Kyle Bartley, Nathan Dyer og Ki Sung-yeung er ute med skader.

Gjestene fikk endelig sin seier da svake West Ham ble smadret 3-0 før landslagspausen, men overgangssommeren har vært begredelig og Newcastle-tallen er fryktelig mye svakere enn forventet før vinduet. Yedlin og Lejeune er tilbake fra skade, men stopper Mbemba forsvinner ut av samme grunn. Spissen Mitrovic er suspendert, kollega Dwight Gayle er endelig tilbake og det samme gjelder ferdigsonede Jonjo Shelvey.

Rafa Benitez er også tvilsom etter sykdom.

Vi backer Swansea, H(U).

2. Strømsgodset — Rosenborg

Hjemmelaget har fått hodet ordentlig over vann den siste tiden, med elleve poeng fra de siste fem kampene i serien. Nedrykksstriden skal være bak dem for godt og det er fortsatt ikke for sent å jage medaljeplasser.

Alle deres tre siste kamper er vunnet, noen av dem i svært overbevisende stil. Endelig er de til å kjenne igjen hjemme på Gamle Gress også spillemessig. Statistikken er som alltid solid, 6-3-1. Og mot Rosenborg har de flotte 3-4-0 de siste syv i Drammen.

Førstevalgene på stopperplass er borte i kaptein Jakob Glesnes og Kim André Madsen, begge suspenderte. Det betyr en back på stopperplass sammen med Høibråten.

Gjestene topper tabellen med seks poengs margin og mye skal gå galt om de mister dette forspranget. De har imidlertid to tap i hjemlig sammenheng på rad, for Haugesund i ligaen og Vålerenga i cupen, men avansementet mot Ajax til Europa League var et stort høydepunkt. Allerede kommende torsdag er det bortekamp mot Real Sociedad på plakaten.

Pål André Helland og Matthias Vilhjalmsson er ute med skader.

Trønderne har solide 5-3-1 på reisefot så langt og hevet seg mot de beste lagene. Her har imidlertid et formsterkt Strømsgodset alle poengsjanser. HUB.

3. Aalesund — Stabæk

Hjemmelaget synker som en stein på tabellen og har tatt to poeng på sine siste seks kamper, men deres svært gode sesongstart gjør at de har fem poeng ned til kvalifiseringsplassen. Ingen trenger likevel å fortelle Trond Fredriksen at han må snu trenden fort som fy.

Hjemme på Color Line Arena har de vært mildt sagt ustabile, med 4-2-4 så langt. De vant tilsvarende oppgjør i fjor.

Daniel Gretarson og Mikkel Kirkeskov soner karantene.

Gjestene har vært fryktelig opp og ned denne sesongen, men plukker jevnt med poeng og er fortsatt med i medaljestriden. De har signert en rekke spillere i sommer, noen av dem forsterker laget på direkten. For to uker siden spilte de også kvartfinale i cupen, som de tapte borte mot Lillestrøm.

De Blaa har vært best hjemme denne sesongen, men 3-3-3 er like fullt en anstendig bortestatistikk. Dagens kamp spilles på kunstgress, til forskjell fra hva de bruker til vanlig.

Andreas Hanche-Olsen er suspendert, men Jeppe Moe er tilbake. Tonny Brochmann er tvilsom.

Aalesund er nok hakket mer skjerpet her. HU.

4. Haugesund — Lillestrøm

Få har snakket om Haugesund denne sesongen, men de har virkelig vært skarpe og er bare fem poeng bak Brann på tredjeplass. De plukket elleve poeng i de siste seks kampene før pausen og har således plukket jevn og trutt.

På hjemmebane har de kun tapt for Odd og 4-4-1 er solide hjemmetall. Tilsvarende kamp i fjor endte 2-2. Fredrik Pallesen Knudsen er suspendert og Jakub Serafin er skadet.

Gjestene er klare for semifinale i cupen og har nok lagt nedrykksstriden bak seg for godt, syv poeng skiller ned til KBK. Dermed ser det langt lysere ut for Arne Erlandsen og kompani enn spådd før sesongen.

Men det er først og fremst på hjemmebane de har levert, 2-4-4 er bortetallene. Spissen Marco Tagbajumi soner karantene.

Haugesund er nok mer motiverte enn middelhavsfarer LSK. H.

5. Kristiansund BK — Tromsø

Hjemmelaget er i trøbbel. Opprykksentusiasmen er for lengst borte og det begynner å bli lovlig lenge siden forrige seier, tre poeng fra de siste seks kampene er for lite. Dagens motstander er bare poenget bak og dette kan nesten regnes som en kamp de må vinne.

Den gode nyheten er at de har kun ett tap på hjemmebane, selv om hele seks av ti kamper har endt uavgjort. Uavgjort har vært resultatet i deres siste fem på eget gress.

Sondre Sørli er ute med karantene.

Gjestene fikk sin etterlengtede opptur under Simo Valakari da Aalesund ble slått 3-2 før landslagspausen. Dermed er det som nevnt bare et poeng opp til dagens motstander og samtidig fornyet optimisme i nord.

På reisefot har de, nær sagt som vanlig, vært svake denne sesongen, med 2-2-6 så langt. Simen Wangberg, Lasse Nilsen og Christian Landu Landu soner karantene, Sjamil Gasanov er ute med skade.

Kamper begge lag må vinne, har en tendens til å ende uavgjort. HU.

6. Sandefjord Fotball — Viking

Lars Bohinen kan lene seg tilbake, vel vitende om at ny Eliteserie-kontrakt etter alle solemerker er sikret. De har hatt en fantastisk sesong med 27 poeng på 20 kamper og vant tre av de siste fire før landslagspausen.

Hjemme på Komplett Arena har de sterke 5-2-2 så langt denne sesongen og deres to siste hjemmekamper er begge vunnet. Vertenes Victor Demba Bindia er ute med tre gule kort, mens Flamur Kastrati returnerer etter sin karantene.

Om det ikke så mørkt ut før sommeren, gjør det utvilsomt det for Viking nå. Ikke bare er lagets soleklart beste spiller i Samuel Adegbenro solgt, men de røk 2-4 hjemme for Brann etter en fin formperiode og mistet all flyt.

De har én borteseier denne sesongen, over Odd, men de øvrige ni kampene har gitt bare tre poeng. Kaptein André Danielsen er ute med tre gule kort, Andreas Nordvik er tvilsom.

Sandefjord vinner nok denne. H.



7. Vålerenga — Sarpsborg 08

Endelig er dagen her - Vålerenga skal spille sin aller første kamp på Valle Hovin i sin nye storstue, det er utsolgt og vil være en fantastisk ramme rundt en åpning som vil gi klubben et løft. Og det har de behov for - de gikk fem kamper uten seier før landslagspausen og har slitt spillemessig denne sesongen. De var for så vidt gode på Ullevaal også, 4-4-1 var hjemmetallene der. Og ifølge VG har Sarpsborg aldri slått Vålerenga i Oslo.

Siden sist er lagets beste spiller i Ghayas Zahid solgt til utlandet og det er ingen åpenbar erstatter i det offensive. Fitim Azemi er enda ikke kampklar, mens Magnus Lekven, Daniel Fredheim Holm og Moa Abdellaoue alle betegnes som tvilsomme.

Gjestene skal inn i en intens medaljekamp denne sesongavslutningen og er den nærmeste utfordrer til Rosenborg før runden. De spiller dog en del uavgjort, hele fire av de siste seks endte med ett poeng.

På reisefot har Geir Bakkes menn vært vanskelige å bryte ned, 3-4-2 er tallene deres der.

Viktig Kristoffer Zachariassen er suspendert med tre gule. Jonas Lindberg ble skadet sist.

Isolert sett vil nok begge lag være fornøyde med ett poeng, men det blir naturlig å backe hjemmelaget på denne festens dag. HU(B).



8. Kongsvinger IL — Strømmen

Hjemmelaget har to 1-0-tap på hver side av cup-pausen, for topplagene Bodø/Glimt og Ranheim. Før det vant de t på rappen og sikret et lite mellomrom ned til nedrykkslagene.

Gjemselund har på ingen måte vært et fort denne sesongen og poengmessig har de vært vassere borte, 3-2-6 er svake, svake hjemmetall.

Gjestene ligger kun poenget bak Mjøndalen på kvalifiseringsplass og har alt å spille for denne sesongavslutningen. De har levert gode 4-2-5 på reisefot så langt, men skuffet forrige helg med bare 0-0 hjemme mot Elverum.

Vi vurderer en stor U-fare her, HU.



9. Sandnes Ulf — Levanger

Hjemmelaget fortsatte den gode formperioden med sitt poeng borte mot Bødo/Glimt i en kamp som endte 0-0. Dette var deres åttende kamp på rad uten tap og formen har vært svært god over en lang periode. En svak innledning gjør imidlertid at de fortsatt er et par poeng bak direkte opprykksplass.

Hjemme i Rogaland har de vært solide, 6-4-1 og kun en merkelig 0-3-smell for Jerv er statistikken så langt. Axel Kryger soner karantene med sine fem gule kort.

Gjestene fra Trøndelag er et av totalt fem lag som kjemper om de to siste kvalifiseringsplassene for tiden, og de nærmet seg litt med sin 3-2-seier over jumboen Arendal sist helg. De har vært vasse på reisefot så langt og 4-4-3 er solide bortetall. I dag spiller de imidlertid på et underlag de ikke bruker så ofte, naturgress.

Adria Mateo Lopez soner karantene for tre gule kurt. Ellers kan de stille uendret fra sist.

Sandnes Ulf er i bra form og bør håndtere trusselen fra Levanger. H.



10. Schalke 04 — VfB Stuttgart

En solid 2-0-seier over RB Leipzig i åpningskampen ble fulgt opp av bortetap for nyopprykkede Hannover før landslagspausen, i sann Schalke-ånd: svake borte og sterke hjemme. Lite har skjedd på overgangsmarkedet, men de har gitt treneransvaret til den 31 år gamle italieneren Domenico Tedesco, som har begrenset erfaring (naturlig nok), men ledet Erzgebirge Aue på solid vis forrige vår.

Dermed håper de nok at de har funnet sin Julian Nagelsmann og det blir spennende å følge prosjektet videre. Et par spillere er tvilsomme for vertene, ellers står det bra til.

Gjestene åpnet med bortetap for Hertha Berlin og fulgte opp med hjemmeseier over Mainz, en godkjent sesongstart for de nyopprykkede. De har signert en hel haug med spillere denne sesongen, inkludert Badstuber fra dagens motstander og Zieler fra Leicester.

Gjestene må klare seg uten fem spillere, inkludert nevnte Badstuber, Zimmermann og Insua.

Hjemmebanefordelen har enormt mye å si i Tyskland og derfor backer vi Schalke. H.



11. Celta Vigo — CD Alaves

Celta Vigo har mistet sin suksessmanager og erstatteren har på ingen måtte levert i innledningen - begge vertenes kamper er tapt så langt, med ett mål for både Real Sociedad og Real Betis. De var sterkest på hjemmebane forrige sesong og det er grunn til å vente det samme i år. Selv om manageren er ute, er spillergruppen stort sett intakt.

Gjestene har også åpnet svakt etter sitt managerbytte og de er nå i gang med den svært vanskelige andresesongen. De har hatt en heftig aktivitet på overgangsvinduet og hentet en rekke spillere til sin nye manager Zubeldia.

Dette blir nok en jevn kamp mellom to lag som virkelig trenger poeng, men Celta Vigo skal være det beste laget. H.



12. OB — Brøndby

Odense ligger an til nok en sesong på midten av tabellen, så langt har de 2-3-2 på de syv kampene denne sesongen, men riktig nok er de med fire kamper uten seier etter en god start. På hjemmebane har de mer middelmådige 1-1-2 så langt, mot ikke uoverkommerlig motstand.

Jeppe Tverskov er tilbake etter skade, det samme med Rasmus Jönsson, mens Casper Nielsen er tvilsom.

Gjestene har fått en god start på sesongen, med sine 13 poeng på de syv første kampene. I kampen før landslagspausen slo de tilbake etter et par poengtap med en viktig seier over Horsens. Gultrøyene er imidlertid tradisjonelt klart best hjemme og 0-1-2 er bortetall så langt som beviser dette.

Men med underprestasjoner fra både FC København og Midtjylland så langt, ser nok Brøndby muligheten for et seriegull her. I dag savner de suspenderte Benedikt Röcker i forsvaret.

Begge lag har fått en grei start og uavgjort er vel tålelig for dem begge. (H)UB.



Det gir oss denne 96-rekkeren:

1. Swansea City — Newcastle United H

2. Strømsgodset — Rosenborg HUB

3. Aalesund — Stabæk HU

4. Haugesund — Lillestrøm H

5. Kristiansund BK — Tromsø HU

6. Sandefjord Fotball — Viking H

7. Vålerenga — Sarpsborg 08 HU

8. Kongsvinger IL — Strømmen HU

9. Sandnes Ulf — Levanger H

10. Schalke 04 — VfB Stuttgart H

11. Celta Vigo — CD Alaves H

12. OB — Brøndby UB

Og 432-rekker:

1. Swansea City — Newcastle United HU

2. Strømsgodset — Rosenborg HUB

3. Aalesund — Stabæk HU

4. Haugesund — Lillestrøm H

5. Kristiansund BK — Tromsø HU

6. Sandefjord Fotball — Viking H

7. Vålerenga — Sarpsborg 08 HUB

8. Kongsvinger IL — Strømmen HU

9. Sandnes Ulf — Levanger H

10. Schalke 04 — VfB Stuttgart H

11. Celta Vigo — CD Alaves H

12. OB — Brøndby HUB