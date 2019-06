Rosenborg hedrer Eggen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Tippetips: Molde er uslåelige på Aker stadion

Oddssingel Eliteserien: Glimt gjør kort prosess mot Godset

Oddssingel Eliteserien: Glimrende odds på Odd-seier

V64 Bro Park: Supersøndag med storløp og jackpot

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Copa America: Alt du trenger å vite om Copa America

Fotball-VM kvinner: Her er sendeplanen for fotball-VM på TV

Det er en herlig fotballsøndag vi har foran oss. Både Eliteserien og OBOS-ligaen er igang igjen denne helgen, og det spilles seks kamper i Eliteserien i dag. I tillegg er det naturligvis VM-fotball for kvinner, der spilles det to kamper i dag. Det er også oppstart for U21-EM, det er oppstart for Gold Cup og det er kamper fra Copa America. Dessuten er det en god del kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen her hjemme.

NB! Onsdag er det ca 41 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Rosenborg - Vålerenga pause/fulltid dobbel H/H 3,00 (spillestopp kl 19.55)

Kveldens desiderte storkamp i Eliteserien med kampstart kl 20.00. Etter en meget turbulent vårsesong, gjorde Rosenborg klart årsbeste borte mot Brann i den siste seriekampen før pausen og tok en meget sterk 1-0 seier. Det var tildels fortjent og Rosenborg kunne dermed ta med seg en god følelse i pausen. Men Rosenborg har kun tatt 12 poeng og ligger helt nede på 11. plass. Kun åtte scorede mål er blant de svakeste i Eliteserien. 2-2-1 på fem spilte hjemmekamper og Rosenborg har fortsatt tilgode å imponere på Lerkendal denne sesongen. Med mannskapet ser det stort sett bra, men Anders Konradsen er usikker.

Vålerenga var i ferd med å melde seg på i gullkampen for alvor med 4-2-0 på sine seks siste seriekamper. Men i siste serierunde ble det et brutalt tap hjemme på Intility Arena når erkefienden Lillestrøm meget overraskende vant 3-0. Vålerenga ligger på 4. plass med 17 poeng og har fortsatt kun fem poeng opp til serieleder Molde. De har dog kun vunnet en bortekamp. Søndag må Fitim Azemi sone karantene, mens Deyver Vega og Peter Godly Michael er skadet.

Fem strake hjemmeseire i de fem siste tilsvarende på Lerkendal. Vi tror oppturen fortsetter for Rosenborg. De tre foregående årene så har Rosenborg faktisk hatt tomålsledelse til pause i tilsvarende kamp. Nå er kanskje ikke årets standard på Rosenborg av samme kaliber. Samtidig har Vålerenga slitt voldsomt på bortebane. Pause/fulltid dobbelen H/H betales med tre i odds. Det er fin odds og spilles.

Klikk her for å levere spillet