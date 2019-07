Rosenborg og Elyounoussis AIK i favorittdobbel til nesten 3 i odds.

Les også:

Midtukekupongen: Vi tror Molde og Rosenborg slår tilbake.

Det er en uvanlig innholdsrik fotballonsdag. Selv om de aller fleste kampene bare er treningskamper, spilles det fem kamper i Champions League-kvalifiseringens andre runde. For norske øyne er det nok Rosenborg - BATE som er det mest interessante oppgjøret, men også FC København og AIK skal i aksjon. Vi kombinerer Rosenborg og AIK i en spennende dobbel.

NB! På onsdag er det 68 millioner i Vikinglotto-potten. Husk å spille før onsdag klokken 18:00!

Rosenborg - BATE Borisov H 1,65 (spillestopp 18:55)

AIK - NK Maribor Piv Lasko H 1,80 (spillestopp 18:55)

Rosenborg — BATE Borisov

Rosenborg var fullt på høyde med BATE i den første kampen og fortjente å få med seg i alle fall et uavgjortresultat fra Hviterussland. Hviterusserne var imidlertid nådeløse når de kom til sjanser og vant 2-1 hjemme på Haradskoj stadion. Heldigvis for trønderne, scoret formspilleren Anders Konradsen et viktig bortemål. Håpet om avansement til tredje runde er derfor fortsatt ikke ute for RBK. De hvitkledde kvalifiserte seg til Champions League-kvalifiseringens andre runde etter å ha slått nordirske Linfield 6-0 sammenlagt i forrige runde. Det er over to uker siden sist Rosenborg spilte Eliteserie-kamp, men da vant Eirik Hornelands menn 5-1 over Viking på Lerkendal. Det var Trondheim-lagets sjette seier på syv kamper og deres fjerde seier på rad Lerkendal.

BATE Borisov møtte polske Piast Gliwce i den første kvalifiseringsrunden. Hviterusserne vant 3-2 sammenlagt. Forrige sesong røk BATE ut mot PSV i playoff. Det gulkledde laget leverte så imponerende resultater i Europa League. I gruppe med Chelsea, PAOK og Fehérvár havnet hviterusserne på andreplass og avanserte dermed til sluttspillet. Sluttspillstrekningen ga tøff motstand mot Arsenal, men BATE vant det første oppgjøret 1-0 på sin hjemmebane. Returoppgjøret endte imidlertid med 3-0-seier til London-klubben som siden gikk helt til finalen i Europa League. Det er foreløpig spilt 16 av 30 runder i den hviterussiske toppdivisjonen. BATE ligger på andreplass og har vunnet åtte av sine ni siste kamper. Syv bortekamper har gitt fem seire, en uavgjort og ett tap.

Rosenborg var spillemessig best i den første kampen og sånn sett er det fristende å spille på hjemmeseier. Når de nå spiller hjemme på Lerkendal er det derfor nærliggende å tro at de slår tilbake med en seier. På den andre siden er det mye rutine i dette BATE-laget. Hviterusserne har spilt Champions League-kvalifisering hvert eneste år siden 2007/08-sesongen. Eirik Hornelands lag er i god form og har vært solide på Lerkendal i det siste. Det samme kan sies om bortelaget, men Rosenborg er revansjelystne etter den første kampen. Vi tipper Rosenborg vinner kampen.

AIK - NK Maribor Piv Lasko

Vi trodde AIK skulle vinne den første kampen i Slovenia, men i stedet var det Maribor som sikret seg en 2-1-seier. Tarik Elyounoussi spilte hele kampen for svenskene. Stockholm-laget hadde full kontroll mot armenske Ararat i den første runden og vant 6-1 sammenlagt. AIK og Malmø har like mange poeng på toppen av Allsvenskan, men sistnevnte har bedre målforskjell. Det svenske hovedstadslaget er i svært god form og har vunnet fire på rad i serien. Lørdag slo de ligaens ellevte plass Sirius 2-0 på bortebane. Richard Norlings menn har vunnet fire av sine siste seks hjemmekamper, mens de resterende to endte uavgjort.

I likhet med onsdagens hjemmelag, hadde Maribor få problemer i den første kvalifiseringsrunden. Islandske Valur Reykjavik var ingen motstand for slovenerne, som avanserte til andre runde etter 3-0-seier på bortebane og 4-0-seier hjemme. Slovenske Maribor har likevel ikke imponert i seriespillet denne sesongen. To kamper ut i PrvaLig, står laget som vant serien i fjor med ni poeng, kun med ett poeng på to kamper. 2-1-tapet i åpningskampen mot forrige sesongs åttende plass Triglav var spesielt skuffende

Alle de tre målene i den første kampen kom i første omgang. Kampstatistikken og høydepunktene gir inntrykk av en sjansefattig andre omgang for begge lag. Svensk avansement forutsetter AIK-seier. Hjemme på Friends Arena har svenskene vært gode denne sesongen. Maribor spilte seriekamp på søndag, mens AIK spilte lørdag og har derfor hatt en dag mer hvile. Bookmakerne har AIK som favoritter, hvilket er forståelig da Maribor, tross hjemmebane, ikke skapte flere sjanser enn Stockholm-laget i den første kampen. Vi tror AIK vinner denne og kombinerer med Rosenborg-seier. Vi får da en samlet odds på 2,97.