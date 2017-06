Rosenborg slår tilbake

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens tippekupong består av seks kamper fra Eliteserien og seks kamper fra OBOS-ligaen. Bonuspotten vokser igjen og er på ca 650 000 kr denne søndagen. Innleveringsfrist er som vanlig kl 17.55. Under spillboksen finner du komplette analyser av samtlige tolv kamper på dagens tippekupong.



1. Odd — Brann

Etter fire strake seirer har det buttet igjen for Odd i det siste. Først hjemmetap 1-2 for Molde og sist helg 0-0 borte mot Sandefjord. I sistnevnte kamp forrige lørdag ble de utspilt i lange perioder og hadde ikke en kvalifisert målsjanse.

Hjemme på Odd stadion har det blitt fire seire og så da tapet for Molde i siste hjemmekamp. Poengmessig er Odd bra, men spillemessig er det fortsatt svært mye å på for Fagermos menn. Innehar 4. plassen før denne runden med 19 poeng, og har kun tre poeng opp til serieleder Rosenborg. Viktige Steffen Hagen må stå over, ellers skal det ikke være nye fravær hos Skiens-laget.

Brann gjorde årsbeste i første omgang mot Aalesund sist søndag, men kun en scoring. Da går det som svært ofte går i fotball, motstanderen biter seg inn i kampen igjen og det lå en utligning i luften det siste kvarteret for Aalesund og den kom.

På reisefot har Brann kanskje fått litt dårlig betalt hittil, men 2-1-2 er likevel godkjente tall. Og i forrige bortekamp ble det seier 3-2 mot Sogndal etter en solid snuprestasjon. Sivert Heltne Nilsen ble utvist sist og soner følgelig karantene, mens Daniel Braaten pådro seg sitt tredje gule i samme kamp og må således også være tilskuer søndag.

Verd å merke seg er at Brann har vunne to av de tre siste tilsvarende i Skien, senest sist sesong med 3-1. Vi gir et knepent utgangstips til Brann, men tar med alle tegn. HUB.

2. Rosenborg — Strømsgodset

Både Brann og Sarpsborg misbrukte muligheten til å ta innta tabelltoppen fra Rosenborg sist helg ettersom trønderne kun fikk med seg ett poeng fra bortekampen mot Vålerenga. De to førstnevnte spilte også uavgjort i sine respektive kamper. Det betyr at et Rosenborg-lag som fortsatt sliter med rytmen i spillet sitt, fremdeles leder Eliteserien med ett poeng ned til Brann og Sarpsborg. 3-2-1 er tallene hjemme på Lerkendal hittil og RBK har faktisk kun en seier på sine fire siste Eliteseriekamper. Søndag har RBK også noen vesentlige fravær. Nicklas Bendtner må sone karantene for gule kort, mens midtbaneanker Anders Konradsen er ute med strekk. I tillegg er forsvarsspilleren Jørgen Skjelvik usikker.

Strømsgodset spilte en bra kamp hjemme mot Viking mandag kveld og vant 4-2. Det ga nok litt selvtillit for drammenserne, men cuptapet borte mot Mjøndalen torsdag kveld ødela trolig mye. For det var på bortebane, der Godset også denne sesongen har kjempetrøbbel. Kun to poeng er tatt på fem bortekamper, mot hhv Sogndal og Tromsø. For Godset returnerer Henning Hauger etter karantene, ellers er det ikke rapportert endringer hos Strømsgodset.

6-3-0 på de ni siste tilsvarende på Lerkendal og selv om RBK har noen sentrale fravær, er det vanskelig å tro at meget bortesvake Strømsgodset skaper trøbbel for trønderne her. H.

3. Sarpsborg 08 — Molde

Det ble en relativt sjansefattig affære da Sarpsborg spilte 0-0 mot Haugesund forrige helg, og totalt sett var Haugesund best i den kampen. Det betyr at avstanden opp til serieleder Rosenborg fortsatt er på ett poeng. På eget gress har de vært meget sterke denne sesongen og kun tapt for Rosenborg. 4-1-1 er tallene så langt. Søndag returnerer både Joachim Thomassen og Ole Jørgen Halvorsen fra karantene, og det betyr at trener Geir Bakke har en skadefri tropp å velge fra.

Tre tap og krisestemning har blitt avløst av to strake seire og optimisme i rosenes by. Sist helg ble Stabæk slått 3-1 på eget gress og nå skiller plutselig bare fem poeng opp til tabelltoppen.Ole Gunnar Solskjærs menn har vært ustabile på reisefot så langt, med 2-2-2. Viktige spillere som Babacar Sarr og Fredrik Aursnes må begge sone karantene søndag.

Sarpsborg vant tilsvarende kamp forrige sesong med 4-0 og får et klart utgangstips her mot et svekket Molde. H.

4. Sogndal — Sandefjord Fotball

Vertene har fått et oppsving etter noen kloke signeringer i en skadeplaget tid og de har plukket åtte poeng på de fem kampene siden Kjetil Wæhler ble hentet inn til midtforsvaret. Sist ble det et viktig bortepoeng mot Kristiansund.

Hjemme har de vært noe ustabile denne sesongen, 2-1-2. Forrige kamp tapte de 2-3 for Brann etter å ha ledet med to mål, men verd å merke seg er at laget ledet 1-0 mens Kjetil Wæhler fortsatt var på banen.

Sandefjord har på sin side slitt med poengplukkingen de siste tre kampene, mot svært solide motstandere i Brann (0-5), Aalesund (2-0) og Odd (0-0). Det mest bekymringsverdige er at de har tre målløse kamper, men til dagens kamp kommer i det minste toppscorer Flamur Kastrati tilbake fra sin suspensjon. 2-0-4 på bortebane hittil.

Sogndal er normalt solide på Fosshaugane og vi tror ikke Sandefjord vinner denne. HU.

5. Viking — Kristiansund BK

Det er svært vanskelig å finne noe positivt å skrive om Viking om dagen, men de skal ha skryt for å ha scoret to mål i den siste halvtimen av bortekampen mot Strømsgodset.

Med hele syv poeng opp til dagens motstander på kvalifiseringsplass før runden, er det liten tvil om at dagens kamp er en sekspoengskamp - uten seier i dag vil det virkelig se mørkt ut. Kun Odd har blitt slått på hjemmebane og de fire øvrige kampene på Viking Stadion har de tapt - inkludert de to siste. De har i det minste hatt en bedre oppladning til kampen uten cupkamp i midtuken. Mannskapsmessig ser i det minste bra ut.

Kristiansund har på sin side bare plukket ett poeng på reisefot og har 0-1-4 totalt på bortebane, og magre 2-11 i målforskjell. Hjemme har de tatt 11 av sine totalt 12 poeng. Før denne runden ligger laget på 14. plass. Kamer Qaka sonet karantene mot Sogndal, men er likevel usikkert startende pga ryggproblemer.

Nesten siste sjanse for Viking nå, men Kristiansund er ikke sjanseløse mot et nervøst Viking-lag. HUB.

6. Aalesund — Haugesund

Sunnmøringene fortsette å imponere og forrige helg tok de et sterkt bortepoeng mot Brann, etter å ha blitt utspilt i den første omgangen. Det var sterkt av Aalesund å komme tilbake i den kampen. Ligger på en sterk 6. plass med totalt 18 poeng, og står med 4-1-1 på de seks siste seriekampene. Noe variable 3-0-2 hjemme på Color Line stadion. Bjørn Helge Riise er ute på ubestemt tid, bortsett fra det har trener Trond Fredriksen samtlige mann tilgjengelige.

Gjestene brøt en tre kamper lang tapsrekke med sin 0-0-kamp mot Sarpsborg 08 forrige helg. Det var en kamp Haugesund nok hadde fortjent å vinne, men laget sliter med målproduksjonen om dagen og har gått målløse av banen i fire av de fem siste seriekampene. Ustabile 2-0-4 på bortebane. Mannskapsmessig ser det bra ut.

10-3-0 på de 13 siste tilsvarende oppgjørene mellom lagene og vi gir godtgående Aalesund full tillit. H.

7. Florø — Sandnes Ulf

Hjemmelaget stod for en 3. rundes største bragder da de slo ut Sogndal fra cupen. Nå gjelder det virkelig å overføre den positive energien til ligaen, for nå ligger de på kvalifiseringsplass etter fire strake tap, de siste tre med ett måls margin.

Hjemme i Sogn og Fjordane er de fortsatt seiersløse etter fem kamper, med 0-3-2. Her må det imidlertid nevnes at motstanden de har tapt for, har vært svært god og at Florø aldeles ikke har hatt marginene med seg i serien hittil.

Sandnes Ulf røk ut av cupen i 2. runde og har således hatt spillefri denne midtuken. De er også i en liten formdal med tre strake poengtap, dog mot svært solid motstand. På reisefot har de 2-1-2 så langt.

Florø har kapasiteten til å slå hvem som helst i denne avdelingen, men har en litt ambisisøs spillestil og får ikke alltid betalt for den.

Tar de med seg oppturen fra onsdagens cupseier, kan de uten tvil vinne denne. HB.

8. Jerv — Elverum

Hjemmelaget er fortsatt seiersløse i ligaen etter ti kamper og forrige helg begynte opphentingen først da Start ledet 3-0, men klarte kun to reduseringsmål. Hjemme på Levermyr har de tapt seg mest i forhold til i fjor, 0-3-2 er svake tall og motstanden har på ingen måte vært uoverkommelig.

Gjestene stod på sin side for en annen bragd i 3. runde av cupen, med deres svært overraskende borteseier over OBOS-leder Bodø/Glimt. Kombinert med en gradvis opptur i OBOS-ligaen, begynner det å se lyst ut for Elverum - selv om de røk 0-2 hjemme for Levanger forrige helg. Har uansett kommet seg på rett side av nedrykksstreken med totalt 10 poeng. 1-2-2 er helt normale tall på bortebane til et nyopprykket lag å være.

Jerv må få betalt før eller siden, og vi tror Grimstad-laget vinner denne. H.

9. Levanger — Åsane

Magnus Powell hadde behov for en måned for å få fart på Levanger, men nå ser det virkelig lovende ut igjen. De siste fire kampene har gitt hele ti poeng og forrige helg tok de en meget sterk borteseier over et Elverum-lag i form. Levanger ligger på 7. plass med 14 poeng

De har lagt nytt kunstgress på Moan og ikke fått uttelling i form av poeng, 1-2-2 er svake tall så langt. Forrige hjemmekamp ble imidlertid vunnet med 3-1 over Fredrikstad og tilsvarende kamp i fjor endte 1-0.

Åsane har nå fem kamper på rappen uten nederlag, selv om de måtte kjempe hardt for å redde ett poeng mot Strømmen i forrige hjemmekamp. Det er på eget kunstgress de har levert best så langt, bortetallene er mer beskjedne 1-1-3.

2-2 og 1-0 i de to siste tilsvarende og vi tror ikke hjemmelaget taper denne. H.

10. Ranheim — Bodø/Glimt

Etter en ustoppelig seriestart, har hverdagen innhentet trønderne i Ranheim. De ledet 2-0 i Tromsdalen før de kollapset i andre omgang og tapte 2-3, i cupen onsdag røk de hjemme for Eliteserie-laget Kristiansund. Det etter ni strake serierunder uten tap og knapt et baklengsmål. På eget gress fastholder de sin perfekte hjemmestatistikk, som er 5-0-0 - alle seirene med ett mål.

Gjestene sjokktapte for Elverum i midtukens cuprunde, men kan i det minste trøste seg med en tre poeng stor serieledelse og tre seirer på rappen. Hjemme på Aspmyra har de vunnet samtlige fem kamper,og også bortestatistikken er solid med 3-1-1 hittil.

Det er rundens toppkamp i OBOS-ligaen dette og helgardering synes fornuftig. HUB.

11. Strømmen — Fredrikstad



Variabel sesongstart for Strømmen som står med 3-3-4 hittil og totalt 12 poeng. Det gir en foreløpig 10. plass for romerikslaget, som ikke har bedre enn 1-2-1 på hjemmebane. Det er uvanlig for normalt meget hjemmesterke Strømmen. Etter to strake tap (stygge 0-4 hjemme mot Kongsvinger nest sist) hevet laget seg borte mot Åsane sist helg og fikk med seg ett poeng fra Bergen.

Forferdelig seriestart for Fredrikstad som kun maktet å få med seg ett poeng fra hjemmemøtet med Arendal sist helg. Det var sesongens femte poeng, totalt 0-5-5 og fortsatt ingen seire for FFK. Ligger helt sist med fem poeng før denne runden, og står med 0-2-3 på bortebane.

0-1-2 på de tre siste tilsvarende gir i det minste et slags håp for Fredrikstad før denne kampen, men vi tror likevel mest på hjemmelaget. HU.

12. Ullensaker/Kisa — Kongsvinger IL

Vi backet Ull/Kisa i onsdagens cuprunde, men de var aldri i nærheten av å overraske storebror Lillestrøm. Overraske har de gjort så langt i OBOS-ligaen, hvor de står med 17 poeng på de ti første seriekampene. Hjemme på Jessheim står de med sterke 3-1-1 hittil.

Heller ikke KIL klarte å avansere i cupen, de røk 0-4 hjemme for Sarpsborg 08. I serien har de imidlertid fått et ganske så kraftig oppsving med to seirer på rappen og det etter åtte kamper uten seier i sesonginnledningen. Forrige bortekamp traff de på alt og slo Strømmen 4-0, det var samtidig lagets første borteseier for sesongen (totalt 1-2-2).

Ikke helt lettløst denne kampen, men vi tror ikke hjemmelaget taper. HU.

