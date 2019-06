Rosenborg slår tilbake

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Det er en herlig midtukekupong vi har foran oss denne uken. Samtlige åtte kamper i cupens 4. runde her hjemme spilles onsdag. I tillegg er det en kamp fra 3. divisjon avdeling 2, det er to kamper fra Afrikamesterskapet og til sist en islandsk cupkamp. Innleveringsfristen er kl 17.55. Bonuspotten vokser stadig og er på ca 2,7 mill kr. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Rosenborg - Aalesund

Etter en flott periode med tre strake seire i Eliteserien, kom det en nedtur for Rosenborg søndag. Et effektivt Tromsø vant kampen 1-0 og dermed ble Rosenborg liggende på 9. plass, nå hele 13 poeng bak serieleder Molde. Måtte ha ekstraomganger borte mot Ull/Kisa i 3. runde forrige onsdag, men vant tilslutt 2-1. 3-2-1 på seks spilte hjemmekamper i Eliteserien.

Søndag lanserte vi Raufoss som et herlig outsiderspill hjemme mot Aalesund til spreke 3,75 i odds hjemme mot Aalesund. Det lå litt i luften etter Aalesunds meget overraskende 4-0 seier hjemme mot Molde i 3. runde sist onsdag. Søndagens tap var Aalesunds første tap i OBOS-ligaen. De er fortsatt på topp, men nå er det kun to poeng ned til Sandefjord på 2. plass. 4-2-1 totalt på bortebane.

Det står 8-5-0 på de 13 siste mellom lagene på Lerkendal. Rosenborg skal fikse dette. H.

2. Kristiansund - Odd

Kristiansund hadde som ventet ingen problemer borte mot Levanger i 3. runde og vant 3-1. Etter ni hjemmekamper på rad uten tap (fjorårssesongen medregnet) røk laget overraskende 0-1 hjemme mot Stabæk søndag. Dominerte dog store deler av kampen og brente også et straffespark på stillingen 0-0. Det er neppe noen fare med formen. Totalt 3-1-1 hjemme sålangt i Eliteserien. Flamur Kastrati er ikke aktuell for kveldens cupkamp, ellers skal det ikke være andre fravær for hjemmelaget.

Odd tok seg som ventet av et klart svekket Haugesund hjemme i Skien søndag og vant komfortabelt 3-1. Hadde store problemer borte mot Sandefjord i 3. runde forrige onsdag og måtte ha ekstraomganger for å ta seg videre. Både Fredrik Oldrup Jensen og Fredrik Semb ble spart i den kampen. Variable 2-1-2 på fem spilte bortekamper. Oldrup Jensen og Semb er naturligvis med i troppen til kveldens kamp og Odd har ingen sentrale fravær.

Tilsvarende seriekamp mellom lagene i Kristiansund har endt med poengdeling både i 2017 og 2018. Det vil overraske om meget hjemmesterke Kristiansund skulle tape to hjemmekamper på rad. HU.



3. Ranheim - Brann

Solid bortekamp av Ranheim mot Molde forrige søndag, selv om det endte med 0-2 tap. Tok seg enkelt videre fra 3. runde onsdag med 3-0 seier borte mot Skeid. Kom tidlig under 0-1 hjemme mot Mjøndalen søndag, men fikset en fortjent utligning og det endte 1-1. Ligger på 10. plass med 14 poeng. Totalt 2-1-3 på seks spilte hjemmekamper.

I motsetning til en rekke andre av Eliteserielagene, kom Brann seg velberget hjemme 3. runde i cupen onsdag med 2-1 seier borte mot Sogndal. 1-1 mot Haugesund i Eliteserien forrige lørdag, det var nok et greit resultat i en jevnspilt kamp. Vant 1-0 hjemme mot Lillestrøm søndag i en svak fotballkamp, men uansett var det en fortjent hjemmeseier. Holder 4. plassen i Eliteserien med totalt 21 poeng. Etter å ha innledet serien med å tape de to første bortekampene, har Brann tatt ti poeng på sine fire siste bortekamper.

2-0 seier til Brann i fjorårets seriekamp i Trondheim. Brann har levert mye bedre på bortebane i det siste, enn på hjemmebane. Vi tror ikke de ryker ut av cupen onsdag. UB.

4. Viking - Stabæk

Sist søndag lanserte undertegnede Viking som et godt spill hjemme mot Bodø/Glimt på Langoddsen. Det var en feilvurdering. Et strålende opplagt Bodø/Glimt vant 4-3 og Viking måtte bokføre sesongens første hjemmetap. Tok seg også videre i cupen etter 2-1 seier borte mot Sandnes Ulf. Totalt 3-1-1 på fem spilte hjemmekamper på SR-bank Arena.

Jan Jönsson måtte tåle 0-1 tap hjemme mot Tromsø forrige mandag, og det var det lite å si på selv om Stabæk brente et straffespark sluttminuttene. Opptur i cupen borte mot Alta torsdag og enkel 4-1 seier i nord. Oppturen fortsatt med en overraskende 1-0 seier borte mot Kristiansund søndag kveld. Fortjent var det ikke, men det gjorde uansett at Stabæk tok seg forbi Strømsgodset på tabellen. Ligger nest sist med 10 poeng, men har to kamper tilgode på de fleste lagene rundt seg. Hadde ikke scoret mål eller tatt poeng på de fire første bortekampene i Eliteserien denne sesongen, før søndagens seier. Tobias Børkeeiet har både sonet karantene og vært småskadet i det siste, men han er klar til 90 minutter i kveld. Stabæk har ellers signert Yaw Ihle Amankwah, men bergenseren er først spilleklar 1. august.

Lagene møttes til seriekamp i Stavanger så sent som 16. mai, da vant Viking 3-0. Viking skuffet søndag, men har et veldig godt tak på Stabæk i Stavanger. HU.

5. Haugesund - Strømmen

Haugesund hadde ingen problemer med å eliminere Bryne i cupens 3. runde sist onsdag og vant 6-2 på Jæren. Gjorde en bra hjemmekamp mot Brann forrige lørdag som endte med 1-1. Sist torsdag kom nyheten om at stjernespissen Ibrahima Wadji har testet positivt på morfin og han er utelatt inntil videre. I tillegg pådro viktige Alexander Stølås seg akillesbrudd mot Brann og han er også ute i lang tid. Snodige 1-4-1 på seks spilte hjemmekamper.

Strømmen vant 1-0 hjemme mot Lillestrøm forrige runde og tok sin andre Eliteserieskalp i cupen (slo ut Bodø/Glimt i forrige runde). Stod uten seier på de elleve første seriekampene i OBOS-ligaen, før det endelig ble seier hjemme mot Kongsvinger søndag med 2-0. Men har ikke mer enn sju poeng likevel og er fortsatt under streken. Det skiller tre poeng opp til Skeid på sikker plass. Svake 0-2-4 på seks bortekamper i serien.

Viktige fravær til tross. Dette skal ende med hjemmeseier. H.

6. Kongsvinger - Mjøndalen

Etter en solid hjemmeseier mot Start forrige lørdag og 1-0 seier hjemme mot Tromsø i cupens 4. runde sist torsdag, lå det kanskje en reaksjon i luften for Kongsvinger. Og den kom borte mot Strømmen. Kongsvinger ble det første laget i OBOS-ligaen som tapte mot Strømmen denne sesongen, da romerikslaget vant 2-0. Ble forbigått av både KFUM Oslo og Raufoss på tabellen med det tapet, men er fortsatt på en sterk 5. plass med 21 poeng. Flotte 4-2-0 på seks spilte hjemmekamper på Gjemselund. Edvard Skagestad, Christian Røer og Suleyman Bojang starter alle søndagens seriekamp borte mot Strømmen, men ingen av dem spiller i kveld.

Mjøndalen har ledet 1-0 i begge sine to siste seriekamper, men både mot Kristiansund hjemme og Ranheim borte endte det med 1-1. Tok seg videre til 4. runde etter 1-0 seier borte mot Grorud forrige onsdag. Ligger på kvalikplass i Eliteserien etter rekken 2-5-5 på sine tolv første seriekamper og totalt 11 poeng. Moderate 1-2-3 på seks spilte bortekamper. - Vi har noe smårusk på skadesiden vi må ta hensyn til, men ellers stiller vi med det beste laget vi kan, sier trener Vegard Hansen til Drammens Tidende.

Mjøndalen var i OBOS-ligaen de tre foregående sesongene. De tre serieoppgjørene på Gjemselund har gitt to hjemmeseire, mens Mjøndalen vant 1-0 i fjorårets opprykkssesong. Kongsvinger skal stå som favoritt. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. KFUM Oslo - Tromsdalen

Nyopprykkede KFUM Oslo fortsetter å imponere og smalt til med 4-0 seier borte mot Nest Sotra i cupen onsdag. Fulgte opp med 2-0 seier hjemme mot HamKam søndag og avanserte til 3. plass på tabellen med totalt 23 poeng. Kun seks poeng skiller opp til serieleder Aalesund. Meget solide 7-1-1 på de ni siste seriekampene. Tapte sesongens første hjemmekamp mot Start (1-2). De fem neste hjemmekampene er alle vunnet.

Tromsdalen er uten seier i OBOS-ligaen når tolv serierunder er spilt. Ni av disse er tapt, men søndag for ti dager siden ble det en liten opptur når det ble 2-2 hjemme mot Nest-Sotra. Hele 40 baklengsmål er det allerede blitt. Og det er åtte poeng opp til Skeid på sikker plass. Begge poengene er tatt hjemme (0-2-4). Onsdag tok laget seg sensasjonelt videre i cupen etter å ha slått ut Eliteserielaget Sarpsborg 08 med 1-0, og det med ti mann. Utlignet to ganger borte mot Sandnes Ulf søndag, men endte opp med tape 2-3. Det var lagets sjette strake bortetap for sesongen.

Ikke lett å argumentere mot hjemmeseieren her, til tross for at bortelaget har hevet seg litt i det siste. H.

8. Fram Larvik - Bærum

De to eneste gjenværende lagene fra PostNord-ligaen (2. divisjon) og det betyr at vi får ett lag fra tredje nivå også i kvartfinalen.

Vi lanserte Fram Larvik til praktfulle 4,25 i odds hjemme mot Strømsgodset i 3. runde og tross at Godset tidlig tok ledelsen der, snudde Fram Larvik kampen og vant 2-1. Sliter dog fremdeles på bortebane og måtte nøye seg med 2-2 borte mot svakt plasserte Mjølner i helgens seriekamp. Kun en bortekamp er vunnet. Hjemme i Larvik går det meget bedre, der er laget ubeseiret (4-2-0). Ligger på 4. plass i avdeling 2 med 19 poeng og har fem poeng opp til serieleder Grorud.

Bærum stod for 3. rundes mest oppsiktsvekkende snuoperasjon. Kom under 0-2 hjemme mot Vålerenga, men endte opp med å vinne kampen 5-3. Ny delvis snuoperasjon hjemme mot Sotra i serien lørdag. Også da kom Bærum under 0-2, men berget 2-2 og ett poeng i sluttminuttene. Spiller i samme avdeling som Fram Larvik og ligger på 8. plass, men kun tre poeng mindre enn hjemmelaget. 2-2-1 på fem spilte bortekamper.

Lagene har ikke møtt hverandre innbyrdes i serien foreløpig denne sesongen, men Fram Larvik vant tilsvarende hjemmekamp 2-0 forrige sesong. Hjemmesterke Fram Larvik har en flott mulighet til å ta seg til kvartfinale. H.

9. Lyn - Frigg

3. divisjon avdeling 2. Til tross for brukbare 5-2-3 på de ti første seriekampene og 4. plass, er Lyn allerede 11 poeng bak serieleder Vålerenga 2. Men de har denne hengekampen tilgode. Etter to skuffende bortetap mot hhv Follo (0-3) og Grei (1-3), ble det hele 5-0 seier hjemme mot Halsen i lørdagens seriekamp. Solide 13-2 i målforskjell hjemme, pussig nok er likevel to av fire hjemmekamper endt med poengdeling.

I likhet med Lyn så underpresterer Frigg på bortebane der kun en av lagets fire kamper er vunnet. De tre øvrige er alle tapt. Hjemme går det mye bedre og lørdag ble topplaget FK Tønsberg slått 1-0. Det var lagets fjerde hjemmeseier for sesongen (4-1-1). Er kun ett poeng bak Lyn, men likevel helt nede på 8. plass.

1-0 og 5-2 tilsvarende serieoppgjør de to foregående sesongene. Lyn vinner trolig igjen. H.



10. Uganda - Zimbabwe

De to neste kampene er begge hentet fra Afrikamesterskapet. Her er det totalt seks grupper. De to beste fra hver gruppe, samt de fire beste treerlagene går videre til åtteldelsfinalene.

Denne er fra gruppe A der det allerede er spilt en runde og gruppen består ellers av Egypt og Den demokratiske republikken Kongo som møtes i kamp nummer 11. Uganda åpnet med en overraskende 2-0 seier mot Kongo (3,35 i odds) og fikk en flott start på mesterskapet. Endte sist i sin gruppe i Afrikamesterskapet i 2017 med kun ett poeng på de tre gruppespillkampene. Det er lite kjent navn i troppen.

Zimbabwe var ikke levnet rare sjansene mot Egypt i sin åpningskamp og tapte da også med 0-1. De har røket etter gruppespillet i sine tre tidligere deltagelser i mesterskapet. Også denne troppen består av mange ukjente navn. Forsvarsspilleren Tendayi Darikwa har dog en lang karriere bak seg i engelsk fotball og har spilt de aller fleste seriekampene for Nottingham Forest de to siste sesongene.

Denne er kinkig. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

11. Egypt - DR Kongo

Egypt har vunnet Afrikamesterskaper hele sju ganger og denne gangen har de fordel av hjemmebane i tillegg. Mohamed Salah er naturligvis den største stjernen, men det finners også øvrige spillere med bred internasjonal erfaring på toppnivå. Nøyde seg med 1-0 seier over Zimbabwe i åpningskampen sist fredag.

DR Kongo tapte på sin side overraskende åpningskampen mot Uganda med 0-2 og er under press så det holder før denne kampen. Var gruppevinner i forrige mesterskap i 2017, men røk da ut i kvartfinalen med 1-2 tap mot Ghana. Cedric Bakambu og Yannick Bolasie startet begge kampen mot Uganda.

Egypt er gjort til store favoritter, men DR Kongo skal kunne mye bedre enn vist mot Uganda. HU.

12. IBV Vestmannaeyjar - Vikingur

Kvartfinale i den islandske cupen. IBV Vestmannaeyjar ligger helt sist i serien med kun en seier på de ni første seriekampene. Totalt står laget med rekken 1-2-6 og kun fem poeng. Seieren kom hjemme mot IA Akranes i forrige hjemmekamp med 3-2. 2-0 seier hjemme mot Fjølnir (som spiller på nest øverste nivå til vanlig) i åttedelsfinalen.

Vikingur holder også til på øverste nivå og har hatt en litt bedre start på sesongen med 2-4-3 på de ni første seriekampene. Ligger fjerde sist med ti poeng. Kun to kamper er vunnet, det er til gjengjeld de to siste seriekampene. Avgjorde på straffesparkkonkurranse hjemme mot KA Akureyri i åttedelsfinalen. Kun ett tap borte hittil (1-3-1).

1-1 i tilsvarende seriekamp for en måned siden. Det blir nok jevnt igjen. U på 96-rekkeren, HUB på 432-rekkeren.

