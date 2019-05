Rosenborg-spiller jakter avansement i VM

Torsdagens langoddsprogram er tynt, men det er mulig å finne spennende spill likevel. U20-VM i Polen ruller videre, og Norge spiller sin siste kamp i gruppespillet mot Honduras i kveld. I tillegg spilles det tre andre kamper i mesterskapet. Det er også fire kamper fra 3. divisjon på menyen. Ellers er det to playoffkamper i Danmark, Frankrike og Italia, samt et par kamper fra Russland og Island. Natt til fredag er det kamper fra Copa Sudamerika og NBA-sluttspillet.

Nigeria – Ukraina 2,50 – 2,40 – 3,15 H (spillestopp kl. 2025)

U20-VM, gruppe D. Spilles i Polen. Nigeria jakter en plass i åttendedelsfinalen i U20-VM. Før de to siste gruppespillkampene har alle fire lagene mulighet til å ta seg videre i mesterskapet.

Nigeria har en tøff oppgave. De møter gruppeleder Ukraina som har vunnet de to første kampen sine med ett måls margin.

Nigeria fikk en drømmestart på mesterskapet i Polen da de banket Qatar 4–0 i den første kampen i gruppespillet. Det ga dem en solid målforskjell, og er den største seieren i gruppen så langt. De kom imidlertid brutalt ned på jorden igjen mot USA i den andre kampen. Den tapte de 0-2, og nå står Nigeria i fare for å ryke ut av mesterskapet.

De to lagene som topper gruppen er garantert en plass i neste runde, mens de fire beste tredjeplassene i de seks gruppene går også videre.

Ukraina, som har et lag bestående hovedsakig av spillere fra Shakthar eller Dynamo Kiev, er allerede klare for åttendedelsfinalen, selv om de skulle tape torsdagens kamp og ende på tredjeplass i gruppen sin. Det betyr at ukrainerne trolig gjør noen endringer på laget.

Med to seire i de to første kampene kan Ukraina slippe til spillere som ikke har fått så mye spilletid i de to første kampene, og de har mulighet til å hvile nøkkelspillere før utslagsrundene starter.

Ukraina har ennå ikke klart å ta seg videre fra åttendedelsfinalene i denne turneringen tidligere, selv om de tre ganger har gått videre fra gruppespillet etter år 2000.

Presset ligger på Nigeria før den siste gruppespillkampen, og jeg tror at finalistene fra 2015 klarer å ta det resultatet de trenger. De må riktignok heve seg i forhold til prestasjonen de viste mot USA, men jeg tror samtidig at de vil få hjelp av at Ukraina spare noen av sine stjernespillere. Det gjør at vi tror nigerianerne tar sin fjerde seier på de seks siste kampene i denne turneringen.

Det nigerianske laget har to spillere i troppen som holder til i den norske eliteserien og OBOS-ligaen. Igoh Ogbu spiller for Rosenborg. Den nesten 187 centimeter høye midtstopperen har sittet på benken i de to første kampene til Nigeria.

Akor Adams, som til daglig spiller i Sogndal, kom inn etter 68 minutter i den første kampen mot Qatar, og spissen startet den forrige kampen mot USA. Da ble han byttet ut ti minutter ut i andre omgang.

Sist sesong vant han G19-finalen i NM med Sogndal. Da slo de Rosenborg og Igoh Ogbu i finalen. Nå kjemper de sammen for å få Nigeria videre som gruppevinner i U20-VM i Polen.

Selv om Ukraina har vunnet de to første kampene sine, så er det fortsatt en del spørsmålstegn rundt laget. De har kun scoret tre mål på de to første kampene, og de vant ikke mer enn 1–0 mot svake Qatar. Samtidig har to av de tre scoringene kommet fra en forsvarsspiller! Denys Popov har scoret to av målene.

Ukrainerne er et godt organisert mannskap, men nå møter de et lekent nigeriansk lag som har flere spennende offensive spillere i troppen. Nigeria trenger tre poeng i denne matchen, og jeg tror de kommer til å kjøre på fra start. Dette er et skikkelig motivasjonsspill. 2,50 i odds på Nigeria er ok.

